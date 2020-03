Uudet harvinaisen sairauden hoitoon tarkoitetut lääkkeet eivät pääse lääkekorvausten piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päätti torstaina kokouksessaan, että kystisen fibroosin hoidossa käytettäville kolmelle lääkkeelle ei myönnetä Kela-korvauksia.

Kyseessä on uudet Symkevi-, Kalydeco- ja Orkambi-nimiset täsmälääkkeet, jotka pyrkivät vaikuttamaan elinikäisen aineenvaihduntasairauden syyhyn. Perinteisesti kystistä fibroosia on hoidettu vain helpottamalla taudin oireita.

Tautia sairastaa Suomessa runsas sata ihmistä, joista suuri osa on lapsia ja nuoria. HS kertoi torstaina 2-vuotiaasta helsinkiläisestä Simonista, jota uudet lääkkeet voisivat auttaa.

Sairauden takia keuhkoihin ja suolistoon kertyy sitkeää limaa, joka aiheuttaa bakteeritulehduksia ja vaurioittaa lopulta elimiä.

Ongelmana on kuitenkin täsmälääkkeiden hinta: itse apteekista ostettuna Simonin lääkkeet maksaisivat lähes 200 000 euroa vuodessa.

Hintalautakunta teki päätöksensä lääkeyhtiön tarjoaman hinnan perusteella.

”Katsottiin, että lääkkeillä on hoidollista arvoa, mutta tukkuhintaa ei pidetty kohtuullisena”, hintalautakunnan johtaja Lauri Pelkonen kertoo.

Hän ei voi myöskään kielteisen päätöksen jälkeen kertoa lääkeyhtiön tarjoamaa hintaa, koska se kuuluu Pelkosen mukaan liikesalaisuuden piiriin. Esimerkiksi apteekissa myynnissä oleva, vapaasti hinnoiteltava Orkambi-lääke maksaa neljän viikon annoksena lähes 16 000 euroa.

Asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet, että harvinaisen lääkkeen hyödyt eivät aina vastaa hintaa ja voivat myös koetella terveydenhuollon kantokykyä.

Simonin äidin Lauran mielestä hintalautakunnan linjaus tuntuu karulta ja lyhytnäköiseltä.

”Ei tunnu oikealta, että lapselle ei suoda mahdollisuutta lääkkeeseen ja sitä kautta terveempään elämään. Hän voisi elää lääkkeen avulla normaalia elämää”, Laura sanoo.

Perhe ei esiinny jutussa sukunimellään lapsen yksityisyyden suojelemiseksi.

Laura aikoo selvittää, mitä mahdollisuuksia asiaa on viedä Suomessa vielä eteenpäin. Muuten tulevaisuus näyttää Suomessa synkeältä ja ulkomaille muuttaminen mahdolliselta.

Markkinoille on tulossa vielä neljäs, kystisen fibroosin hoitoon tarkoitettu lääke, jonka hoitotulokset ovat lasten keuhkolääkärin Kirsi Malmivaaran mukaan hyvin rohkaisevia. Lauran käsityksen mukaan lääke on vielä kalliimpi kuin nyt hintalautakunnan hylkäämät lääkkeet, joten myös tulevat päätökset pelottavat.

”Tämä on aikamoinen umpikuja. Suomi on ollut tähän asti hyvinvointiyhteiskunta, joka on maksanut lääkkeet, eikä meillä ole samanlaisia sairasvakuutuksia kuin vaikka Yhdysvalloissa”, Laura sanoo.

”Jos nyt on meneillään murros, jolloin yhteiskunta ei enää pystykään pitämään huolta kaikista, mitä tavallisen ihmisen pitäisi tehdä? En voi äitinä elää sen asian kanssa, että lapseni sairauteen on olemassa hoito, mutta meidän maamme ei maksa sitä.”

Kelan korvausjärjestelmään pääseminen vaikuttaa merkittävästi potilaan lääkkeestä maksamaan hintaan. Peruskorvaus on 40 prosenttia hinnasta.

Korvausjärjestelmään sisältyy myös lääkekatto, jonka ansiosta vuosittaiset enimmäislääkekustannukset ovat potilaalle enintään 577 euroa.

Kystisen fibroosin uusista lääkkeistä on taisteltu monissa maissa. Ne ovat kuitenkin jo käytössä useammissa EU-maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

”On hankala ymmärtää, miksi muut maat ovat katsoneet, että lääkkeet ovat hintansa arvoisia”, Laura sanoo.

Myös muiden harvinaisten sairauksien lääkkeiden korvattavuuksista on taisteltu Suomessa viime aikoina. HS on kertonut esimerkiksi harvinaista lihassairautta sairastavasta Lucas Räisäsestä, jonka jopa miljoonia maksavan lääkkeen korvaavuutta viranomaiset joutuivat punnitsemaan.

Palveluvalikoimaneuvosto Palko päätti ensin, ettei lääke kuulu julkiseen terveydenhuoltoon, koska se on niin kallis. Hinta saatiin kuitenkin alas sairaanhoitopiirien ja valmistajan neuvotteluissa, ja Lucas Räisänen sai muiden samaa sairautta sairastavien lasten ohella lääkkeen käyttöön.

Kystisen fibroosin lääkkeitä myyvän lääkeyhtiön hintalautakunnalta saama päätös on valituskelpoinen. Lääkeyhtiö voi myös tehdä uuden hakemuksen hintalautakuntaan.