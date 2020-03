Satakunnan käräjäoikeus vangitsi torstaina 27- ja 24-vuotiaat miehet harvinaisen raskailla rikosnimikkeillä. Heitä epäillään todennäköisin syin muun muassa panttivangin ottamisesta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä vapaudenriistosta ja ryöstöstä Porissa.

Rikokset ovat vangitsemistietojen mukaan tapahtuneet viime torstain ja viime sunnuntain välisenä aikana. Miehiä epäillään myös maksuvälinepetoksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta Tampereella. Näiden rikosten tekoaika on sama.

Pelkästään panttivangin ottamisesta maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.

Miehillä ei ole Satakunnan käräjäoikeudesta aiempia rikostuomioita.

STT ei torstaina tavoittanut vangitsemisvaatimukset esittänyttä rikoskomisario Erik Salonsaarta kommentoimaan, mistä jutussa on tarkemmin kyse. Salonsaari kertoi Satakunnan Kansalle, että uhri on porilainen mies ja epäillyt ovat ulkopaikkakuntalaisia. Salonsaari kertoi lehdelle, että tapauksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa.