Ruotsissa koronaviruksen näytteenottoja on tehty sairaaloiden ulkopuolelle nostetuissa teltoissa. Kuva Huddingen sairaalasta 4. maaliskuuta. Kuva: Jerker Ivarsson / Aftonbladet

Koronavirus leviää nyt nopeasti, ja uusia tapauksia raportoidaan Pohjoismaissa päivittäin sitä mukaa, kun uusimmat testitulokset varmistuvat. Tilanteen kehityksessä on kuitenkin suuria eroja naapurimaiden välillä.

Sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa tartuntoja on raportoitu moninkertainen määrä Suomeen verrattuna. Keskiviikkoiltaan mennessä Suomessa oli todettu 61 tartuntaa, Ruotsissa lähes 500, Norjassa noin 400 ja Tanskassa noin 340 tartuntaa. Keskiviikkoiltana uutisoitiin myös ensimmäisestä koronakuolemasta Ruotsissa.

Myös maiden varotoimet ovat erilaisia. Ruotsi teki jo viime viikolla päivittäin satoja koronatestejä, ja nyt maa on siirtynyt ”epidemiavaiheeseen”.

Tiistaina Ruotsi nosti riskitasoa maan sisäisille koronavirustartunnoille kaikkein korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Samalla viranomaiset ilmoittivat torjuntatoimien käännöksestä: Tartuntaketjujen ja altistuneiden kartoittaminen lopetetaan ja testauksessa aletaan keskittyä hoitohenkilökuntaan ja muihin riskiryhmiin. Keskiviikkona hallitus päätti kieltää Ruotsissa yli 500 ihmisen tapahtumat.

Lisäksi Ruotsi poistaa sairauslomien karenssipäivät ja varaa ainakin miljardi kruunua eli runsaat 93 miljoonaa euroa lisäbudjettiin, jotta sairaalat saavat kulunsa katettua.

Samaan aikaan Suomessa toimet jatkuvat entisellään. Meillä tehdään yhä vain kymmeniä testejä päivässä, ja ehdot ovat tiukat: testiin pääsee, jos on selviä oireita ja kytkös joko vahvistettuun koronapotilaaseen tai epidemia-alueeseen. Edes karanteeniin asetetuista altistuneista ei oteta näytettä ennen oireita.

Moni oireileva tai altistuneiden kanssa tekemisissä oleva ihmettelee sosiaalisessa mediassa, miksei ole päässyt testeihin tai miksi miksi heidän annetaan liikkua vapaasti. Altistuneiden perheenjäsenet saatetaan ohjeistaa saapumaan töihin tai kouluun normaalisti.

Mistä ero maiden välillä johtuu, ja miksei Suomessa ryhdytä laajempiin toimiin?

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Tuija Kumpulaisen mukaan tällä hetkellä epidemiaa ehkäistään ja samalla varaudutaan mahdollisen epidemian vaatimiin toimenpiteisiin. Epidemiavaiheen toimenpiteet käynnistetään tilanteen muuttuessa epidemiaksi.

Tällä hetkellä Suomen strategia perustuu yhä siihen, että kaikki tartuntaketjut tunnetaan ja altistuneet pystytään tavoittamaan. Kumpulaisen mukaan tämä on järkevää: meillä ei ole raportoitu yhtään sellaista koronatapausta, jonka reittiä ei tiedetä. Tartunnat on saatu joko matkoilta epidemia-alueille tai altistumisessa näiltä matkoilla sairastuneilta.

Tartuntaketjujen ulkopuolelta taas ei kannata testata summamutikassa.

”Suomessa olemme edelleen rajaamistilanteessa, eikä tauti ole toistaiseksi levinnyt epidemiaksi”, Kumpulainen sanoo.

”Ruotsin tilanne poikkeaa siinä suhteessa Suomesta, että siellä on tapauksia, joista ei tiedetä, mistä he ovat saaneet taudin.”

Kumpulaisen mukaan uudet toimet aloitetaan Suomessakin heti, jos tällaisia tapauksia ilmenee.

”Silloin siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jolloin toimimme pääosin potilaiden suhteen samalla tavalla kuin Ruotsissa.”

Epidemiavaiheen toimissa ei ole kyse yksinkertaisesti valmiustason nostamisesta, Kumpulainen painottaa, vaan epidemiatilanteessa jotkut varotoimet lopetetaan hyödyttöminä ja tilalle otetaan sellaisia, joista ei olisi ollut hyötyä ennen epidemiaa.

Suomessa esimerkiksi testataan kriteerit täyttävät lieväoireisetkin henkilöt, ja jokaisen vahvistetun tapauksen lähipiiri ja altistuneet kartoitetaan. Ruotsissa tästä on nyt luovuttu.

”Tulemme keskittymään vaikeimmin sairaisiin. Yritämme saada tapaukset tunnistettua ajoissa, jotta terveydenhoitojärjestelmän sisällä ei altistettaisi muita tartunnalle. Muiden testaamista vähennetään selvästi”, tiivisti Tukholman epidemiatorjunnan vastuulääkäri Per Follin tiedotustilaisuudessa.

Ruotsissa testataan siis nyt vain sairaalakuntoisia. Lievästi oireilevat jäävät omatoimisesti kotiin eristyksiin. Epidemian keskellä myös altistuneiden karanteenijärjestelyt puretaan, eikä uusia altistuneita kannata enää etsiä, Kumpulainen listaa.

”Siinä vaiheessa karanteeni ei kannata, koska se ei enää estä viruksen leviämistä. Lievästi sairaiden testaaminen lopetetaan, koska se ei enää muuta hoitoa.”

Yhdessä asiassa Sekä Suomessa että Ruotsissa voidaan kuitenkin ottaa oppia Italiasta ja varautua etukäteen, Kumpulainen sanoo.

”Kuulostaa siltä, että siellä terveydenhuollon henkilökuntaa ei saatu alkuvaiheessa suojattua. Tätä Ruotsi on nyt oletettavasti alkanut hoitaa.”

Kumpulaisen mukaan myös Suomessa osa alan työnantajista ohjeistaa, että oireettomatkaan tartuntatautialueelta saapuvat eivät tulisi töihin.

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö antoivatkin uuden suosituksen epidemia-alueella matkailleille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan työntekijöille. Heitä ohjeistetaan pysymään poissa töistä, jos he ovat palanneet matkalta epidemia-alueelta.

”Syntyy valtava riski, jos menee vuodeosastolle sairastuneena. Meillä ei ole varaa siihen, että terveysalan ammattilaiset sairastuvat laajamittaisesti, jolloin hoidon toteuttaminen vaikeutuu”, Kumpulainen sanoo.

Sen sijaan vaatimuksiin peruuttaa kaikki yleisötapahtumat Kumpulainen suhtautuu toiseksi epäilevästi.

”Se olisi näyttävä toimi, mutta näyttöä sen tehosta vasta arvioidaan.”

Tapahtumien perumisella voisi Kumpulaisen mukaan olla myös haittavaikutuksia: Talouselämä hidastuisi, ja ihmisillä olisi yksinkertaisesti tylsempää.

”Kyllä mielialallakin on väliä. Ihmisille on todennäköisesti kauheaa nähdä, että oma maa on kiinni”, Kumpulainen sanoo.

”Tästä kuitenkin keskustellaan aktiivisesti, ja voi olla, että uusia suosituksia tulee.”

Maailman terveysjärjestö WHO on useasti korostanut, että covid-19 on pysäytettävissä, mutta siihen tarvitaan rajuja toimia.

HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen kirjoitti keskiviikkona, että Suomessa koronatartunnat ovat lisääntyneet samaa tahtia Ruotsin kanssa, ja siksi jyrkät rajoittamistoimet pitäisi aloittaa jo nyt.