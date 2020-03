Asevelvollisuus

Poikkeuksellisen suuri määrä asevelvollisuusikäisiä suomalaismiehiä ryhtyi totaalikieltäytyjiksi vuosina 2018–2019. Tuolloin tuomioistuimet eivät määränneet vakaumukseensa vetoavia kieltäytyjiä hetkellisesti rangaistukseen, koska rankaisemisen katsottiin syrjivän heitä Jehovan todistajiin verrattuna.

Suuri osa tästä noin sadan totaalikieltäytyjän joukosta ei sittenkään näytä välttävän vankeus- tai valvontarangaistusta. Heille on koitumassa eräällä tavalla ankarammat seuraukset kuin muille totaalikieltäytyjille.

Kertaalleen vapautetut totaalikieltäytyjät ovat saamassa lopulta vastaavan rangaistuksen kuin muutkin ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyneet, mutta heiltä voi kulua aikaa oikeusprosesseihin jopa vuosia pitempään kuin muilta kieltäytyjiltä.

”Normaali elämä lykkääntyy”, sanoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen pitkittyneiden oikeusprosessien seurauksista.

Poikkeuksellinen tilanne sai alkunsa helmikuussa 2018, kun Helsingin hovioikeus linjasi aiemmasta oikeuskäytännöstä poiketen, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden.

Jehovan todistajien ei tuolloin tarvinnut suorittaa armeijaa eikä siviilipalvelusta.

Hovioikeuden vapauttavasta tuomiosta muodostui yleinen linja tuomioistuimissa runsaan vuoden ajaksi, kunnes eduskunta kumosi Jehovan todistajien erivapauden keväällä 2019.

Sen jälkeen palveluksesta kieltäytyneet ovat saaneet jälleen vankeus- tai valvontarangaistuksen oikeudenkäynneissä.

Hovioikeuden vapauttava päätös aiheutti selvän piikin totaalikieltäytyjien määrään.

Todennäköisesti ani harva noin sadasta kieltäytyneestä tunsi tuolloin siviilipalveluslain 79. pykälän, jonka seurauksena he ovat joutuneet poikkeukselliseen oravanpyörään.

Lakipykälän mukaan siviilipalveluksesta kieltäytyvä henkilö on määrättävä uudelleen palvelukseen, jos hänestä aiemmin tehty rikosilmoitus ei johda vankeustuomioon.

Lue lisää: Oikeuden kertaalleen vapauttamia totaalikieltäytyjiä määrätään uudelleen siviilipalvelukseen – ”Tämä on farssi”, sanoo prosessioikeuden professori.

Uusi palvelukseenastumismääräys velvoittaa totaalikieltäytyjiä osallistumaan siviilipalvelukseen samalla tavalla kuin ensimmäinenkin määräys, josta kieltäytyminen on heidän osaltaan käsitelty jo oikeudessa.

Osa uuden määräyksen saaneista on ehtinyt kieltäytyä palveluksesta toistamiseen. Siitä on seurannut heille uusi rikosilmoitus, esitutkinta, syyte ja oikeudenkäynti.

Erityisen poikkeuksellinen tilanne on sillä 25-vuotiaalla totaalikieltäytyjällä, jonka hovioikeus vapautti ensimmäisenä syytteestä vuonna 2018.

Hän ehti saada vapautumisen jälkeen toisen määräyksen siviilipalvelukseen ja kieltäytyä myös siitä ennen syrjivän lain kumoamista. Siksi nuori mies on vapautettu oikeudessa jo kahdesti lainvoimaisella tuomiolla.

Nyt hänet on määrätty siviilipalvelukseen kolmatta kertaa. Edessä häämöttää kolmas käräjäkäsittely, jos hän kieltäytyy palveluksesta edelleen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut HS:n tietojen mukaan tähän mennessä uuden tuomion neljälle ”toisen kierroksen” totaalikieltäytyjälle. Nämä henkilöt on siis kertaalleen vapautettu oikeudessa syytteestä, mutta heidät on määrätty uudelleen siviilipalvelukseen ja he ovat lakiuudistuksen jälkeen kieltäytyneet uudelleen palveluksesta.

Toisella oikeuskierroksella käräjäoikeus langetti heille vapauttavan tuomion sijasta rangaistukset.

Tästä on nyt muodostumassa uusi yleinen linja toisen kierroksen kieltäytyjille, elleivät ylemmät oikeusasteet muuta myöhemmin käräjäoikeuden langettavia tuomioita.

Näin on tapahtumassa siitä huolimatta, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan ketään ei saa syyttää tai rangaista kahdesti samassa asiassa. Oikeustieteessä kielto tunnetaan latinankielisenä ne bis in idem -periaatteena.

Käräjäoikeuden mukaan kertaalleen vapautettujen totaalikieltäytyjien rankaiseminen ei riko tätä periaatetta vastaan. Vaikka sekä ensimmäinen että toinen syyte koskevat siviilipalveluksesta kieltäytymistä, kyse ei ole oikeuden mukaan samasta teosta.

Käräjäoikeuden mukaan ensimmäisellä kieltäytymiskerralla ennen viime vuoden huhtikuuta lainsäädäntö oli syrjivä, mutta toisella kerralla ei enää ollut. Henkilöillä oli toisella kerralla mahdollisuus arvioida uudelleen kieltäytymistään, sen perusteita ja seurauksia.

Päätyvätkö kaikki vuosina 2018–2019 palveluksesta kieltäytyneet lopulta vankilaan tai valvontarangaistuksen myötä kotiarestiin?

Se on tämänhetkisen laintulkinnan mukaan heistä itsestään kiinni.

Jos he kieltäytyvät yhä palveluksesta, heitä odottaa rangaistus. Noin kolmestakymmenestä kertaalleen vapautuneesta henkilöstä on ehditty tehdä uusi rikosilmoitus.

Osa totaalikieltäytyjistä voi toisella kierroksella muuttaa mieltään. Jotkut heistä ovatkin ilmoittaneet voivansa sittenkin suorittaa siviilipalveluksen.

Totaalikieltäytyjät voivat myös vapautua palvelusvelvollisuudestaan terveydellisistä syistä tai siksi, että he ehtivät täyttää 30 vuotta.

Käräjäoikeuden linjaa ei ole kuitenkaan vielä arvioitu ylemmissä oikeusasteissa. On odotettavissa, että jotkut tuomituista hakevat langettavan tuomion kumoamista hovioikeudesta.