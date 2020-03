Helsingin poliisi tiedottaa tutkineensa laajaa huumausainerikosvyyhtiä Kaakkois-Suomen ja Oulun poliisilaitosten sekä Tullin kanssa viime vuodesta lähtien. Tapauksen oikeuskäsittely alkoi viime viikolla Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisin tutkinta alkoi viime vuoden keväällä. Se yhdistyi pian Tullin tutkimaan nuuskan salakuljetukseen.

Elokuussa tutkijat ottivat kiinni kaksi henkilöä tapauksen yhteydessä. Silloin Tullin virkailijat joutuivat ajamaan yhtä epäiltyä nuuskakuskia takaa. Epäilty oli ajaa kiinnioton yhteydessä virkamiesten päälle.

Takaa-ajo ja läheltä piti -tilanne johtivat suureen poliisioperaatioon Tervolassa Pohjois-Suomessa. Poliisi sai juosten paikalta paenneen miehen kiinni. 29-vuotiaan eteläsuomalaisen miehen hallusta löytyi 112 kiloa nuuskaa.

”Kiinniottojen jälkeen tutkinta lähti etenemään meillä Helsingissä vauhdilla. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille telekuuntelun avulla ja teki etsintöjä Helsingissä. Poliisi takavarikoi erilaisia huumausaineita, muun muassa 300 grammaa kokaiinia, joitakin satoja ekstaasitabletteja, kaksi kilogrammaa metamfetamiinia ja kaksi tuhatta Subutex-tablettia”, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi teki syksyllä useita tapaukseen liittyviä kiinniottoja. Vuoden lopulla Tulli, poliisi ja rajavartiolaitos perustivat yhteisen tutkintaryhmän. Tutkinnan yleisjohto on ollut poliisilla.

Tutkinta on laajentunut poliisin tiedotteen mukaan myös ulkomaille. Päävastuu kansainvälisestä tiedonvaihdosta on ollut Tullilla. Tiedonvaihdon avulla on selvitetty epäiltyjen yhteydet ulkomailla tapahtuneisiin merkittäviin takavarikoihin.

Helsingissä on ollut tapaukseen liittyen epäiltyinä toistakymmentä henkilöä, joista on edelleen vangittuina alle kymmenen.