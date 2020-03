Joukkoliikenne

Tampereelle tuleva raitiotie on huomattavasti nopeampi kuin Helsingissä. Tampereen ratikka kulkee nopeimmillaan 70 kilometriä tunnissa, kun se liikkuu keskustan ja Hervannan väliä. Helsingissä nopeus on parhaimmillaan noin 50 kilometriä tunnissa.

Raitioteiden nopeuserot johtuvat monista syistä. Niistä olennaisin on se, että Tampereen reitti päästiin tekemään sellaisiin paikkoihin, joissa muu liikenne haittaa sitä mahdollisimman vähän. Se kulkee monin paikoin täysin muulta liikenteeltä suojassa.

Reittiä rakennettiin osin lähes metsään, mikä tuntuu heti vaunun nopeudessa. Lisäksi reitti kulkee osin pitkien siltojen päällä, missä ei ole muuta liikennettä. Tilannetta voi verrata Helsingin kantakaupungin reitteihin, joissa vaunut mutkittelevat kivitalojen välissä ahtailla kaduilla.

Tampereen raitiotieverkko on myös silmiinpistävän suora. Sen tiukimmat kurvit ovat lähinnä Kalevan Prisman ympäristössä, jossa rata ikään kuin kiertää tavaratalon ja kääntyy Hervannan suunnasta kohti keskustaa ja toisin päin.

Helsingin raitiotien hitaus johtuu ahtaista kaduista ja muusta liikenteestä. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Myös lyhyet pysäkinvälit hidastavat raitiovaunun kulkua Helsingissä, kun Tampereella matka pysäkiltä toiselle on pääosin selvästi pidempi.

Tampereella keskinopeudeksi kaavaillaan yli 20:tä kilometriä tunnissa. Helsingissä se on 14,3.

”Tampereella tavoitellaan modernin raitiotiejärjestelmän mukaisesti mahdollisimman korkeaa keskinopeutta. Tavoitteena on, että keskinopeus tulee olemaan yli 20 kilometriä tunnissa. Lopulliset tulokset nähdään, kunhan pääsemme tekemään ihan oikeaa liikennöintiä”, kertoo Tampereen Raitiotien toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Näin tapahtuu ensi vuoden elokuussa, kun varsinainen liikennöinti alkaa.

”Helsinkiläinen raitiotie perustuu 1900-luvun alkupuolella tehtyyn raitiotiejärjestelmään. Kun se on vanhaan kantakaupunkiin rakennettu, siitä on väkisin tullut monitahoinen ja mutkitteleva. Siellä on myös aika vähän eristettyjä kaistoja. Tämä siitä tekee hitaan kaiken kaikkiaan. Se on tyypillinen ahtaan kantakaupungin raitiotie.”

Raitiovaunu kulkee Hervannanväylän laidassa, ei muun liikenteen seassa. Kuva: Reijo Hietanen

Helsingin raitiovaunut kulkevat nopeimmillaan 50 kilometriä tunnissa Mäkelänkadulla, kertoo Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnittelija Alexandra Arppe.

”Pysäkinvälit ovat aivan pohjoisessa niin lyhyet, ettei siinä ehdi oikein kiihdyttämään tuohon 50:een, mutta Koskelantien ja Pyöräilystadionin väli molempiin suuntiin on säännöllisesti 50 kilometriä tunnissa. Varsinkin pohjoisen suuntaan siinä on mukava loiva ylämäki, johon on turvallista kiihdyttää.”

Hänen mielestään Tampereen ratikkaa voisi verrata pikemminkin Raide-Jokeriin. Se on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava 25 kilometrin pikaraitiolinja, joka valmistunee vuonna 2024.

”Helsingin nykyinen verkko on nimenomaan historiallista raitioliikennettä, niin sanottu heritage tramways, kun taas Tampereen ratikka ja Raide-Jokeri ovat enemmän uutta light rail -tyypin raitiotietä”, Arppe sanoo.

Helsingissä raitioliikenteen kehittämisohjelmassa on määritelty kantakaupungin raitioliikenteen keskimääräiselle tuntinopeudelle 17 kilometrin tavoite. Sitä enempää ei vielä tavoitella.

Hitaus johtuu Helsingin ahtaista kaduista ja siitä, että raitioliikenne kulkee paljolti samaa kaistaa autojen kanssa. Autojen ruuhkat vaikuttavat siis raitioliikenteeseenkin, muun muassa Bulevardilla. Verkko mutkittelee, ja siinä on paljon vaihteita ja ristikoita, joissa on kymmenen kilometrin nopeusrajoitus.

Lisäksi pysäkkiverkko on tiheä – pysäkkejä on keskimäärin 350 metrin välein – ja liikennevaloja on paljon.

”Helsingissä on tulevaisuuden tavoitteena, että ainoa paikka, jossa raitiovaunu pysähtyy, on pysäkki”, Arppe sanoo.

”Kaupungissa on paljon kadunvarsipysäköintiä ja autot ovat usein erittäin lähellä kiskoja, esimerkiksi Laivurinkadulla. Kuskin täytyy siis olla todella varovainen ajaessaan, ei pelkästään liikkuvan liikenteen vaan myös niiden pysäköityjen autojen takia, ettei tule kylkiosumia.”

Raitiovaunu kulkee pitkien siltojen yli Hervannan ja Kalevan välillä. Tässä kohtaa se ylittää Jyväskylän tien. Kuva: Reijo Hietanen

Vaikka Tampereen ratikasta tulee nopea, siitä ei tule ennätysmäisen nopea.

Hankinnassa mukana ollut raideliikenteen asiantuntija Antero Alku kertoo, että Euroopan nopeimmilla raitioteillä vaunut kulkevat sata kilometriä tunnissa. Jos raitiotiestä haluttaisiin erittäin nopea, hänen mukaansa pitäisi minimoida palvelukyky, mikä ei ole kannattavaa.

”Linjanopeuteen olennaisimmin vaikuttava asia on pysäkkien määrä. Tästä syystä absoluuttisesti nopeimpia ovat sellaiset järjestelmät, jotka ajavat kaupungin keskustassa tunneleissa vain muutaman aseman kautta”, Alku kertoo.

”Tampereella ei voida päästä tällaisiin nopeuksiin, koska ratikka palvelee maanpinnalla tunneleita paremmin ja Hämeenkadulla on enemmän kuin yksi pysäkki.”

Tampereen tulevalla kalustolla päästäisiin enempäänkin kuin 70 kilometriin tunnissa, mutta muutaman sadan metrin tai kilometrin ajaminen tätä suuremmalla nopeudella olisi vaikuttanut ajoaikaan vain muutamia sekunteja, Alku on laskenut. Lisäksi olisi tarvittu kalliita opastin- ja turvalaitejärjestelmiä.

Alku arvelee, että jos Tampereelle saadaan kehitettyä hyvin toimiva, raitiovaunuja suosiva liikennevalo-ohjaus eikä radalle tehdä muita hidasteita, järjestelmästä tulee eurooppalaista kärkikaartia.

”Mutta ei sitä lopulta tiedä kukaan, ennen kuin päästään teknisellä koeajolla näkemään, miten valo-ohjaus käytännössä toimii ja millaiseksi se säätöjen jälkeen saadaan toimimaan.”

Raitiovaunujen liikennöinnin on määrä alkaa Tampereella elokuussa 2021.