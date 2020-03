Suomalaisvanhemmat tasapainottelevat työn ja perheen välillä hyvin. Jopa 90 prosenttia työssä käyvistä lapsiperheiden vanhemmista kokee, että työn ja perheen yhteensovitus onnistuu heiltä erittäin tai melko hyvin.

Toisaalta puolet äideistä ja isistä sanoo, että heidän työhönsä liittyy jotain sellaista, mikä tekee työn ja lastenhoidon yhteensovittamisesta erityisen hankalaa.

Asia selviää Väestöliiton tuoreesta vuoden 2020 perhebarometrista. Siinä hyödynnettiin Tilastokeskuksen vuosien 2018 ja 2010 työvoimakyselyjä. Niihin vastasi noin 13 000 ihmistä, joista noin 4 000–6 000:lla oli alle 15-vuotiaita lapsia.

Onnistuminen työn ja perheen yhteensovittamisessa saattaakin liittyä siihen, että suomalaisvanhemmat osaavat luovia työstä johtuvista vaikeuksista huolimatta, sanoo tutkija Tiia Sorsa Väestöliitosta.

”Se, että onnistutaan, ei välttämättä kerro siitä, että työpaikka on sellainen, joka mahdollista työn ja perheen yhteensovittamisen hyvin. Monilla vanhemmilla on puoliso tai läheisiä ihmisiä, jotka auttavat.”

Suomalaisvanhemmat ovat yhä koulutetumpia. Lapsiperheiden vanhempien koulutustaso on noussut vain kahdeksassa vuodessa, ja melkein joka toisella on nykyään korkeakoulututkinto.

Vanhemmat ovat korkeammin koulutettuja ja korkeammassa sosioekonomisessa asemassa verrattuna koko väestöön.

Yleisimmäksi työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmaksi koetaan se, että työ on vaativaa tai uuvuttavaa. Näin ajattelevat erityisesti korkeakoulutetut. Heistä 28 prosenttia ajattelee, että vaativa tai uuvuttava työ haittaa työn ja perheen yhteensovittamista.

Vaativa tai uuvuttava työ haittaa 32:ta prosenttia yrittäjistä, 29:ää prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä, 24:ää prosenttia alemmista toimihenkilöistä ja 22:ta prosenttia työntekijöistä.

Muita yleisiä vaikeuksia ovat pitkät työpäivät ja ennustamattomat työajat.

Työn joustomahdollisuudet ovat 2010-luvun aikana lisääntyneet. Etätöiden määrä on kasvanut, ja vanhempien on aiempaa helpompaa vaikuttaa työn alkamis- ja päättymisajankohtiin. Joustojen lisääntyminen koskee kuitenkin vain korkeakoulutettuja.

”Perinteisemmät duunariammatit ovat kenties luonteeltaan sellaisia, että niissä on esimerkiksi työvuorojärjestelmien vuoksi vaikeampi sopeutua työntekijöiden tarpeisiin”, Sorsa pohtii.

Joustoja saavat korkeakoulutetut ovat kuitenkin niitä, jotka katsovat onnistuvansa työn ja perheen yhteensovittamisessa muita harvemmin erittäin hyvin.

Sen sijaan työntekijät, joilla on usein haastavampia työaikoja, pidempiä työviikkoja ja vähemmän joustomahdollisuuksia, ovat useimmiten hyvin tyytyväisiä työn ja perheen tasapainoon.

Sorsan mukaan kyse voi olla siitä, että korkeakoulutetut asettavat riman niin työ- kuin perhe-elämänkin onnistumisessa muita korkeammalle. Korkeakoulutetuilla työt eivät myöskään jää välttämättä työpaikalle.

”Joustot voivat tarkoittaa sitä, etteivät vanhemmat osaa rajata aikaansa työn ja perheen välillä, vaan lukevat sähköpostia iltaisin. Työnantajat saattavat myös herkästi edellyttää tämän kaltaista joustavuutta.”

Joidenkin asioiden kohdalla kehitys on mennyt 2010-luvulla huonompaan suuntaan. Vanhemmat kokevat, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia ottaa vapaapäivä perhesyistä, esimerkiksi sairaan lapsen hoitoa varten.

Äideistä 23 prosenttia ja isistä 16 prosenttia kokee, ettei voi jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta. Se on kuitenkin lakisääteinen oikeus.

”Samalla ehkä odotetaan, että tehdään etätöitä. Työelämästä on tullut sellaista, että siinä on oma persoona vahvasti mukana. Tällöin itseä ei korvata helposti toisella henkilöllä, kun on mentävä vaikkapa myyntineuvotteluihin”, Sorsa sanoo.

Vanhemmaksi tulo vaikuttaa perhebarometrin mukaan työelämään miehillä ja naisilla eri tavalla. Vastuu perheestä näyttää painottuvan naisille myös perhevapaiden jälkeen.

Isät tekevät äitejä pidempiä työpäiviä: heistä joka viides tekee yli 45-tuntista työviikkoa, kun äideistä vastaava osuus on kuusi prosenttia. Kun äideistä joka viides vähentää työtunteja lapsia saatuaan, isistä näin tekee harvempi kuin joka kuudes.

Sorsan mukaan myönteinen tulos on se, että vain harva on jättänyt hakematta tai ottamatta vastaan vaativampaa työtehtävää perheen takia. Isistä 91 prosenttia ja äideistä 86 prosenttia kertoo, ettei ole jättänyt hakematta tai ottamatta vastaan hyvää työtarjousta.

”Äideillä näyttää siis kuitenkin olevan yleisempää, että lastenhoitovastuu estää uralla etenemisen”, Sorsa sanoo.

Kaikilla työn ja perheen yhteensovittaminen ei kuitenkaan onnistu. Näiltä vanhemmilta kysyttiin, mikä asiaa auttaisi. Isistä 54 prosenttia ja äideistä 22 prosenttia uskoo, että työn ja perheen yhteensovittamisesta helpottaisi, jos päävastuu lastenhoidosta olisi puolisolla.

Ilmeisesti tämä tarkoittaa, että äidit epäilevät, ettei päävastuu olisi kuitenkaan käytännössä isillä, Sorsa tulkitsee.

”Tämä on tärkeä tasa-arvokysymys. Sitä, mistä tulos kertoo, voisi tutkia enemmän.”

Kaiken kaikkiaan Sorsa sanoo olevansa yllättynyt tutkimuksen perusteella siitä, miten hyvin työn ja perheen yhteensovittaminen suomalaisvanhempien mielestä onnistuu.

Vaikka monet lapsettomat uskovat, että lapsensaanti vaikuttaa urakehitykseen, useimpien vanhempien mielestä näin ei ole käynyt.

Mitkä ovat perhebarometrin perusteella parhaat vinkit työn ja perheen yhdistämiseen?

1. Hyödynnä joustoja

Työn ja perheen yhdistäminen onnistuu paremmin niillä, joilla on mahdollisuuksia työajan joustoihin ja itselle sopiviin työaikoihin.

”Niitä kannattaa käyttää, kunhan työpaikalla puhutaan, mitä joustot käytännössä tarkoittavat ja miten työ- ja perheaika rajataan. Muuten yritetään keskittyä molempiin yhtä aikaa ja uuvutaan”, Sorsa sanoo.

2. Pyri saamaan työyhteisöltä tukea

Työaikajärjestelyjen jälkeen työkaverien ja esimiehen tuki on perhebarometrin mukaan toiseksi paras apu työn ja perheen yhteensovittamisessa.

”Se tarkoittaa esimerkiksi ymmärrystä siinä, jos jonain aamuna lapsen kumpparit eivät ole menneet ajoissa jalkaan ja lähdössä kesti pidempään”, Sorsa sanoo.

Pitkältä perhevapaalta töihin palatessa omiin työtehtäviin kannattaa vaatia tarvittaessa päivitystä ja tukea, Sorsa vinkkaa.

3. Vaihda tarvittaessa työpaikkaa

Naisille on miehiä tyypillisempää vaihtaa työpaikkaa lapsen saatuaan. Vaihto näyttää tutkimuksen perusteella kannattavan.

”Se on tosi hyvä keino, jos siihen on mahdollisuus, eikä työn ja perheen yhteensovittaminen näytä omassa työssä onnistuvan”, Sorsa sanoo.