Koronapuhelin ja tiedotuspisteitä satamiin sekä lentokentille – Suomi lisää koronavirusta koskevaa tiedotustaan

Peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan on tärkeää, että kansalaisten saatavilla on oikeaa ja luotettavaa tietoa koronaviruksesta. Puhelinpalvelun tarkoitus on vastata tähän tarpeeseen.