Tampereella koetetaan toipua kohusta, joka aiheutui uuden monitoimiareenan nimeämisestä sponsorinsa mukaan Uros Liveksi.

HS kertoi torstaina, miten nimi otettiin osin tyrmistyneenä vastaan sosiaalisessa mediassa.

Samalla keskustelu on saanut uusia sävyjä. Kummastelun rinnalle on tullut muistutus urheilumarkkinoinnin yksinkertaisesta totuudesta, jonka mukaan halli nimetään sen sponsorin mukaan, joka pystyy latomaan tiskiin eniten euroja. Sen teki nyt tätä ennen Tampereella melko tuntematon oululaisyritys Uros Group.

Siinä ei ole paljon esimerkiksi Tampereen kaupungilla sanomista, vaikka esimerkiksi Tampereen vihreä valtuustoryhmä vaati nimeä vaihdettavaksi. Pormestari Lauri Lyly (sd) kertoo, että sai itsekin tietää nimen vasta pari päivää ennen julkistusta.

”Kaupunki on vähemmistöosakkaana Areena-yhtiössä. Kumppanin haku on Areena-yhtiön toimesta tehty ja sopimuksesta on päättänyt yhtiön hallitus. Kaupunki ei ole ollut prosessissa mukana eikä meillä ole ollut tietoa niistä tahoista, joiden kanssa neuvotteluja käytiin”, Lyly kertoo.

Nimeä ei tuosta vain vaihdeta. Sponsorisopimus on kymmenvuotinen.

”Areena-yhtiö on sopinut asian, ja se sitoo osapuolia. Enkä usko, että yhtiö lähtisi uudelleen kumppanihakuun, jota nimen muuttaminen tarkoittaisi”, Lyly toteaa.

Näkee hän asiassa hyviäkin puolia, kuten työllisyyden.

”Uros Group tuo mukanaan uusinta teknologista osaamista areenaan ja he ovat myös keskittämässä muitakin toimintoja Tampereelle. Nämä unohtuvat vain nimestä puhuttaessa.”

Kansanedustaja, valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) sanoo toivoneensa areenan nimestä tarkempaa harkintaa, vaikka itse sopimusta teknologiayhtiön kanssa hän pitää hyvänä.

”Kyseessä on kuitenkin yksi Tampereen kaikkein keskeisimmistä maamerkeistä, jolla on iso yhteisöllinen merkitys”, hän pohtii.

Kiekkovaikuttaja, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola (kok) sanoo, että sama Uros-nimi on ollut Oulun Kärppien pelipaidassa ja F-ykkösissä jo vuosia, eikä koskaan ole noussut mitään meteliä.

”Se on yhtiön nimi, joka tulee englanninkielisistä sanoista, jotka ovat tulleet kaikille jo selviksi”, Kummola sanoo. Nimi pohjautuu sanoihin universal roaming solutions, joista on saatu hieman vapaalla otteella lyhenne Uros.

”Nyt nousi tällainen kohu. Ei se nimi tällaisena aikana tietenkään kaikkein mukiinmenevin ole, mutta se on yhtiön nimi ja se yhtiö maksaa.”

Kummolakin sanoo, ettei Tampereen kaupunki esimerkiksi voi nimeä mitenkään muuttaa, koska kaupunki on areenayhtiön vähemmistöosakas. Hän muistuttaa, että Uros myös tuo halliin monenlaista teknologista osaamistaan.

”Kyllä siihen nimeen varmaan tottuu.”

Kansanedustaja, kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Iiris Suomela (vihr) sen sijaan ei pidä nimivalintaa lainkaan onnistuneena.

”Kaupungin on aina julkisen vallan käyttäjänä syytä olla tarkkana, kun päätetään yritysyhteistyöstä. Meidän tulee toimia esimerkkinä ja arvojohtajana vastuullisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisessä”, hän toteaa.

”Erityisen tärkeää on edistää tasa-arvoa urheilumaailmassa, missä ilmenee edelleen mittavia yhdenvertaisuusongelmia, kuten naisten huippu-urheilun vähättely ja syvä palkkakuilu.”