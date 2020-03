Kotiintuloajat lapsille, kaikille jokin harrastus ja perheiden yhteisen ajan lisääminen.

”Islannin mallilla” tai jopa ”Islannin ihmeellä” on viitattu joukkoon keinoja, joiden avulla Islanti onnistui vähentämään tuntuvasti nuorten juomista, tupakointia ja huumeidenkäyttöä 20 vuodessa.

Islanti on nostettu Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja islantilaiset ovat kiertäneet ahkerasti maailmalla esittelemässä malliaan.

Nyt malli saa osakseen myös kritiikkiä.

Nuorisotutkimusverkoston vastaavat tutkijat Tomi Kiilakoski ja Mikko Salasuo sekä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen tapasivat malliin perehtyäkseen helmikuussa Reykjavikissa laajan joukon islantilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijoita.

Tapaamisten pohjalta he kirjoittivat raportin, joka on nyt julkaistu Nuorisotutkimusseuran Näkökulmia-sarjassa. Raportin mukaan he eivät ole täysin vakuuttuneita siitä, että malli kaikilta osin sopii Suomen olosuhteisiin.

Islantilaiset asiantuntijat eivät olleet yksimielisiä edes siitä, että ylipäätään on olemassa mitään yhtenäistä ”Islannin mallia” tai siitä, mitkä ovat olleet erityisen toimivia käytäntöjä. Esimerkiksi tapoja organisoida mielekästä vapaa-ajan toimintaa on kuntakohtaisesti useampia.

Kiilakoski, Salasuo ja Pekkarinen havaitsivat että mallia, jos sellaista siis edes on olemassa, leimaa myös vahva aikuisvetoisuus. Nuoret jäävät myös lähinnä toimenpiteiden kohteiksi. Lisäksi tutkijat aistivat mallin taustalla epäluottamusta nuorten keskinäistä ja valvomatonta yhdessäoloa kohtaan.

”Tätä pitäisi kysyä nuorilta itseltään, että mitä he ajattelevat mallista, mutta sellaista tutkimusta meidän tietojemme mukaan ei Islannissa ole tehty”, Kiilakoski kertoo.

Islannin käyttöön ottamista keinoista erityisesti kotiintuloajat ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota.

Suomessa kiinnostusta on herättänyt erityisesti se, miten kaikille lapsille ja nuorille pyritään tarjoamaan ohjattua vapaa-ajan toimintaa koulun jälkeen.

”Sen sijaan kasvatusideologia saavutusten taustalla on jäänyt vähemmälle huomiolle”, tutkijat kirjoittavat.

Lapselle sopivimmaksi vapaa-ajanviettotavaksi on Islannissa nähty lähinnä vain ohjattu urheilu ja liikunta. Sen sijaan suomalaisten silmään pisti nuorten keskinäistä ja valvomatonta yhdessäoloa kohtaan osoitettu jonkinlainen epäluottamus.

”Islannissa lapsia arvostetaan suuresti, mutta arki näyttäytyi haastatteluissa aikuisjohtoisena ja kontrolloituna”, tutkijat kirjoittavat. ”Nuorten keskinäistä, valvomatonta ja vapaata vertaisoppimista ei nähdä positiivisia tuloksia tuottavana.”

Lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta malli jättää myös toivomisen varaa.

”Islannin mallissa onkin kohtia, jotka voivat hangata lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteita vastaan”, tutkijat kirjoittavat.

Suomalaisen delegaation silmin esimerkiksi tiukat lailla säädetyt kotiintuloajat, joita poliisi valvoo, ovat ristiriidassa lapsen oikeuksien sopimuksen syrjimättömyysperiaatteen kanssa.

”Suomessa käytäntö olisi mahdoton jo perustuslain yhdenvertaisuutta määrittävän pykälän nojalla”, Kiilakoski kertoo.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus myös osallistua ja esittää näkemyksiään heitä koskevien asioissa. Islannin mallin kehittämisessä nuorten osallisuus on tutkijoiden arvion mukaan ollut vähäistä.

Usko ”Islannin mallin” kaikkivoipaisuuteen tutkijoiden mukaan kyseenalaistuu, kun islantilaislasten ja -nuorten hyvinvoinnin indikaattoreita tarkastelee alkoholin käyttöä laajemmin.

He nostavat esiin esimerkiksi Islannin hälyttävän korkeat nuorten itsemurhatilastot. Lisäksi Islanti on saanut kritiikkiä psyykelääkkeiden käytön lisääntymisestä. Esimerkiksi ADHD-lääkkeiden käyttö on Suomea moninkertaisesti yleisempää.

”Islannin ihme ei siis näyttäisi ulottuvan alkoholin käytön vähenemistä laajempiin hyvinvoinnin kysymyksiin”, he kirjoittavat.

Islannissa perheiden kanssa vietetyn ajan lisääntyminen ja alkoholin käytön väheneminen on usein esitetty johtuvan toisistaan. Tutkijat toteavat, ettei syy-seuraussuhteita kuitenkaan voida selkeästi osoittaa, vaikka molemmat trendit ajoittuvat samaan ajanjaksoon.

”Eittämättä paljon erilaisia toimia on tehty ja niillä on varmasti ollut myös vaikutuksia”, he kirjoittavat. ”Ainakin islantilaisen yhteiskunnan suhtautuminen lapsiin ja nuoriin on muuttunut perustavanlaatuisesti.”

Ydintoimija Islannissa on ollut koulu, jolla on vahva rooli myös yhteisökasvatuksessa. Tämä on tutkijoiden mukaan hyvä syöte myös Suomeen.

”Esimerkiksi rehtorit osallistuvat alueelliseen keskusteluun myös kouluaikojen ulkopuolella”, Kiilakoski kertoo. Myös koulujen ja perheiden yhteistyöstä olisi opittavaa.

Salasuo pitää arvokkaimpana oppina Islannista sitä, että mikäli lasten ja nuorten hyvinvointia halutaan yhteiskunnassa edistää, se on mahdollista.

”Siihen olivat sitoutuneet kaikki aikuiset ihan maan johtoa myöten”, Salasuo kertoo.

Toisin kuin Islannissa, Suomessa tulisi kuitenkin varmistaa lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen.

”Suomen mallista voimme tehdä sellaisen, että lasten ja nuorten ääni kuuluu”, hän sanoo.