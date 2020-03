Koronavirus on saanut koko Italian hiljenemään, ja myös Pohjoismaissa on viime päivinä ja viikkoina peruttu isoja yleisötapahtumia. Suomessa viranomaisten linja on edelleen sama kuin viime viikolla: yleisötilaisuuksia ei toistaiseksi olla rajoittamassa.

”Perumisista olisi hyötyä ehkä silloin, jos Suomessa havaittaisiin tapauksia tai tartuntaketjuja, joiden alkuperästä ei olisi tietoa. Ne eivät siis enää liittyisi matkailuun tai aiemmin todettuun tapauksiin”, johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuus­osastolta kommentoi maanantaina.

”[Tapahtumarajoituksia] on pohdittu, kuten käytännössä kaikkia keinoja, mutta tämähän ei ole pelkästään terveysviranomaisten päätettävissä. Loppupeleissä näitä asioita pohditaan valtioneuvoston tasolla.”

Tanskassa pääministeri kehotti viime viikolla perumaan yli tuhannen hengen yleisötilaisuudet tai lykkäämään niitä. Norjan Bergenissä on asetettu paikallisia rajoituksia suurten sisätapahtumien järjestämiselle.

Myös muualla Pohjoismaissa yksittäiset tapahtumajärjestäjät ovat peruneet tai muuttaneet tilaisuuksia koronariskin takia. Norjassa osa Holmenkollenin maailmancupin kilpailuista on suljettu yleisöltä. Ruotsissa peruttiin viime viikolla muun muassa talousalan tapahtuma, joka oli ollut tarkoitus järjestää Tukholman Globenissa ja jonne oli odotettu 13 000:tta kävijää.

Sekä Ruotsissa että Norjassa varmistettujen koronatapausten määrät ovat ylittäneet kahdensadan. Tanskassa tapauksia oli tiistaina tiedossa 90.

Ruotsin viranomaiset ovat aiemmin esittäneet mediassa samantyyppisen rajanvedon kuin Salminen: yleisötilaisuuksien perumisesta ei ole hyötyä siinä vaiheessa, kun tartuntaketjut voidaan jäljittää riskialueilla matkailleisiin eikä tauti leviä laajemmin maan sisällä.

Maanantaina Tukholmassa todettiin tartunta, jolla ei tiettävästi ollut yhteyttä aiempiin tapauksiin tai epidemia-alueisiin. Maan viranomaiset eivät tuoreeltaan kommentoineet, muuttaako tämä tilannetta.

Rajanveto perustuu maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan tautiviraston ECDC:n arvioihin. Tarkkaa tietoa ei tosin ole kenelläkään.

”Mitään keittokirjaratkaisuja ei ole, koska tällaista ei ole tehty aiemmin laajassa mitassa”, Salminen sanoo.

Jos tilaisuuksia päätettäisiin perua, pitäisi päättää monesta muustakin asiasta. Millaisia ja kuinka suuria tapahtumia rajoitus koskisi? Tulisiko sulkea myös kauppakeskuksia tai muita sellaisia paikkoja, joissa liikkuu paljon ihmisiä? Kuinka pitkäksi aikaa?

Esimerkiksi tanskalaisten käyttämä tuhannen hengen raja ei Salmisen tietojen mukaan perustu tutkimustietoon.

Salminen myös epäilee mahdollisten kieltojen tehoa. Hänen mukaansa sarsin ja sikainfluenssan yhteydessä on havaittu, että yleisötapahtumien estäminen ei välttämättä pysäytä epidemiaa, vaan pelkästään viivyttää sitä muutamilla päivillä.

”Siksi pitää miettiä vakavasti, onko se hyvä keino. On tärkeää, että päätökset oikeasti auttavat epidemian hallinnassa eivätkä vain siirrä sitä tulevaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa saadaan kaikki torjuntatoimien haitat, mutta ei yhtään ehkäisevää vaikutusta.”

THL on kehottanut tapahtumien järjestäjiä ottamaan tautiriskit huomioon riskienhallinta­suunnitelmissaan. Virasto vastaa saamiinsa kysymyksiin, mutta ei ole ottanut tapahtumajärjestäjiin erikseen yhteyttä.

Salmisella ei ole tiedossa, että yleisötilaisuuksia olisi Suomessa peruttu koronaviruksen vuoksi. Helsingissä ainakin yksi yli 50-vuotiaille tarkoitettu diskotapahtuma päätettiin Ylen mukaan viikonloppuna perua.

Norjassa epidemia-alueilta saapuneita on lisäksi ohjeistettu jäämään kahdeksi viikoksi kotiin. Heitä neuvotaan välttämään esimerkiksi julkista liikennettä ja muita paikkoja, joissa on paljon ihmisiä.

Suomessa oireettomat henkilöt voivat THL:n mukaan pääsääntöisesti palata töihin tai kouluun heti. Jotkut työpaikat ovat antaneet omia ohjeistuksia, esimerkiksi kehottaneet epidemia-alueilla matkailleita etätöihin.

”Tämä on pohdinnassa monissa maissa, myös Suomessa, erityisesti sote-henkilöstön osalta”, sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen kommentoi viestissään HS:lle.

”Lainsäädäntö ei sinänsä tunnista oireettoman henkilön laittamista karanteeniin, jos hänellä ei ole tunnettua tautialtistusta, joten liikuttaisiin suositustyyppisessä mallissa.”

Tartuntatautilain mukaan oireeton henkilö voidaan määrätä karanteeniin siinä tapauksessa, että hän on altistunut tai hänen epäillään perustellusti altistuneen tartuntataudille.

THL:n Salmisella ei ole tarkkaa tietoa siitä, millä perusteilla esimerkiksi Tanska on kehottanut rajoittamaan yleisötilaisuuksia. Hän arvelee, että asiaan on vaikuttanut muun muassa sijainti.

”Tanskassa on paljon läpikulkuliikennettä ja lyhyt matka vaikkapa Saksaan. Ihmisten liikkuvuus on toisenlaista”, hän sanoo.

Suomen olosuhteet ovat paremmin vertailtavissa Norjaan tai Ruotsiin. Pohjoismaiden viranomaiset toimivat Salmisen mukaan pitkälti samoilla periaatteilla, mutta myös kansallisia eroja on.

”Se johtuu juuri siitä, että olosuhteet eivät ole joka maassa tismalleen samanlaiset.”