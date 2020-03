Oikeusministeriö on ryhtynyt korjaamaan kehnosti toimivaa lähestymiskieltojärjestelmää. Ministeriö käynnisti tällä viikolla lainuudistustyön, jossa pyritään korjaamaan eritoten parisuhdeväkivaltaan liittyvän lähestymiskiellon valuvirheitä.

Lähestymiskiellon teho on Suomessa poikkeuksellisen heikko, ja sitä rikotaan paljon. Jopa joka toista parisuhdeväkivallan yhteydessä määrätyistä lähestymiskielloista rikotaan.

”Lähestymiskiellon pitäisi olla siinä mielessä tehokas, että se purisi perusongelmaan: Henkilön, joka on asetettu lähestymiskieltoon, on ymmärrettävä jättää uhri rauhaan. Hänen on syytä parantaa omaa käyttäytymistään ja kunnioittaa toisen oikeutta omaan elämään ja yksityisyyteen”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lähestymiskiellon ongelmat ovat olleet pitkään esillä. Viime vuonna useat järjestöt kertoivat, että lähestymiskiellon hakemiseen liittyvä kustannusriski on vähentänyt lähestymiskiellon hakemismääriä jopa kolmanneksella.

Vuoden 2016 alusta lähtien lähestymiskiellon käsittelystä käräjäoikeudessa on peritty 260 euron maksu. Maksu astuu voimaan, jos oikeus hylkää hakemuksen.

Henriksson sanoo, että työryhmän pitää pohtia maksullisuutta tarkasti.

”Ei saisi olla niin, että turvattomassa tilassa oleva henkilö, joka tuntee tarvitsevansa lähestymiskieltoa, jättää sen hakematta sen takia, ettei hänellä ole varaa siihen”, Henriksson toteaa.

Suomi sai viime syksynä moitteita perheväkivaltaan ja naisiin kohdistuneeseen väkivaltaan perehtyneeltä asiantuntijaryhmältä, eli Grevio-ryhmältä. Euroopan neuvoston alainen ryhmä valvoo Istanbulin sopimuksen noudattamista. Sopimus liittyy naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistoimiin.

Grevio-ryhmä moitti Suomea useissa lähestymiskieltoa koskevissa toimissa. Yksi moite koski juuri kustannuksia.

Istanbulin sopimuksessa on kielletty uhrille koituva kohtuuton taloudellinen riski. Grevion mukaan Suomen verrattain pieni määrä lähestymiskieltoja johtuu juuri 260 euron maksu-uhasta.

Oikeusministeri Henriksson korostaa, että myös lähestymiskieltojen rikkomista on vähennettävä.

Koska virallista valvontaa ei ole, lähestymiskiellon valvonta on ollut sen varassa, että uhri ilmoittaa kiellon rikkomisesta eli rikoksesta poliisille.

Ruotsissa ja Norjassa on käytössä lähestymiskiellon sähköinen valvonta niin sanotulla jalkapannalla. Käytännössä jalkapanta määrättäisiin lähestymiskieltoa rikkovalle.

”Tässä on syytä pohtia erilaisia käytännön asioita, joilla voidaan parantaa uhrin asemaa, ja uhrille annettavat turvalaitteet ovat yksi mahdollisuus”, Henriksson jatkaa.

Uhrin käyttöön tarkoitettu turvalaite on käytännössä pieni matkapuhelin, jossa on hälytysnappi.

Oikeusministeriön työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen kertoo, että ryhmä aikoo tarttua myös muihin Grevio-ryhmän esiin nostamiin ongelmiin.

Grevion mukaan perheen sisäistä lähestymiskieltoa ei saisi rajata ainoastaan vakituisesti samassa taloudessa asuviin.

Ryhmä nosti esiin myös sen, että perheen sisäinen lähestymiskielto on voimassa liian lyhyen ajan, vain kolme kuukautta, kun normaali lähestymiskielto on voimassa vuoden.

Ryhmä moitti myös Suomen tapaa mahdollistaa lähestymiskieltoon lasten tapaamiseen liittyvä poikkeus. Grevion mukaan tapaamisen järjestelyvastuuseen joutuva uhri joutuu tilanteeseen, jolta hän on alun perin hakenut suojaa.

Ryhmä myös kiinnitti huomiota siihen, että poliisit määräävät Suomessa vähän väliaikaisia lähestymiskieltoja perheväkivaltatapauksissa. Nykyään vain päällystöön kuuluva poliisi voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon esitutkinnan yhteydessä.

Viime vuonna apulaisoikeuskansleri moitti poliisin ohjeistusta perheväkivaltatilanteista. Hänen mukaansa poliisin määräämät lähestymiskiellot auttaisivat uhreja.