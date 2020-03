Maahanmuuttovirasto on evännyt alaikäisten perheenyhdistämisiä perustein, joista ei ole tarkasti säädetty laissa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan Maahanmuuttovirasto on evännyt alaikäisten perheenyhdistämisiä perustein, joista ei ole tarkasti säädetty laissa. Valtuutettu kävi läpi Maahanmuuttoviraston 66 perheenyhdistämispäätöstä. Vain noin puolet yksin Suomeen tulleista lapsista, jotka olivat saaneet turvapaikan tai toissijaista suojelua, sai perheensä Suomeen.

Valtuutetun mukaan päätöksistä käy ilmi Maahanmuuttoviraston tulkintakäytäntö, jossa päätökseen on vaikuttanut viraston tekemä arvio lapsen vanhempien toiminnasta ja sen motiivien moitittavuudesta. Viraston mukaan vanhemmat ovat esimerkiksi tehneet päätöksen lapsen lähettämisestä ulkomaille hakemaan suojelua.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan virasto on suhtautunut paheksuvasti vanhempien toimintaan myös tilanteissa, joissa vanhemmat ovat ainoastaan antaneet lapselleen suostumuksensa tämän ilmoitettua haluavansa lähteä.

”Perheenyhdistäminen on evätty perustein, joista ei ole säädetty selvästi lailla. Vaikka lapset ovat suojelun tarpeessa, heitä rangaistaan siitä, mitä heidän vanhempansa ovat tehneet”, sanoo vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen tiedotteessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti, miten Suomeen tulleen lapsen, joka on saanut turvapaikan tai toissijaista suojelua, oikeus perheeseensä toteutuu perheenyhdistämisprosessissa. Samalla valtuutettu selvitti, miten ulkomaalaislakia sovelletaan perheenyhdistämispäätöksissä.

Ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen on yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä. Selvityksen pohjalla olevat perheenyhdistämispäätökset olivat vuosilta 2018 ja 2019.

Eniten kielteisiä perheenyhdistämispäätöksiä Maahanmuuttovirasto antoi Afganistanista tulleille alaikäisille, kun taas suurin osa syyrialaisista alaikäisistä sai myönteisen päätöksen.

Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan sitä, että Suomessa laillisesti oleskelevan perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Jos perheen kokoajana on alaikäinen, Maahanmuuttovirasto selvittää erityisen tarkkaan lapsen maastalähdön syyt.

”Nuoren lapsen ei pitäisi päätyä siihen asemaan, että hänet lähetetään yksin maailmalle hakemaan turvapaikkaa perheelle”, Maahanmuuttoviraston sivuilla kerrotaan.

Maahanmuuttovirasto on perustellut kielteisiä päätöksiä sillä, että lapsen ”yksilöllinen pakottava syy” maasta lähtöön on puuttunut. Ilman pakottavaa syytä virasto on pitänyt lasta maahanmuuton välineenä.

Esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvät tai taloudelliset syyt eivät ole olleet riittäviä pakottavia syitä vaan päinvastoin todisteita siitä, että lasta on yritetty käyttää maahantulosäännösten kiertämiseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että yksilöllisen pakottavan syyn käsitettä ei mainita laissa perheenyhdistämisen edellytyksenä tai maahantulosäännösten kiertämistä koskevissa hallituksen esityksissä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Sen mukaan lapsen edun tulee olla hallintoprosessissa ensisijainen, mikä tarkoittaa, että päätöksen tulee toteuttaa lapsen etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Valtuutetun mukaan lapsen edun ensisijaisuus ei riittävästi näy Maahanmuuttoviraston päätöksissä.

”Maahantulosäännösten kiertämistä koskeva säännös on tällä hetkellä säännelty siten, että sitä soveltamalla voidaan merkittävästi rajoittaa jopa kansainvälistä suojelua saaneiden lasten perustavaa laatua olevaa perus- ja ihmisoikeutta – oikeutta elää yhdessä perheensä kanssa”, Hiltunen linjaa.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio korostaa, että voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan mikä tahansa maahanmuuttoon liittyvä lupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua epäillä, että henkilön tarkoituksena on maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen.

”Yksi seikka on ollut juuri se, onko lapsi on päätynyt eroon huoltajistaan pakottavasta syystä. Hallinto-oikeudet sekä korkein hallinto-oikeus ovat vahvistaneet sen, että lupaharkinnassa pitää ottaa huomioon, mistä lapsen ero vanhemmista on johtunut.”

Selvityksen mukaan lainsäädäntö jättää Maahanmuuttovirastolle perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta liian laajan harkintavallan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa sisäministeriötä lainsäädäntömuutoksiin.

”Sisäministeriön tulee toteuttaa lainsäädäntömuutokset sen varmistamiseksi, että ulkomaalaislain säädökset täyttävät selkeämmin perustuslain asettamat vaatimukset lain täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta sekä perhe-elämän suojasta”, Hiltunen kertoo.

Sisäministeriön tulee myös varmistaa, ettei lapsen oikeuksien toteutuminen ole riippuvainen vanhempien toiminnasta tai motiiveista. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatii Maahanmuuttovirastoa tunnistamaan päätöksenteossa lapsen edun ensisijaisuuden.

Ylijohtaja Vuorio kertoo, että virasto käy suositukset tarkoin läpi ja ottaa ne huomioon soveltamisohjeiden päivityksessä. Hän toivottaa mahdollisen lakimuutoksen tervetulleeksi.

”Nykyinen lakiteksti on ehkä hieman epätarkka. Mitä selkeämpiä ja tarkkarajaisempia lupia koskevat säännökset ovat, sitä helpommin ja tehokkaammin me kykenemme tekemään tätä työtä. Muutokset ovat myös tervetulleita oikeussuojan näkökulmasta.”