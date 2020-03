Monen digitaidot ovat heikot, eikä ongelma koske vain vanhuksia – Suomi selvittää, kuinka kansa pärjää maailmassa, joka on yhä digitaalisempi

Digi- ja väestötietovirasto toivoo digitaitokyselyyn vastauksia sekä ihmisiltä, joille esimerkiksi älylaitteiden käyttö on arkipäivää että ihmisiltä, jotka eivät asioi sähköisesti lainkaan. Kuva: Juha-Pekka Laitinen / HS

Suomalaisten digitaitojen taso kartoitetaan nyt ensimmäistä kertaa. Maanantaina 9. maaliskuuta käynnistyneessä digitaitokyselyssä on tarkoitus selvittää, missä kunnossa suomalaisten digitaidot todellisuudessa ovat.

Aiempien arvioiden mukaan isolla osalla taidot ovat heikoissa kantimissa. Eurooppalaisten mittausten mukaan noin neljänneksellä väestöstä on liian heikot digitaidot.

”Suomalaisten tilanteesta ei ole varmaa ja ajantasaista kuvaa, ja siksi taidot halutaan nyt kartoittaa”, sanoo digituen projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Piirainen korostaa, että digitaitokyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta. ”Niin heiltä, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti, kuin heiltä, joille älylaitteiden käyttö on arkipäiväistä.”

Heikkoihin digitaitoihin vaikuttavat Piiraisen mukaan monet syyt.

”Esimerkiksi heikko lukutaito. On arvioitu, että 6–10 prosentilla suomalaisista on lukemisen ja ymmärtämisen vaikeuksia.”

Lisäksi taustalla voi olla ikääntymisen mukanaan tuomia ongelmia tai ihan vaan tottumattomuutta.

”Heikot digitaidot eivät välttämättä kasaannu enää seniori-ikäisiin. Eläkeikäisissä on entistä enemmän heitä, joilla on hyvät taidot ja kokemusta asioinnista”, Piirainen huomauttaa.

Digitaidot muodostuvat Piiraisen mukaan monista eri taidoista, kuten medialukutaidosta, turvallisuustaidoista ja internetin ja laitteiden käytön ymmärtämisestä.

”Kokonaisuus on myös ajassa elävä ja muuttuva. Emme tiedä, millaisia palveluja on vaikkapa kymmenen vuoden päästä käytössä.”

Digitaitojen tärkeys korostuu palvelujen muuttuessa sähköisiksi. Digitaaliset palvelut myös sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista, mutta jo pelkästään asiointiin tarvitsee monenlaista osaamista.

Piirainen ei halua nimetä yksittäistä digitaitoa, joka kaikkien suomalaisten pitäisi vähintään osata.

”Ehkäpä tärkein taito on ymmärtää, että apua on tarjolla. Kukaan ei voi osata kaikkea, mutta kaikkea on mahdollista oppia. Motivaattorina digissä voi olla sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen tai halu hoitaa itse arjen asiat.”

Digitukea on jo laajasti saatavilla ympäri Suomen. Sitä tarjoavat esimerkiksi kirjastot sekä erilaiset järjestöt ja hankkeet.

”Tuen tarvitsijoiden määrä on tärkeää saada selville, jotta digitukea voidaan tarjota riittävän kattavasti”, sanoo Piirainen.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus tai paperilomakkeella, joita digituen alueelliset koordinaattorit jakavat ympäri Suomea.

Paperilomakkeita tulee muun muassa kirjastoihin, yhteispalvelupisteisiin sekä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkoihin. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan ja kyselyn tulokset julkaistaan toukokuun lopussa.