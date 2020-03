Viisikymppinen varsinaissuomalainen Jukka palasi viime sunnuntaina kotiin Saloon Itävallan Tirolista, jossa hän oli ollut ystäviensä kanssa hiihtämässä. Maanantai-iltana hänelle nousi pieni kuume ja päätä alkoi särkeä.

”Olin jo aika paljon tutkinut ja tarkastellut koronavirukseen liittyviä asioita ja menin sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuille. Yllätyksekseni Tiroli oli muuttunut maanantaina illansuussa epidemia-alueeksi”, Jukka kertoo.

”Siitä tiesin olla yhteydessä kotipaikkakuntani päivystykseen.”

Jukka ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Päivystyksestä Jukalle sanottiin, että asia on flunssaoireiden ja epidemia-alueella oleilun takia selvä ja että häneen otetaan yhteyttä.

Pian Jukalle soitettiinkin Turun yliopistollisesta sairaalasta. Hänelle sovittiin sairaalaan testiaika tiistaiaamupäiväksi.

Tulokset saapuivat tiistai-iltana: Jukalla oli koronavirustartunta.

”Sain kattavat ohjeet, ja heti alettiin tehdä analyysiä siitä, keitä olen maanantain aikana tavannut. Päivystävä infektiolääkäri määräsi minut siltä istumalta kotiin eristyshoitoon.”

Koronavirustartunnan saanut Jukka lepäilee ja pitää itseään lämpimänä kotioloissa.

Jukan tapauksessa ei harkittu sairaala­hoitoa. Terveyden­hoidon ammatti­laiset ovat Jukkaan yhteydessä päivittäin ja seuraavat tilanteen kehittymistä.

Virukselle Jukan välityksellä altistuneet määrättiin kotikaranteeniin.

Vaikka viruksesta ei ollut vielä tiistaiaamuna tietoa, Jukan vaimo jäi varmuudeksi pois töistä ja kolme lasta pois koulusta. He eivät siis ole altistaneet muita.

”Eristyshoito ja karanteeni tarkoittavat, ettemme voi tavata muita ihmisiä. Emme voi käydä kaupoissa ja ravintoloissa. Pihapiirissä saa käydä kävelyllä koiraa ulkoiluttamassa”, Jukka kertoo.

Hänellä koronaviruksen oireet ovat olleet toistaiseksi lieviä: lämpöä on ollut vain hieman yli 37 astetta. Lisäksi Jukalla on ollut päänsärkyä ja lihassärkyä.

”Kysymys on hyvin lievästä flunssasta. Minulla ei ole edes yskää tai kurkkukipua. Olen ymmärtänyt, että monet muutkin tapaukset Suomessa ovat olleet tämänkaltaisia”, hän sanoo.

”En ole terve, mutta en ole missään tapauksessa pahasti sairas. Tietenkin se kuulostaa epäreilulta niille, jotka saavat vakavampia oireita.”

Suomalaisen terveydenhuollon toiminta vaikuttaa sairastuneen näkökulmasta tällä hetkellä hyvältä, Jukka sanoo. Hän on tyytyväinen ripeyteen ja ohjeistusten selkeyteen.

”Minulla on äärimmäisen luottavainen olo siitä, että saan järkeviä ohjeita ja hoitoa. Niissä ei ole mitään mystistä, vaan määräykset ovat selkeitä ja noudatettavissa olevia.”

Tartuntatapausten määrä kasvaa todennäköisesti Suomessakin, ja altistuneiden karanteeneilla saadaan lisäaikaa sairaaloiden varustautumiseen. Niillä tulisi olla riittävästi resursseja tarjota erityisryhmille tehohoitoa, Jukka sanoo.

Hän uskoo, että suomalaiset noudattavat terveydenhuollon antamia ohjeita ja määräyksiä. Samalla hän ymmärtää, että 14 vuorokauden kotikaranteeniin sulkeutuminen voi tuntua isolta tuomiolta niille, jotka ovat sattuneet tapaamaan hänet lyhyesti maanantaina. Silloin Jukka eli vielä normaalisti ja ehti tavata 4–8 ihmistä.

”Jotta pahempia ikäviä vaikutuksia vältetään, talouden pyörät pitäisi saada kaikesta huolimatta pyörimään.”

Koronavirus vaikuttaa kuitenkin oman kokemuksen perusteella helposti tarttuvalta. Tirolin-matkalla Jukka pesi usein käsiään ja vältteli kättelemistä.

”Ne ovat hyviä toimenpiteitä, mutta tauti näyttää leviävän muutenkin. Minulla ei ole mitään käsitystä, mistä tartunta on voinut tulla. Se on voinut tulla rinneravintolasta tai mistä ikinä. En muista, että olisin ollut fyysisessä kontaktissa kenenkään kanssa.”

Toistaiseksi kukaan Jukan perheessä ei ole saanut oireita. Keskimääräinen itämisaika on noin 4–5 päivää. Jukan mukaan kukaan ei varsinaisesti odota tartunnan puhkeamista vaan muu perhe pyrkii elämään normaalia elämää – vaikkei se ihan tavallista olekaan.

”Läksyjä tehdään kotona, lasten huoneet on siivottu ja lautapelit haettu esiin. Rakkaat harrastukset ovat kuitenkin jäähyllä, ja kaverisuhteet odottavat elämän palaamista normaaleille raiteilleen.”

Yhdellä lapsista olisi ollut edessä ulkomaanmatka, mutta se on nyt peruttu. Ruokaa perhe on tilannut kotiinkuljetuksena, ja myös ystävät ovat toimittaneet tarvikkeita ovelle.

”Yritämme suhtautua tähän uniikkina aikana, jolloin voi tehdä sitä, mitä ei muuten ehtisi. Mutta onhan tämä poikkeuksellista, ja kaksi viikkoa voi tuntua pitkältä ajalta.”

Jukalle sairastuminen koronavirukseen ei siis ole ollut ”maailmanloppu”. Hänen mielestään Suomen selviämistä viruksesta edistää se, että ihmiset luottavat terveydenhoitojärjestelmään.

”Samanaikaisesti on hyvä hahmottaa, että tartunnan saaneita tulee olemaan paljon, ja työpaikalla on hyvä varautua siihen. Tärkeintä on kiinnittää huomiota yhteiskunnan toimivuuteen ja varautua kriisitilanteeseen ennalta eikä reaktiivisesti.”