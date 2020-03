Joukko kouluretkiä järjestäviä tahoja toivoo, että Opetushallitus selkeyttäisi ja ohjeistaisi kouluja näiden järjestämien virkistyspäivien ja luokkaretkien suhteen. Nyt tilanne on niiden mielestä epäselvä apulaisoikeusasiamiehen viimevuotisen päätöksen jälkeen, kun jotkin koulut eivät enää järjestä lainkaan virkistyspäiviä.

Retket ovat erittäin suosittuja koululaisten keskuudessa ja siksikin eri etujärjestöt toivovat nyt niihin ohjeistusta.

Toiveen takana ovat Linja-autoliitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen Hiihtokeskusyhdistys SHKY, Suomen museoliitto ja Suomen Teatterit. Ne ovat kärsineet tilanteesta taloudellisesti.

Epäselvä tilanne alkoi näiden mukaan, kun kunnat alkoivat tulkita apulaisoikeusasiamiehen kouluretkiä koskevaa päätöstä monin paikoin liian ankarasti.

”Koulujen virkistyspäivät ja luokkaretket ovat edelleen sallittuja, kun varojen kerääminen niihin on vapaaehtoista ja niille voivat osallistua kaikki oppilaat siitä riippumatta, ovatko he maksaneet vai eivät”, järjestöt kertovat tiedotteessaan torstaina.

Ja siksi Opetushallituksen tulisi nyt päivittää ohjeistuksensa kunnille koulujen virkistyspäivien ja luokkaretkien järjestämisestä, ne esittävät. Järjestöt ovat toimittaneet opetusministeri Li Anderssonille ja opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle vetoomuksen asiasta.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi viime syksynä vastauksena kolmeen kanteluun, että koulu ei saa tarjota oppilaille maksullisia ja maksuttomia toimintavaihtoehtoja esimerkiksi liikunnallisena teemapäivänä.

Perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen ja jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen, kuului ratkaisujen ydinkohta. Tapauksissa perheiltä oli pyydetty rahaa valinnaisen liikunnan kuluihin tai koulun retkeä varten.

Pölönen katsoi, että opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen myös koulun ulkopuolella. Jos oppilaiden huoltajat vapaaehtoisesti osallistuvat varojen keräämiseen, ne tulee käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi.

Hänen mukaansa retkien ja liikuntapäivien järjestäminen niin, että tarjolla on maksullinen ja maksuton vaihtoehto, jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla ei ole. Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa, Pölönen linjasi.

Tämä on nyt etujärjestöjen mukaan johtanut siihen, että päätöksiä on tulkittu eri puolella Suomea eri tavalla ja myös liian ankarasti. Monet koulut ovat lopettaneet virkistyspäivien järjestämisen kokonaan.

Niiden mukaan suuri joukko oppilaiden vanhempia, oppilaita ja opettajia on ollut pettynyt siitä, ettei oppilaiden parissa erittäin suosittuja virkistyspäiviä enää järjestetä, mikä tietysti vaikuttaa myös esimerkiksi bussifirmojen, retkikohteiden ja oheispalveluita tuottavien kassaan.

”Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen jälkeen koulut ovat peruuttaneet jo varattuja virkistysretkiä. Esimerkiksi hiihtokeskuksissa vieraili niille tehdyn kyselyn mukaan viime vuonna 120 000 koululaista. Arvio tälle vuodelle on noin 20 000 koululaista”, järjestöt laskevat.

”Samanlaisia vaikutuksia tulee keväällä, jos ja kun koulut peruuttavat luokkaretkiään ja muita retkiään. Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat muun muassa huvipuistoihin, museoihin ja teattereihin.”

Järjestöjen mukaan luokkaretket ja virkistyspäivät ovat erittäin suosittuja koululaisten keskuudessa, koska ne ovat monelle lapselle ainutkertainen tilaisuus tutustua liikunta- ja kulttuuriharrastukseen. Kouluja pitäisi niiden mukaan rohkaista järjestämään virkistyspäiviä ja luokkaretkiä apulaisoikeusasiamiehen päätökset huomioon ottaen.