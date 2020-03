Koronavirus koettelee terveydenhuollon rajoja maailmalla. Sama voi olla edessä Suomessakin, jos tartuntatilanne etenee epidemiaksi.

Suomella on kuitenkin mahdollisuus oppia muiden maiden virheistä ja siten ainakin hidastaa koronaviruksen etenemistä. Se antaa pelivaraa terveydenhuollolle.

Siitä, miten se käytännössä tapahtuu, kertoo Husin infektiosairauksien erikoislääkäri Veli-Jukka Anttila jutussa tuonnempana.

Tämän hän kuitenkin toteaa heti:

”Tällaisten virusten leviämisen estäminen ei ole kenellekään yksinkertaista.”

Koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa koko ajan. Vielä viikko sitten tapauksia oli vasta kolme, mutta perjantaihin mennessä jo viisitoista.

EU-maiden terveysministerit kokoontuivat Brysselissä perjantaina, ja hoitohenkilökunnan turvallisuus oli yksi kokouksen tärkeimmistä aiheista – ja aiheesta: lääkäreiden ja hoitajien sairastumiset ovat olleet maailmalla iso ongelma.

Kiinassa lähes yli 3 400 hoitajaa ja lääkäriä on saanut virustartunnan, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO. Viime viikolla kaksi Wuhanissa työskentelevää hoitajaa lähetti lääketiedelehti Lancetille kirjeen, jossa he kuvasivat Wuhanin tilannetta ”vakavammaksi ja äärimmäisemmäksi kuin he olisivat osanneet ikinä kuvitella”.

Yhdysvalloissa kansallisen sairaanhoitajayhdistyksen tuore kysely kertoo, että hoitajien mukaan sairaaloissa ei ole riittävästi valmistautumista eikä suojavarusteita koronaviruksen varalta. Myös WHO totesi perjantaina, että maailmalla tarvitaan parempaa varautumista.

Italian Lombardiassa kymmenen prosenttia hoitohenkilökunnasta on sairastunut koronavirukseen. Eläköityneitä lääkäreitä on kutsuttu takaisin töihin ja opinnoissaan loppusuoralla olevia hoitajien valmistumista on kiirehditty, jotta kaikki potilaat saisivat hoitoa.

Veli-Jukka Anttila on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä se, joka pitää huolen terveydenhuollon työntekijöiden suojavarustuksesta. Siitä, etteivät hoitajat tai lääkärit tartuta potilaisiin tauteja tai sairastu itse.

Tällä hetkellä arkea rytmittävät koronavirustapaukset, mutta Anttilan työtä on yhtä lailla varautua vaikkapa ebolapotilaidenkin hoitoon.

Hus on tehnyt linjauksen, ettei se esittele koronaviruksen suojavarusteitaan julkisuudessa, mutta puhua Anttila saa.

”Meidän täytyy taata se, että hoitohenkilökunta voi tehdä työtään turvallisesti.”

Suurinta suojaustasoa hoitajat ja lääkärit tarvitsevat äärimmäisten tarttuvien ja tappavien tautien hoidossa. Esimerkiksi verenvuotokuume ebola leviää helposti.

”Ebolapotilaiden hoitajille tarvitaan sellainen ilmatiivis avaruuspuku kypärineen, jota nytkin on joissakin kansainvälisissä uutiskuvissa näkynyt. Siihen kuuluu joskus myös hengityslaite selkään”, Anttila kertoo.

Korkeimman tason suojavarustuksen pukemiseen ja riisumiseen menee noin 15 minuuttia. Paikalla on silloin aina toinenkin hoitaja, joka ohjeistaa ääneen pukeutuvaa ja riisuutuvaa hoitajaa.

Hoitajien ja lääkäreiden näkökulmasta riisumisvaihe on kaikkein kriittisin.

Esimerkiksi ebolapotilas voi ripuloida kymmenen litraa päivässä ja oksennella, joten potilaan hoitohuone saattaa olla sotkuinen. Eritteitä tarttuu pukuun, joten siksi on tärkeää, missä järjestyksessä se riisutaan ja hävitetään.

”Siksi toinen ihminen on aina vieressä antamassa ohjeita ja lupia. Että nyt saat ottaa kypärän pois, nyt hanskat.”

Suomessa on Anttilan mukaan ”kourallinen” ihmisiä, jotka pystyvät näin vaativien tapausten hoitoon. Tarttuvia tauteja sairastavien potilaiden hoitaminen vaatii koulutusta ja taitojen ylläpitoa.

Korkeimman tason suojapukuun ei Suomessa ole tositoimissa pukeuduttu kertaakaan.

”Mutta silti harjoittelemme pukeutumista ja toimintaa tasaisin väliajoin, jos tositilanne yhtäkkiä tulee.”

Koronaviruspotilaiden hoivaajille riittää kevyempi suojaus. Suojaustasoa alennettiin tällä viikolla, kun tuli tarkempaa tietoa tarttumistavoista.

Suomessa koronapotilaita hoidetaan niin sanotuin pisaravarotoimin. Hoitohenkilökunnalla on kirurginen maski, pitkähihainen kertakäyttöinen suojatakki, yhdet käsineet, silmäsuoja tai visiiri ja joskus päähine.

Myös testejä ottavat hoitajat pukeutuvat samoin.

Anttila kuvaa suojausohjeistusta niin sanotuksi keittokirjaohjeeksi. Se on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä: miten desinfioidaan kädet, missä järjestyksessä pukeudutaan.

Nykykäsityksen mukaan koronavirus ei tartu herkästi ilman kautta. Esimerkiksi tuhkarokko on siinä suhteessa paljon ärhäkämpi.

”Jos tässä huoneessa olisi ollut tuhkarokkotapaus, virusta voi olla ilmassa vielä kahdenkin tunnin päästä.”

Koronaviruksen tartuntareittejä ovat pisara- ja kosketustartunnat. Siis niin, että joku on vaikkapa pyyhkäissyt nenää tai yskinyt ympäriinsä, koskenut pöytää ja virusta on jäänyt sen pinnalle. Sitten joku toinen koskee siihen ja saa tartunnan. Pääasiallinen tartuntareitti on nykytiedon valossa pisaratartunta. Kosketustartunnoilla on merkitystä erityisesti sairaalaympäristöissä.

Koronaviruksen uskotaan elävän pinnoilla muutamasta tunnista joihinkin vuorokausiin. Siksi käsienpesun tarpeellisuudesta puhutaan niin paljon. Ja tämäkin on tärkeää: kädet pitää kuivata paperilla eikä esimerkiksi ilmaa puhaltavalla kuivaimella.

Monista julkisista käymälöistä tutut kuivauspuhaltimet voivat pölläyttää virusta ympäri huonetta, jos kädet on pesty huonosti.

”On mitattu, että kuivureiden kautta mikrobit voivat levitä koko wc-tilaan, jos käsiä ei ole pesty kunnolla.”

”Puhaltimet ovat tässä kohtaa huono juttu.”

Normaali hengitys ei levitä virusta. Jos ihminen yskii, pärskeet leviävät 1,5–2 metrin säteelle. Jos esimerkiksi sairaalassa infektioherkkiä potilaita on useita ahtaasti samassa tilassa, virus leviää herkästi.

Anttila pitää mahdollisena, että Kiinassa virus levisi myös sitä varten perustettujen kuumeklinikoiden kautta. Jos sairaala on täynnä ja sänkyjen väli 60–90 senttiä ja yksi potilas aivastaa, se altistaa naapurisängyn potilaan.

Tästä syystä Suomessa potilaat ohjeistetaan tulemaan näytteenottoon yksi kerrallaan.

”Meillä ei ole koskaan useita ihmisiä samassa paikassa.”

Suomessa hoitajien ja lääkäreiden työturvallisuuden kannalta suurin riski ovat tällä hetkellä potilaat, joiden koronavirustartuntaa ei ole syystä tai toisesta tunnistettu, vaan heitä on hoidettu ilman suojavarustusta.

”Koronainfektiossa ei ole tiettyjä piirteitä, joista sen heti tunnistaa. Italian tilanteessa voi olla taustalla se, että hoitohenkilökunta ei tiennyt hoitavansa koronaviruspotilaita ja tauti ehti levitä”, Anttila sanoo.

”Esimerkiksi ebolassa potilaat menevät nopeasti niin huonoon kuntoon, että he eivät enää levitä tautia, mutta näissä lievemmissä taudeissa, kuten koronaviruksessa, on toisin.”

Anttilan tiedossa ei ole, että Suomessa hoitohenkilökunta olisi saanut tartuntoja tai altistunut.

Suurinta osa Suomen koronapotilaista hoidetaan kotona. Sairaalassa olleista vielä kukaan ei ole tarvinnut hengityskonetta.

Miten päätetään, kuka hoidetaan missäkin?

”Tilanne arvioidaan potilaan voinnin mukaan. Jos hän ei pärjää kotona, ei pysty mennä esimerkiksi vessaan eikä pysty hoitamaan päivittäisiä toimintoja tai pääse liikkeelle sängystä, hän tarvitsee sairaalahoitoa.”

Suomessa tapausten määrä kääntyi tällä viikolla nousuun. Ruotsissa koronapotilaita on yli sata, Norjassa 89.

Anttila sanoo, että Suomessa väestöntiheys ja esimerkiksi matkustustavat ovat hyvin samankaltaisia kuin muissakin Pohjoismaissa.

Onko syytä olettaa, että meilläkin on toistaiseksi tuntemattomia tartuntaketjuja ja tapausmäärät kasvavat? On, sanoo Anttila.

”Tähän asti Suomen tapausten hoitaminen on ollut äärihelppoa. Epidemian hallinnan kannalta haastavaa alkaa olla, jos tapauksia alkaa ilmetä pisteittäin eri puolilla maata eikä heillä ole tiedossa altistavaa tekijää, kuten matkaa epidemia-alueelle tai lähikontaktia koronapotilaaseen.”

WHO varoitti tällä viikolla sairaaloiden suojavarusteiden maailmanlaajuisesta pulasta ja hintojen noususta. Järjestö pyysi lisäämään niiden tuotantoa.

Suomessa suojavarusteiden pitäisi riittää, Anttila sanoo. Pandemiaan varustautuminen on Huoltovarmuuskeskuksen hommaa, ja ainakin toistaiseksi varastoja pitäisi olla.

”Olen kyllä kuullut, että muissa Pohjoismaissa joistakin suojaustarvikkeista on jo pulaa. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, ja siellä kotimainen kysyntä on tällä hetkellä valtavaa.”

Onko joku asia, mikä Suomessa huolettaa?

”Varmaan se näytteenottokapasiteetti. Sitä on saatu viime päivinä nostettua, ja luulen, että tässä jonkin aikaa pärjätään ihan hyvin.”

Laboratoriopuoli ei ole ongelma, mutta näytteenottopisteet työllistävät henkilökuntaa. Päivystysalueilta on keskitetty väkeä näytteenottoon. Suomessa oli perjantaihin mennessä testattu noin 420 ihmistä.

”Ei meillä mitään ylimääräistä väkeä näitä varten ole, joten heidät pitää irrottaa muista tehtävistä. Mutta toistaiseksi esimerkiksi leikkauksia ei ole jouduttu perumaan.”