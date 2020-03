Suomessa on todettu jälleen uusia koronavirustartuntoja.

Husin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa ja Pirkanmaalla on todettu yksi uusi tartunta. Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on todettu yksi koronavirustartunta.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 23 tartuntaa.

Husin uudet koronatartunnat todettiin lauantaina, ja niistä kerrottiin sunnuntaina. Tartunnat todettiin eläkeikäisellä naisella ja työikäisellä miehellä.

Naisen tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta, ja hän on kotiutunut hyväkuntoisena näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona, kerrotaan Husin tiedotteessa.

Työikäinen mies puolestaan on ollut kontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Hän on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Molemmissa tartuntatapauksissa altistuneiden tartunnanjäljitys on meneillään.

Husin alueella on nyt todettu yhteensä 14 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla todettu tartunta liittyy aiempiin Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin, kerrotaan Taysin tiedotteessa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tapaus liittyy myös matkailuun Pohjois-Italiassa, kertoo THL.

Lauantaina Suomessa ilmoitettiin neljä uutta koronavirustartuntaa. Lauantain covid-19-tautitapaukset varmistuivat Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Euroopan maista erityisesti Italiassa koronavirus jatkaa leviämistään.

Sunnuntaina Italian hallitus hyväksyi suunnitelman asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa. Karanteenin tarkoitus on rajoittaa koronavirustartuntojen leviämistä.

Lisäksi Italiassa suljetaan maanlaajuisesti maanlaajuisesti museoita, elokuvateattereita ja muita yleisötilaisuuksien paikkoja koronaviruksen leviämisen takia. Italian pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti sulkemistoimia käsittelevän asetuksen varhain sunnuntaina aamulla.

Italian karanteenialueilla ihmisten liikkumista rajoitetaan, ja museot, ostoskeskukset, kuntosalit, yökerhot ja hiihtokeskukset suljetaan. Urheilutapahtumia, kuten jalkapallo-otteluita lykätään. Alueiden koulut on määrä sulkea ainakin huhtikuun alkuun asti.