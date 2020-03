Puutiaisaivotulehduksen (tbe) rokotusohjelma laajenee tänä vuonna kahdelle eri riskiseudulle Etelä-Suomessa: Kustaviin ja Lohjalle. Kustavissa taudin ilmaantuvuus on noussut viiden seurantavuoden aikana joka vuosi.

Lohjalla rokotusohjelmaan lisättiin jo viime vuonna alueita Lohjanjärven lounaisosissa ja tänä vuonna siihen liitetään uusia osia Lohjanjärven saaristoalueesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi asiasta tiistaina.

Näiden lisäksi maksuttomia TBE-rokotuksia jatketaan Ahvenanmaalla, Paraisilla ja Simossa, Kemin eteläisissä kaupunginosissa, Kotkan saaristossa, Lappeenrannan Sammonlahden kaupunginosassa sekä Raahen edustalla Preiskarin saaressa. Ne kaikki ovat riskialueita.

”Tbe-rokote on tarpeen vain riskialueilla. On hyvä muistaa, että rokote ei suojaa punkeilta eikä estä punkkia tarttumasta ihoon. Punkkien levittämistä taudeista yleisin on borrelioosi, jota vastaan ei ole rokotetta”, kertoo ylilääkäri Tuija Leino THL:n tiedotteessa.

Riskialueilla vain yksi tai kaksi prosenttia punkeista kantaa puutiaisaivokalvontulehdusvirusta.

”Perinteinen punkkisyyni kerran vuorokaudessa on tarpeen alueilla, joilla puutiaisia esiintyy erityisesti borrelioositartunnan estämisessä”, Leino jatkaa.

Puutiaisaivotulehdus on tbe-viruksen aiheuttama aivotulehdus, joka leviää puutiaisen pureman välityksellä. Viime vuonna tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä 69 puutiaisaivotulehdustapausta, THL kertoo. Raportoitujen tautitapausten määrä on vähentynyt hieman kahden viime vuoden aikana.

Viime vuosien seurantatietojen perusteella puutiaisaivotulehduksen laskennallinen ilmaantuvuus oli aiempien vuosien tapaan korkein Paraisten kunnassa. Muita korkean ilmaantuvuuden alueita olivat Simo, Kustavi, Ahvenanmaa. Noin neljässä viidestä kunnasta ei ole todettu lainkaan tbe-tapauksia viime vuosina.

Seuraavasta interaktiivisesta kartasta voi tarkastella puutiaisaivotulehdustapausten määriä kunnittain. Alueelliset tapausmäärät perustuvat vuosien 2015–2019 seurantatietoihin. Ahvenanmaalla tapauksia on 48.

THL:n sivuilla kartasta on julkaistu myös kattavampi versio. Siinä karttaan on merkitty myös alueelliset rokotussuositukset. Ne perustuvat ilmaantuvuuteen ja tapauskohtaiseen harkintaan.

Puutiaisaivotulehdus on taudinkuvaltaan kaksivaiheinen. Oireet voivat olla kuumeilua, epämääräistä pahaa oloa ja sairauden tunnetta, jotka kestävät noin viikon. Valtaosa infektioista päättyy tähän.

Vajaa kolmasosa sairastuneista saa varsinaisen aivotulehduksen noin viikon kuumeettoman jakson jälkeen. Aivotulehduksen hoito voi vaatia sairaalahoitoa ja aiheuttaa pitkäaikaisia neurologisia jälkioireita.