Maanantaina Suomessa ilmoitettiin jälleen uusista koronavirustartunnoista.

Hus ilmoitti neljästä uudesta tartunnasta, joista yksi oli jo eilen sunnuntaina tiedossa. Kaikki eilen Husissa todetut tartunnat liittyvät matkailuun epidemia-alueella tai kontaktiin sellaiseen henkilöön, jolla on varmistettu koronavirustartunta.

Epidemia-alueelta Italiasta tartunnan ovat saaneet työikäinen mies ja nainen, kerrotaan Husin tiedotteessa. Kontakti varmistettuun koronavirustapaukseen on ollut eläkeikäisellä miehellä ja työikäisellä naisella. Tartunnan saaneista kolme on eristyksessä kotona ja yksi sairaalassa.

Yksi Husin ilmoittama koronavirustapaus todettiin helsinkiläisnaisella Päijät-Hämeessä sijaitsevalla vapaa-ajan asunnolla.

Husissa on todettu nyt yhteensä 18 tartuntaa.

Lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä Forssan seudulla todettiin uusi koronavirustartunta. Tartunta todettiin Pohjois-Italiassa matkailleelta työikäiseltä henkilöltä, kerrotaan tiedotteessa. Henkilö, jolla tartunta on todettu on opettanut kansalaisopiston kursseilla Forssassa kolmea ryhmää, jotka on laskettu altistuneiksi lähikontakteiksi. Opiskelijat on määrätty 14 vuorokauden kotikaranteeniin, kerrotaan tiedotteessa.

Wahren-opiston tilat saadaan siivouksen jälkeen käyttöön tänään maanantaina, eikä tiloihin liity tartuntavaaraa. Opiston toiminta jatkuu normaalisti lukuun ottamatta sairastuneen opettajan kursseja.

Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ilmoitettiin yhdestä uudesta tartunnasta. Henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksessä. Kaikki altistuneet on kartoitettu, kerrotaan Taysin sivuilla olevassa tiedotteessa. Tartunta on Pirkanmaan viides.

Koronavirustartuntoja on nyt todettu Suomessa yhteensä 30.

Myös sunnuntaina Suomessa ilmoitettiin myös uusia koronavirustartuntoja. Tartuntojen määrä nousi tuolloin Suomessa 25:een.

Tartunnat todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, Pirkanmaalla, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomessa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Koronavirustartuntojen myötä Kangasalla Pirkanmaalla sijaitseva Pitkäjärven yläkoulu päätettiin sulkea. Koulussa ei järjestetä lähiopetusta tällä viikolla ollenkaan, kerrottiin sunnuntaina.

Lisäksi Helsingin Lauttasaaren ala-asteen koululaisia ja henkilökuntaa asetettiin karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi, tiedotti Helsingin kaupunki sunnuntaina illalla.