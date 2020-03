Tänään keskiviikkona kerrottiin, että Suomessa on vahvistettu 19 uutta koronavirustapausta. Yhteensä tartuntoja oli 59.

Eilen uusia tartuntoja oli kymmenkunta, sitä edeltävinä päivinä viisi päivässä. Tartuntojen määrä kasvaa siis erittäin nopeasti.

Juuri nyt kaikki pohtivat kysymystä: Paljonko tartuntoja on viikon päästä? Entä kuukauden päästä?

Yhden viitteen voisi saada pohjoismaiden tilanteesta. Kun Suomea, Ruotsia ja Norjaa vertaa, tilanne näyttää tältä:

Suomi näyttäisi tällä hetkellä seuraavan Ruotsin ja Norjan lukuja hyvin tarkasti, mutta vain vähän ajallisesti jäljessä. Aluksi kasvu on hidasta, sitten se saa vähitellen nopeutta.

Käyrälle piirrettynä tilanne on havainnollisempi. Suomi seuraa tarkasti molempia pohjoismaita, kun Suomen tartunnat on siirretty viikolla aikaisemmaksi:

Koronavirus leviää Suomessa hyvin samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Norjassa. Ei liene syytä olettaa, että olisimme parempia käsien pesemisessä tai kontaktien välttämisessä.

Jos tämä vauhti pitää paikkansa, torstaina Suomessa on noin 90 tartuntaa. Perjantaina tartuntoja on 110 ja sunnuntaina 150. Viikon päästä keskiviikkona 18.3. Suomessa tartuntoja olisi yhteensä 400.

En ole asiantuntija ja toivon olevani väärässä tässä arviossa. Toisaalta ymmärrän, että asiantuntijat ovat haluttomia esittämään tällaisia arvioita. Niitä varmasti jossain päin tehdään paremmallakin asiantuntemuksella.

Epidemian leviäminen tapahtuu salakavalasti. Ensin tartuntoja on vähän, sitten niitä on äkisti erittäin paljon. Siksi tartunnan estämiset pitää tehdä mahdollisimman paljon etukenossa, mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

WHO kiittelee lausunnoissaan massiivisia karanteeneja tehneitä Kiinaa ja Italiaa niiden rajuista toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kiina on jo onnistunut vähentämään tartuntoja, ja ehkä Italiassakin koko maan karanteeni alkaa jo pian purra.

Arvostettu lääketieteen tiedejulkaisu Lancet arvioi, että viruksen leviämisen estämiseksi tehdään liian vähän. ”On todellinen vaara, että maat ovat tehneet liian vähän ja liian myöhään, jotta epidemia voitaisiin estää.”

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo kritisoi Suomessa julkisuudessa koronaviruksen leviämisestä esitettyjä näkemyksiä liian fatalistisiksi.

”Mahdolliset taudit pysyvät kurissa, koska teemme erilaisia toimenpiteitä sairastuneiden eristämisistä ja karanteeneista käsienpesuun ja massatapahtumien perumiseen”, Aivelo kirjoittaa Twitterissä.

Italialainen professori Giacomo Grasselli kehoittaa DN:n haastattelussa Ruotsia ryhtymään entistä kovempiin toimenpiteisiin. ”Ihmisiä pitää estää tapaamasta toisiaan, jotta voimme välttää katastrofin”, Grasselli sanoo.

Monella suomalaisella tuntuukin olevan outo asenne. Se menee jotenkin näin: kun tauti ei leviä, ei tarvitse tehdä mitään - ja kun tauti leviää, ei enää voi tehdä mitään.

Tällainen ajattelu ja oikeiden toimenpiteiden välttely on arkipäivän fatalismia, joka kostautuu etenkin monelle riskiryhmiin kuuluvalle vanhukselle.

Syy tartuntojen hidastamisen tärkeyteen on yksinkertainen: se helpottaa painetta terveydenhuollolle.

Jos terveydenhoitojärjestelmä ylikuormittuu, se ei pysty hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia sairastuneita. Osa jää vaille hoitoa, osa saa huonompaa hoitoa.

Asiaa kuvaa hyvin HS:n tiedetoimittaja Mikko Puttonen pian julkaistavassa jutussaan. Havainnollinen grafiikka alla näyttää hidastamisen hyödyt.

Hidastaminen vaatii kovempia toimia kuin mitä Suomessa on tällä hetkellä tehty.

Käsien pesu ja hihaan yskiminen ovat tärkeitä keinoja, mutta pelkästään ne eivät enää riitä.

Nyt on aika alkaa toteuttamaan kieltoja, peruuttamisia, sulkemisia ja rajoituksia – sellaisia asioita, jotka lisäävät ihmisten etäisyyttä toistensa välillä ja vähentävät kasvokkaisia kohtaamisia. Kaikkea sellaista, joka haittaa omaa elämää ja vähentää mukavuutta.

Sosiaalisen etäisyyden kasvattaminen on yksi parhaita keinoja välttyä siltä, että altistuu itse tai tartuttaa taudin.

Yksilöiden tasolla se tarkoittaa sitä, että kättely pitää lopettaa. Se on todella vaikeaa, mutta vähentää leviämistä. Flunssaisena töihinmeno on myös asia, josta pitää luopua.

Yksilöiden toimilla ei kuitenkaan ole merkitystä, elleivät instituutiot tue sosiaalista etäisyyttä.

Toimitusjohtajien pitäisi lähettää mielellään tänään kaikille alaisilleen viesti: Jos olet nuhainen, älä tule töihin. Jos voit pitää etäpäiviä lähiaikoina, tee se. Kokouksia pitäisi peruuttaa, tapahtumia pitäisi peruuttaa.

Urheiluseurojen pitäisi peruuttaa harjoituksia. Kirkkojen pitäisi lopettaa rippileirien koulutusjaksot. Konsertit pitäisi soittaa ja salibandyottelut pelata tyhjille katsomoille ja lähettää verkossa.

Jonkin verran rajoituksia on jo nyt. Tampereen yliopisto on ilmoittanut peruuttavansa kaikki yli 100 hengen luennot. Eduskunta on kieltänyt vierailut. Attendo sanoo, ettei vanhusten palvelutaloissa pitäisi vierailla. Poliisi lopettaa puhallusratsiat.

”Matkojen ja tilaisuuksien peruuttaminen ja etukäteen sovittu kättelyjen ja lähietäisyyden välttäminen ovat nyt arkipäivää”, kirjoittaa presidentti Sauli Niinistö Facebookissa.

Jos virus leviää pelättävissä olevaa tahtia, tällaisia toimia on joka tapauksessa edessä. Olisi järkevämpää tehdä ne aiemmin kuin myöhemmin. Ja jos valtioneuvosto joutuu määräämään toimia, ne ovat ikävämpiä kuin itse tehdyt rajoitukset.

Jotta koronaviruksen leviäminen voitaisiin estää, Suomessa kovat rajoitustoimet pitäisi aloittaa jo tänään.