Keskellä Tamperetta, legendaarisen Hämeensillan alla, leviää valtava puukantinen työsilta. Enemmän kuin sillalta se näyttää valtavalta lautalta, jonka jokainen sivu venyy liki viiteenkymmeneen metriin.

Tämän puukannen avulla on mahdollista kävellä vetten päällä. Työsilta on paalutettu tukevasti kiinni Tammerkosken pohjaan, joten sen päällä on mahdollista huristella myös monenlaisella kulkupelillä kaivinkoneista autoihin.

Puinen työsilta pysyy paikallaan siihen asti, kunnes Tempon kiinteistön edustalle syntyvä uusi Mokkapuisto on saatu rakennettua.

Muilta osin Tampereen Hämeensillan uudelleenrakentaminen on tullut päätökseen. Projektin urakoitsijana toiminut rakennusliike YIT luovutti sillan ylärakenteet Raitiotieallianssin käyttöön viime vuoden joulukuussa ja raitiotien rakentaminen Hämeensillan päälle aloitetaan liikennejärjestelymuutoksilla maaliskuun toisella viikolla.

Kiskojen pitäisi olla asennettuna Hämeensillan päälle loppukesään mennessä. Jalkakäytävien osalta töitä tehdään Hämeensillalla vielä loppuvuonna ja ensi vuoden puolella.

Siltaurakan kaksi vuotta sitten sovitusta aikataulusta viivästyttiin parisen kuukautta. Urakoitsijan edustajana siltaprojektista vastaava työmaapäällikkö Perttu Vähäpietilä kertoo, että näin poikkeuksellisessa projektissa vain kahden kuukauden viivästys on hyvä saavutus.

”En muista täysin vastaavaa projektia tähänastisen työurani ajalta”, Vähäpietilä sanoo.

Projektista teki poikkeuksellisen Hämeensillan 1900-luvun alkupuolella rakennettu ympäristö Tammerkosken rannalla. Tammerkoski on osa Suomen virallista kansallismaisemaa.

Maisemaan kuuluvat sillan kupeessa sijaitsevat Tempon talo (1939), Tampereen Teatteri (1912) sekä vuodesta 1865 lähtien ensin puuhioketta ja sittemmin kartonkia valmistanut Takon tehdas, viimeinen yhä tehdaskäytössä olevista maineikkaista Tammerkosken varren punatiilisistä tehtaista.

Kansallismaisema ja merkittäväksi luokiteltu kulttuuriympäristö olivat kuitenkin vain yksi syy siihen, miksi rakennus- ja purkutyön aikana piti ottaa huomioon useita tavallisesta poikkeavia seikkoja.

Esimerkiksi Takon tehdas ottaa kartonginvalmistamisen prosessissa käyttämänsä veden suoraan Tammerkoskesta. Siksi urakoitsijan piti olla erityisen tarkkana, ettei kosken vesi päässyt sameutumaan edes tilapäisesti siltatöiden seurauksena.

”Projektin poikkeuksellisuudesta huolimatta kaikki sujui hyvin, ja onnettomuuksilta ja henkilövahingoiltakin vältyttiin. Ainoastaan yksi rakennusmies mursi nilkkansa kolatessaan lunta rakennusalueella”, Vähäpietilä kertoo.

Hämeensilta remontoitiin edellisen kerran vuonna 1997, jolloin muun muassa sen kansirakenteita uudistettiin.

Vuonna 2015 tehdyssä perusteellisessa kuntotarkastuksessa arvioitiin, että huolimatta 1990-luvulla tehdyistä kunnostuksista, silta alkoi olla käyttöikänsä päässä. Kuntotarkistuksessa huomattiin muun muassa, että sillan teräsrakenteet olivat paikoin näkyvissä ja ne olivat myös pahasti ruosteessa.

Vaihtoehtoja oli kaksi: joko tehdä jälleen yksi kunnossapitokorjaus, jolloin sillalle olisi saatu lisää käyttöikää parikymmentä vuotta, tai rakentaa kokonaan uusi silta. Jälkimmäiseen vaihtoehdon ratkaisi tuleva raitiotie.

”Sillan uusimisen myötä päästään eroon Tampereen pääkadulla olevasta kuudenkymmenen tonnin painorajoituksesta. Uusi silta täyttää nykyisen ajoneuvoasetuksen vaatimukset ”, sanoo Tampereen kaupungin rakennuspäällikkö Petri Kantola.

Sillan rakentaminen uudestaan siinä vaiheessa, kun sen päällä jo olisi kulkenut raideliikenne, olisi ollut vielä hankalampaa.

”Uudelleenrakentaminen samanaikaisesti raitiotietyömaan kanssa oli ainoa järkevä vaihtoehto”, Kantola jatkaa.

Sillan purkaminen ja rakentaminen tehtiin kahdessa osassa.

Ensin purettiin ja rakennettiin sillan eteläpuoli noin kahdeksan kuukauden kuluessa. Sitten tehtiin sama temppu samassa ajassa sillan pohjoiselle puoliskolle. Aina kun toista puoliskoa operoitiin, molemminpuolinen liikenne oli ohjattuna kulkemaan sillan pystyssä ollutta puoliskoa pitkin.

Hämeensilta on teräsbetonisilta, joka on verhoiltu Kalvolan punertavilla graniittilohkareilla. Samaa Kalvolan kiveä on käytetty myös Eduskuntatalossa.

Jokainen siltarakennelmaa verhoava kivi poistettiin yksitellen. Uuden sillanpuoliskon valmistuttua kivet asetettiin tismalleen samoille paikoille mistä ne oli poistettu.

Kun katselee Hämeensillan pohjoispuolen julkisivua alhaalta työlautalta käsin, nähtävissä on yhä valkoisia merkkejä, joihin kukin kivi on numeroitu.

Jokainen kivi putsattiin vesihionnalla, minkä ansiosta uudelleenrakennettu Hämeensilta näyttää punertavammalta kuin ilman epäpuhtauksien harmaannuttama entinen silta.

Mitään muuta eroa ei paljaalla silmällä pysty huomaamaan. Uusi Hämeensilta näyttää tismalleen samalta kuin entinen, lukuun ottamatta uutta jalankulkuväylää.

Tempon tunneliksi nimetty uusi väylä sillan länsipäässä kulkee Kirjastopuistosta Tampereen teatterin takaa sillan alitse Tempon talon itäpuolelle.

Osana tunnelioperaatiota Tampere saa myös uuden pienen puiston.

Tempon talon ja kosken väliin jäävä alue on nimeltään Mokkapuisto, mitä ei taida muistaa edes moni tamperelainen. Niin pitkään samassa kohdassa on ollut puiston sijaan kiinteistössä sijainneiden ravintoloiden terasseja.

”Uusi väylä tulee olemaan vain kävelijöitä varten, sillä se olisi liian kapea sekä pyörien että jalankulkijoiden käytettäväksi. Väylän pinta rakennetaan samanlaisista nupukivistä, jotka aikoinaan tärisyttivät autoja Hämeenkadun pinnalla”, Vähäpietilä kertoo.

Kantolan mukaan siltaprojektin loppulasku nousee kuitenkin yli viiden ja puolen miljoonan euron.

”Kuluja kasvattivat monet matkan varrella havaitut, korjausta vaatineet yksityiskohdat sekä alkuperäiseen urakkaan kuulumattomat lisätyöt, kuten tilapäisen jalankulkuväylän rakentaminen sillan eteläpuolelle sekä Mokkapuiston rakentaminen.”

Vuoden 2017 syksyllä työmaan alta Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen säilytykseen siirretyt Wäinö Aaltosen Pirkkalaisveistokset palautetaan takaisin oikeille paikoilleen Hämeensillan itä- ja länsipäätyihin kesällä 2021.

Aikaisemmin neljä patsasta oli tarkoitus palauttaa paikoilleen jo heti uuden sillan valmistuttua.

”Patsaiden palautusta päätettiin siirtää vajaalla vuodella eteenpäin hetkeen, jolloin Hämeensillan ympäristössä kaikki isompia koneita vaativat työt on tehty ja raitiovaunut jo rullaavat raiteilla. Tämä on varotoimenpide, jonka ansiosta ainutlaatuisille teoksille ei tapahdu vahingossakaan mitään.”