Tuoreen työolotutkimuksen mukaan suomalaisnaisten riski sairastua vakavaan työuupumukseen on yli kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana.

Tämä ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta työolotutkimuksesta.

Sen mukaan lähes joka viides (19 prosenttia) työikäinen palkansaajanainen kertoo olevansa selvässä vaarassa sairastua vakavaan työuupumukseen. Vuonna 2013 sama pelkäsi kahdeksan prosenttia palkansaajanaisista.

Tilastokeskus on tehnyt työolotutkimusta vuodesta 1977 saakka noin viiden vuoden välein. Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistiin joulukuussa.

Vakavan työuupumuksen pelkoa kokevat palkansaajat kokivat muita enemmän myös pelkoa työkyvyttömyydestä ja epäilyjä siitä, jaksavatko he samassa työssä kahta vuotta.

Vakavan työuupumuksen vaara on lisääntynyt 2000-luvulla eniten alle 45-vuotiailla naisilla. Nyt työuupumuksen riski on samaa luokkaa kaikkien 15–67-vuotiaiden naisten keskuudessa. Myös miehillä työuupumuksen riski on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2013, mutta on yhä selvästi pienempi kuin naisilla: 11 prosenttia miespalkansaajista koki sen vakavana vaarana.

Psyykkinen oireilu on lisääntynyt hiljakseen 2000-luvulla, mutta viiden viime vuoden aikana naisten oireilu on lisääntynyt voimakkaasti. Suuri muutos hätkähdytti jopa tutkijat.

”Moneen kertaan tarkastimme näitä tuloksia, että voiko tämä olla totta. Nyt tuntuu, että viidessä vuodessa on tapahtunut tosi paljon muutoksia. Naisilla on tapahtunut harppauksenomainen kasvu näissä kaikissa asioissa, joita olemme kysyneet”, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela.

Esimerkiksi puolet naisista kertoi tuntevansa väsymystä tai tarmottomuutta vähintään kerran viikossa. Aiemmin 2000-luvulla heidän osuutensa on ollut noin 40 prosenttia.

Viikoittaisista univaikeuksista kärsii jo lähes puolet naisista: 46 prosenttia. Ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja hermostuneisuutta kertoi tuntevansa lähes joka kolmas nainen. Kysymykseen ”Kaikki käy yli voimien vähintään kerran viikossa”, vastasi myöntävästi 14 prosenttia naisista. Aiempaa useampi nainen tuntee myös laiminlyövänsä kotiasioita töiden vuoksi.

Psyykkisen oireilun yleistyminen etenkin naisilla näkyy myös esimerkiksi Kelan tilastoissa.

Työolotutkimuksessa vakavan työuupumuksen pelko näkyy erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä opetus- ja asiakastyössä työskentelevien naisten keskuudessa. Sutelan mukaan erityisesti kuntasektorilla myös koetaan, että digitalisaatio on pikemminkin lisännyt työn kuormittavuutta kuin tehostanut sitä.

Psyykkiseen oireilun ja työuupumuksen riskiä kasvattavat myös työpaikan huono ilmapiiri, huono johtaminen sekä työssä esiintyvä väkivalta tai sen uhka.

Hanna Sutela yhdistää naisten vakavan työuupumuksen riskin ja psyykkisen oireilun yleistymisen kiireeseen, joka on lisääntynyt. Nyt 39 prosenttia naisista kokee, että kiire aiheuttaa työssä erittäin tai melko paljon haittaavaa rasitusta. Vuonna 2013 samoin koki 32 prosenttia naisista.

Sutela huomauttaa, että naiset kokevat nyt haittaavaa kiirettä eniten 40 vuoteen. Edellinen piikki on vuodelta 1997.

”Nyt uusin luku on mennyt naisilla vuoden 1997 ohi. Miehillä se on vielä jäänyt vuoden 1997 alle”, Sutela sanoo.

Kielteisestä kehityksestä huolimatta työolotutkimuksesta ilmenee myös paljon myönteistä kehitystä. Suomalaiset kokevat, että työpaikat ovat esimerkiksi perhemyönteisempiä ja joustavat enemmän, ja esimiestyöhön ja sosiaaliseen tukeen ollaan aiempaa tyytyväisempiä.

Naiset arvostavat työtään aiempaa enemmän. Ensimmäistä kertaa naisilla työ on erittäin tärkeä elämänalue useammin kuin miehillä.

Sutelan mukaan nämäkin voivat kytkeytyä toisiinsa: työ on tärkeä, ja se halutaan tehdä hyvin, mutta arjen kuormitus ja kiire käyvät raskaiksi.

”Kuinka paljon on sitä, että nykyaikana ihmiset kokevat vaikka somen kautta paineita, kuinka pitää suoriutua eri elämänalueilla?”

”Jotainhan siellä on, mikä mättää, kun eri suunnilta tulee tätä samaa viestiä jaksamisongelmista”, Sutela sanoo.