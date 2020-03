Joulukuun lopussa Kiina kertoi Maailman terveysjärjestö WHO:lle, että Wuhanin kaupungissa on ollut joukko erikoisia keuhkokuumetapauksia. Syy löytyi uudesta koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta covid-19-taudista.

Virus on sittemmin levinnyt yli 80:een maahan ja synnyttänyt monenlaisia suoria ja epäsuoria seurauksia, jotka näkyvät niin maailmantaloudessa ja kansainvälisissä suhteissa kuin suomalaisten arkielämässäkin.

Tartuntoja on todettu maailmanlaajuisesti yli 95 000, ja koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 3 300 ihmistä. Suomessa oli varmennettu torstaihin mennessä 12 tartuntaa.

HS kokosi kymmenen asiaa, joissa näkyy koronaviruksen vaikutuksia.

Globaalit tuotantoketjut. Tavarantoimituksiin tarkoitetut kontit ovat jääneet jumiin kiinalaissatamiin. Kuvassa Suzhongin terminaali helmikuun lopussa. Kuva: Xu Hui / ZUMA

1. Häiriöitä tuotantoketjuissa

Kiina on globaalien tuotantoketjujen keskeinen solmukohta. Kun Kiinan tuotanto takkuaa, vaikutukset näkyvät ympäri maailmaa.

Kiinan kauppaministeriö arvioi helmikuun lopulla uutistoimisto Reutersin mukaan, että jopa 90 prosenttia Kiinassa ulkomaankauppaa tekevistä yrityksistä on kohdannut viivästyksiä toimituksissa koronaviruksen takia. Maassa on suljettu kokonaisia tehtaita koronavirusepidemian takia.

Tehtaita on suljettu muuallakin. Esimerkiksi autojätti Hyundai ilmoitti helmikuun alussa joutuvansa sulkemaan kaikki tehtaansa Etelä-Koreassa, sillä tarvittavia komponentteja ei pystytty silloin toimittamaan Kiinasta. Myöhemmin Hyundai sulki Etelä-Koreassa yhden tehtaansa sen jälkeen, kun tehtaan työntekijällä todettiin koronavirustartunta.

Autoteollisuuden lisäksi moni muukin teollisuuden ala on kärsinyt tuotantoketjujen häiriöistä koronaviruksesta johtuen. Yksi merkittävä kansainvälisen kaupan ongelma on koronaviruksen aiheuttamassa konttipulassa. Tavarantoimituksiin tarkoitetut kontit ovat jääneet jumiin kiinalaissatamiin, ja siksi niistä on syntynyt pula muualla maailmassa.

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus on heijastunut kaikkiaan laajasti maailmantalouteen. Teollisuusmaiden järjestö OECD arvioi maaliskuun talouskatsauksessaan, että koronavirus on painamassa maailmantaloutta pahimpaan alamäkeen sitten finanssikriisin.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan koronaviruksen tähänastiset talousvaikutukset Suomessa ovat keskittyneet turismiin ja teollisuuden komponenttien saatavuuteen.

Pörssi. Pääjohtajan Christine Lagarden mukaan EKP on tarvittaessa valmis toimiin. Kuva: Vincent Kessler / Reuters

2. Laskua pörssikursseissa

Virusepidemiaan liittyvä epävarmuus näkyy myös pörssikursseissa.

Viime viikko oli markkinoilla ennätyksellisen synkkä: pörssit eri puolilla maailmaa syöksyivät jyrkästi koronaviruksen takia. Helsingin pörssissä viime viikosta tuli lopulta heikoin sitten vuoden 2011 ja eurokriisin.

Miksi koronavirus painoi kursseja alas?

Tiedot koronaviruksen leviämisestä Italiassa pelästyttivät sijoittajat. Epidemian vaikutusten havaittiin muutenkin levinneen yhä laajemmalle talouteen, kun useat yritykset raportoivat koronaviruksen jo heikentävän niiden tulosta.

”Kyseessä on ihan todellinen talouden jarrutus. Siinä mielessä markkinareaktio on täysin ymmärrettävä”, sanoi Mandatum Lifen korkosijoitusjohtaja Juhani Lehtonen HS:lle viime viikolla.

Markkinat ovat tällä viikolla hiukan toipuneet, mutta myllerrys on edelleen käynnissä. Yhdysvaltojen keskuspankki yritti rauhoittaa tilannetta tiistaina, kun se laski ohjauskorkoaan hätäpäätöksellä ensimmäistä kertaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde on ilmoittanut, että EKP seuraa tarkkaavaisesti epidemian vaikutuksia talouteen ja on tarvittaessa valmis kohdennettuihin toimiin.

Politiikka. On arveltu, että pandemia voisi vankistaa Bernie Sandersin asemaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Sunnuntaina hän oli Los Angelesissa. Kuva: Alexander Seyum / ZUMA

3. Heijastuksia presidentinvaalien asetelmiin

Koronavirusepidemian poliittisten seurauksien arvioiminen on tässä vaiheessa vielä varhaista. Viruksen torjunnan kannalta olennaista on se, miten hyvin kansainvälinen yhteisö onnistuu tekemään yhteisiä ponnisteluja viruksen torjunnassa. Koronaviruksen leviäminen kun ei katso maiden rajoja. Noudattavatko eri maat kansainvälisiä suosituksia? Kuinka avoimesti valtiot jakavat toisilleen tietoa koronaviruksen leviämisestä?

Toisaalta koronaviruksen kaltainen epidemia voi luoda kansallismielisille liikkeille uusia syitä sen puolustamiselle, että maiden rajoja suljettaisiin tai ihmisten liikkumista maasta toiseen rajoitettaisiin.

Koronavirusepidemia on ehtinyt vaikuttaa jo Yhdysvaltojen presidentinvaalien asetelmiin. Presidentti Donald Trump on vähätellyt koronavirustartuntojen riskiä ja syyttänyt demokraatteja viruksen politisoimisesta. Tämä on saattanut saada Trumpin näyttämään heikolta joidenkin äänestäjien edessä – etenkin nyt, kun esimerkiksi Kalifornia on julistanut osavaltioon hätätilan koronaviruksen takia.

Demokraatit taas ovat moittineet Trumpin hallintoa sekasortoisesta vastauksesta koronavirukseen. Talouslehti Financial Times pohtii, että viruksen leviäminen pandemiaksi saattaisi vankistaa julkisen terveydenhuollon puolestapuhujien kuten senaattori Bernie Sandersin argumentteja.

Iranissa koronavirus on iskenyt kirjaimellisesti politiikan keskiöön, sillä sen aiheuttamaan tautiin on sairastunut toistakymmentä parlamentin jäsentä sekä korkeita virkamiehiä. Tauti on myös tappanut Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein avustajan.

Kiinan asema. Kiinan virustiedotus on herättänyt kysymyksiä. Presidentti Xi Jinping puhui 2. maaliskuuta hengityssuojain kasvoillaan Pekingissä. Kuva: Yan Yan / Zuma

4. Kiinan asema koetuksella?

Kiina on saanut Maailman terveysjärjestö WHO:lta kiitosta koronavirustilanteensa hoitamisesta. Tämä taas on herättänyt kritiikkiä WHO:ta kohtaan, sillä esimerkiksi Kiinan koronavirustartuntoja koskeva tilastointi ja viruksesta tiedottaminen ovat herättäneet kysymyksiä.

34-vuotiaan lääkäri Li Wenliangin tapaus on herättänyt erityisen laajaa huomiota. Kiinalaiset ovat purkaneet sosiaalisessa mediassa raivoaan hänen kohtalostaan, ja siitä on tehty myös sananvapautta vaativa vetoomus. Li oli ensimmäisiä, jotka yrittivät havahduttaa ihmisiä uuteen virustautiin tammikuun alussa. Hänet pidätettiin, minkä jälkeen Li sairastui itse tautiin ja kuoli.

Kiina on pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa ympäri maailman ja osoittamaan, että se myös toimii mahtivaltion tavoin. Horjuttaako juuri Kiinan Wuhanista levinnyt uusi koronavirus Kiinan asemaa? Muuttaako se sitä, minkälaisena muut valtiot Kiinan näkevät?

Kiinan-tuntija, amerikkalaisessa Council on Foreign Relations -ajatushautomossa työskentelevä Elizabeth Economy kommentoi asiaa yleisradioyhtiö BBC:lle. Economyn mukaan koronavirus tuskin muuttaa käsityksiä Kiinan hallinnosta, vaan se pikemminkin vahvistaa jo olemassa olevia mielikuvia.

”Kannattajat painottavat resurssien vaikuttavaa mobilisointia, kun taas arvostelijat keskittyvät avoimuuden puutteeseen ja huoleen Kiinan tietojen tarkkuudesta.”

Lapset ja nuoret. Napolilaispoika leikki torstaina ulkona, kun koulut oli suljettu. Kuva: Ciro de Luca / Reuters

5. Koulujen sulkemisia

Lähes 300 miljoonan lapsen ja nuoren koulu on laitettu tilapäisesti kiinni koronavirusepidemian takia, kertoi YK:n koulutus- ja kulttuurijärjestö Unesco torstaina. Kouluja on suljettu ainakin 13 maassa.

”Koulunkäynti on häiriintynyt ennennäkemättömän laajasti ja nopeasti. Jos tilanne pitkittyy, se voi uhata oikeutta koulutukseen”, sanoi Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay uutistoimisto Reutersin mukaan.

Suomessa yhtään koulua ei ole suljettu, mutta neljä Viikin normaalikoulun luokkaa on asetettu kotikaranteeniin sen jälkeen, kun yhdellä koulun oppilaista todettiin koronavirustartunta.

Koronavirus voi ulottua myös kevään ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut lukioita ja etenkin ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia kevään abiturientteja viruksesta. ”Tartuntavaaratilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille”, ohjeistuksessa sanotaan.

Hygienia. Lastentarhalaiset harjoittelivat käsien pesemistä keskiviikkona Slemanissa Indonesiassa. Kuva: Agung Supriyanto / Zuma

6. Lisää käsihygieniaa

Uusi koronavirus on saanut viranomaiset ja median muistuttamaan käsien pesun tärkeydestä. Huolellista käsihygieniaa pidetään tehokkaimpana keinona estää koronavirustartuntojen leviämistä. Koronavirus on lisännyt myös käsidesin kysyntää.

”Epidemiaan liittyen on kovaa kysyntää käsideseistä, saippuoista ja erityisesti hengityssuojaimista, jos niitä saadaan myyntiin”, sanoi S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen HS:lle torstaina.

Kun ihmiset kiinnittävät parempaa huomiota käsihygieniaan, he tulevat samalla ehkäisseeksi muitakin virustartuntoja. Kausi-influenssaepidemia on toistaiseksi ollut Suomessa tavallista rauhallisempi, ja on mahdollista, että se johtuu osin suomalaisten huolellisemmasta käsihygieniasta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Niina Ikonen HS:lle helmikuun lopussa.

Matkustus. Lentoyhtiöt kuten Finnair ovat peruneet lentojaan Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Kuva: JUSSI HELTTUNEN

7. Matkailuala koetuksella

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut päänvaivaa matkailijoille ja koko matkailu- ja ilmailualalle.

THL luokittelee epidemia-alueeksi toistaiseksi Manner-Kiinan, Iranin, Etelä-Korean ja Italian. Ulkoministeriö kehottaa välttämään näissä maissa tai joillakin näiden maiden alueilla tarpeetonta matkustamista.

Koronavirus on näkynyt matkojen ja lentojen peruutuksissa.

Käytännössä kaikki Suomesta Kiinaan lähitulevaisuudessa suuntautuvat seuramatkat on peruttu, kertoi Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti tällä viikolla HS:lle.

Lentoyhtiöt ovat viruksen takia peruneet lentojaan. Esimerkiksi Finnair on perunut lentonsa Manner-Kiinaan huhtikuun loppuun asti. Myös Finnairin lennot Italian Milanoon 9.3.–7.4. perutaan. Finnairille koronaviruksesta on jo ollut selvää taloudellista haittaa. Yhtiö on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut koko Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskevista määräaikaisista lomautuksista.

Ilmasto. Epidemia on näkynyt Kiinan hiilidioksidipäätöissä. Yksi maan hiilivoimaloista on Harbinissa. Kuva: Jason Lee / Reuters

8. Päästöt vähentyneet

Koronavirusepidemia on näkynyt selvästi Kiinan hiilidioksidipäätöissä. Energian ja puhtaan ilman tutkimuskeskuksen (Center for Research on Energy and Clean Air) analyytikko Lauri Myllyvirta arvioi, että päästöt ovat kutistuneet noin neljänneksellä koronaviruksen takia. Myllyvirta kirjoittaa asiasta Carbon Brief -verkkosivustolla julkaistussa kirjoituksessaan.

Muutosta selittää kirjoituksen mukaan todennäköisesti se, että Kiinan teollisuuden tuotanto on kutistunut noin 15–40 prosentilla rajoitustoimien seurauksena.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua Kiinan hallinnon kaavailemien elvytystoimien seurauksena, Myllyvirta kirjoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät lyhytaikaiset vaikutukset energiankulutuksessa ja päästöissä näkyisi laajemmassa kuvassa.

Työelämä. Työterveyslaitos on kannustanut etätyöhön ja virtuaalikokouksiin. Kuva: Emilia Kangasluoma

9. Muutoksia työpaikoilla

Useilla työpaikoilla on tehty koronavirusta koskevia varotoimenpiteitä. Valtaosa suomalaisyrityksistä on keskeyttänyt kaiken matkustamisen Kiinaan tai Aasiaan ja tehnyt muitakin muutoksia matkakäytäntöihin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK suosittelee, että yritykset ottaisivat käyttöön omailmoitukset niissä poissaoloissa, joissa on syytä epäillä koronavirusta. Tällöin työntekijän ei tarvitse mennä työterveyteen, vaan hän voi jäädä kotiin ilmoittamalla työnantajalle.

Työterveyslaitos (TTL) taas suosittelee perustamaan varautumisryhmän työpaikoille ja varautumaan normaalia suurempaan sairauspoissaolojen määrään. TTL:n mukaan työpaikoilla kannattaa suosia virtuaalikokouksia ja etätöitä.

Monilla työpaikoilla epidemia-alueelta palanneita työntekijöitä on ohjeistettu pysymään kotioloissa. Maailmanlaajuisesti kotiinsa koronaviruksen takia eristettyjen ihmisten määrä lasketaan todennäköisesti kymmenissä miljoonissa. Yksistään Kiinassa tammikuun lopussa voimassa olleet rajoitukset koskivat yli 41:tä miljoonaa ihmistä.

Joidenkin tutkimusten mukaan eristyksissä olemisella voi olla myös kauaskantoisia psykologisia vaikutuksia. Tiedelehti Lancetissa julkaistun katsauksen mukaan useat tutkimukset osoittavat, että karanteeni voi aiheuttaa ihmisille traumaperäistä stressiä ja esimerkiksi vihaisuutta. Mitä pidempi karanteenijakso ihmisillä oli, sitä suurempaa haittaa siitä todennäköisesti oli mielenterveydelle.

Tapahtumat. Esimerkiksi Italian Serie A:ssa jalkapallo-otteluja on peruttu tai pelattu tyhjille katsomoille. Napoli kohtasi Torinon karkauspäivänä. Kuva: Italy Photo Press

10. Tapahtumia peruttu

Urheiluotteluita on koronaviruksen takia pelattu tyhjillä areenoilla. Kilpailuja on myös siirretty tai peruttu kokonaan. Esimerkiksi Inter ja bulgarialainen Ludogorets pelasivat Eurooppa-liigan ottelun Milanossa vailla katsojia helmikuun lopussa. Myös Italian Seria A:ssa on päädytty tyhjille katsomoille pelaamiseen ja otteluiden siirtoon.

Yleisurheilun MM-hallikisat Kiinan Nanjingissa on siirretty ensi vuoteen, ja Formula 1:n Kiinan osakilpailua ei ajeta ainakaan alkuperäisenä ajankohtanaan huhtikuussa.

Koronavirus voi myös vaikuttaa heinä–elokuussa järjestettäviin Tokion olympialaisiin. Kansainvälinen olympiakomitean jäsen Dick Pound on aiemmin arvioinut, että päätös kisojen järjestämisestä on tehtävä toukokuun loppuun mennessä.

Koronavirus on vaikuttanut myös kulttuurin ja liike-elämän tapahtumiin. Pohjois-Italiassa on voimassa julkisten tapahtumien kielto ainakin maaliskuun 8. päivään asti. Siksi esimerkiksi Venetsian Teatro La Fenice -oopperatalo järjesti maaliskuun alussa konsertteja tyhjälle salille ja taltioi niitä Youtube-kanavalleen.

Virus on heijastunut myös elokuvamaailmaan. Uusi James Bond -elokuvan ensi-ilta No Time to Die siirretään huhtikuusta marraskuulle. Tuottajat kertoivat päätyneensä julkaisupäivän siirtoon ”pohdittuaan kattavasti kansainvälisten elokuvamarkkinoiden tilannetta”, mikä viittaa Aasian tyhjiin teatterikatsomoihin.

Messuja on niin ikään peruttu. Näin kävi esimerkiksi Barcelonan mobiilimessuille. Yksi alansa suurimmista vuotuisista tapahtumista oli tarkoitus järjestää helmikuun lopussa.

Suomessa ei tällä hetkellä ole suomalaisviranomaisten mukaan tarvetta kieltää yleisötilaisuuksia.