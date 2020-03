Kun opettaja Emma Koponen palasi Kiinasta Suomeen, hän sai vastaansa suomalaisten koronaviruspelon. Töihin ei saanut mennä, äiti ei halunnut tavata, ja lapset juoksivat karkuun. Aluksi esimiehen toive kotityöskentelystä tuntui Koposesta ylireagoinnilta, mutta nyt monet muutkin työnantajat Suomessa ovat päätyneet samaan käytäntöön.

Julkaistu: 2:00

”Pitäisikö meidän miettiä, kannattaako sinun sittenkään tulla heti töihin?”

Kun lahtelainen opettaja Emma Koponen palasi Kiinasta Suomeen, hänen oli tarkoitus aloittaa Lahden Nastolassa sijaitsevan Erstan koulun 6B-luokan opettajana heti seuraavana maanantaina. Koronavirusriski oli kuitenkin alkanut mietityttää rehtori Riikka Solkiota. Koulun käytävillä lapset juttelivat, että uusi opettaja tuo viruksen tullessaan.

Tietenkin Solkio tiesi, että viruksen todennäköisyys on varsin pieni. Mutta olisiko silti kaikkien kannalta selkeämpää, jos Koponen pitäisi pari viikkoa etäisyyttä?

Manner-Kiina oli koronaviruksen epidemia-aluetta jo tuolloin. Sittemmin myös Etelä-Korea, Italia, Iran sekä osat Itävallasta ja Saksasta on määritetty sellaisiksi.

Koponen itse oli sitä mieltä, että töihin vain. Hän oli ollut yhteydessä työterveyshuoltoonkin, ja sieltä sanottiin samaa.

Erstan koulu sijaitsee Villähteen kylässä Nastolassa, joka on nykyisin osa Lahtea. Kuva: JONNE HEINONEN

Rehtori Solkio päätti kuitenkin, että minkäänlaista riskiä ei oteta – koulussa on noin 220 lasta. Pienimmän vaivan tie olisi, että Koponen tekee etätöitä, kunnes on varmaa, että hän on täysin terve.

Erstan koulussa ei vielä silloin osattu aavistaa, että he olivat asiassa ikään kuin edelläkävijöitä.

Rehtori Riikka Solkio. Kuva: JONNE HEINONEN

Rehtori Solkio korostaa, että Koposta ei siirretty karanteeniin vaan tämä teki etätöitä. Miksi ottaa mitään riskiä, jos etätyö on helppo järjestää, hän kysyy. Se oli olennainen kysymys Erstan koulun päätöksen taustalla.

”Ajattelin silloin, että niissä olosuhteissa se oli oikea päätös. Ja ajattelen niin yhä.”

Sittemmin kouluista on tullut keskeisiä paikkoja Suomen koronaviruskriisissä. Paraikaa karanteenissa on satoja virukselle altistuneita oppilaita Helsingissä ja Kangasalla.

Suomen tämänhetkinen viranomaisohje ei kehota etätöihin, vaikka olisikin matkustanut epidemia-alueilla.

THL:n ja työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan epidemia-alueilta palaavien on syytä tarkkailla mahdollisia oireita 14 vuorokauden ajan matkan päättymisestä. Tuona aikana voi käydä normaalisti töissä, mutta hyvään käsi- ja yskimishygieniaan suositellaan kiinnittämään huomiota, ohje kehottaa.

Etätyön mahdollisuus toki mainitaan: harkintansa mukaan työnantajat voivat ohjata epidemia-alueelta kotiutuneen henkilön etätöihin, vaikka tämä ei olisikaan saanut oireita, ohjeessa todetaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ohjeistaa yrityksiä suurin piirtein samoin.

Emma Koponen on ollut jälleen töissä noin kuukauden päivät. Kuva: JONNE HEINONEN

Nyt monet työnantajatahot ja yritykset ovat luoneet omia etätyökäytäntöjään Erstan koulun tavoin. Keskiviikkona myös opetusministeriö antoi suosituksen, että opetusalan työntekijät pysyvät poissa työpaikoilta, jos ovat palanneet epidemia-alueelta.

Esimerkiksi Kajaanissa oli päätetty jo aiemmin, että päiväkotien ja koulujen työntekijät, jotka ovat lomailleet virusalueilla, ovat etätöissä 14 vuorokautta. Oulun yliopistossa sama koskee työntekijöitä tai opiskelijoita.

Liikuntakeskus Elixia on ilmoittanut, etteivät ihmiset, jotka ovat matkustaneet koronaviruksen esiintymisalueilla, työskentele keskuksissa kahteen viikkoon matkan päättymisestä.

Samoin puolustusvoimat on ilmoittanut, että riskialueilta saapuvien tulee pysyä poissa palvelus- tai työpaikalta kaksi viikkoa Suomeen paluun jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi keskiviikkona, että harkinnassa on suositus hoitoalan työnantajille, että epidemia-alueelta palaavat työntekijät olisivat paluun jälkeen etätyössä.

Emma Koponen muutti Pekingiin syyskuussa miehensä työn vuoksi. Mukaan lähti kolme lasta, joista nuorin on kolmevuotias, keskimmäinen seitsemänvuotias ja vanhin yhdeksänvuotias.

Suunnitelmana oli, että syksyllä Koponen pitää koululaisille kotikoulua ja kevätlukukaudella lapset käyvät koulua Suomessa. Kesäksi perhe suuntaisi jälleen Pekingiin.

Emma Koponen toivoo palaavansa kesäksi Pekingiin. Kuva: JONNE HEINONEN

Koronavirus aikaisti perheen Suomeen-tuloa muutaman päivän. Tämä johtui Finnairin Kiinan-lentojen perumisesta.

Aluksi näytti siltä, etteivät Koposet mahdu yhdellekään jäljellä olevalle lennolle, mutta lopulta tilaa löytyi.

”Tilanne Kiinassa kärjistyi koronaviruksen kanssa tosi nopeasti. Maanantaina maskeja ei näkynyt oikein kenelläkään, tiistaina ostimme omamme, ja keskiviikkona sellainen oli kaikkien kasvoilla.”

Silloin vähän huolestutti, Koponen sanoo.

Koronatapauksia alkoi tulla Pekingiinkin. Kävi ilmi, etteivät kansainväliset sairaalat, joita perhe normaalisti käyttäisi, ota vastaan mahdollisia koronapotilaita. Kaikki hoidettaisiin varta vasten perustetuilla kuumeklinikoilla.

”Siinä vaiheessa olimme vain sisällä. En halunnut pienintäkään riskiä, että kolmevuotiaamme joutuu jollekin kiinalaiselle koronaklinikalle.”

Kun lento kotiin koitti, Koponen teki sen, mitä ei saisi tehdä – ja hän tietää sen kyllä. Hän otti särkylääkettä ja antoi sitä lapsilleenkin, jotta mikään pieni nuhakuume ei estäisi lentoa. Jo siinä vaiheessa kuumetta mitattiin joka nurkalla.

”Tiesin, että koronavirusta meillä tuskin voi mitenkään olla. Halusin varmistaa, että pääsemme Suomeen.”

Koponen oli yhteydessä työnantajaansa heti Suomeen saavuttuaan.

Rehtori ja opettaja pohtivat yhdessä, miten Koposen etätyöpätkä saataisiin järjestymään. Sairausloma ei tulisi kyseeseen, koska sitä ei voi kirjoittaa terveelle.

Kuvaohjeet muistuttavat käsien pesun tärkeydestä. Kuva: JONNE HEINONEN

Ratkaisuksi löytyi korvaavan työn malli. Sillä tarkoitetaan työntekijän väliaikaisia muita töitä sillä aikaa kun kaikkien omien töiden hoitaminen ei onnistu sairauden tai tapaturman vuoksi.

”Se tuntui ylireagoinnilta, mutta suostuin tietenkin. En halunnut aiheuttaa mitään hämminkiä”, Koponen sanoo ja myöntää, että nykytilanteen valossa etätyöpäätös ei näytä enää yhtä radikaalilta.

”Lahti on oikein kehottanut meitä käyttämään tätä mallia, joten sovelsin sitä”, rehtori Solkio kertoo.

Koposen työt järjestettiin niin, että hän voi tehdä ne kotoa. Luokanopettajalle se tarkoitti oppilaiden asiakirjojen läpikäyntiä tietokoneella ja työn suunnittelua mutta ei paljon muuta.

Koponen yllättyi siitä, miten huolestuneita suomalaiset ovat koronaviruksesta.

Kun perhe pääsi lentokentältä Nastolaan, Koposen äiti sanoi, ettei halua tavata kasvotusten. Ruokatarvikkeita hän voi tuoda mutta jättäisi ne oven taakse.

”Se tuntui aika pahalta. Sanoin, että ei tarvitse tulla ollenkaan, jos ei kerran voida oikeasti nähdä. Ei meitä oikein moni muukaan halunnut tavata.”

Naapureiden kanssa sovittiin, että lapset voivat leikkiä yhdessä ulkona mutta sisäleikkejä vältetään. Jotkut kysyivät, uskaltaako tulla juttelemaan vai tarttuuko virus.

”Vaikka olin ollut jo kolme viikkoa Suomessa, ystävät kysyivät, että uskaltaakohan sinua halata.”

Osa Suomessa kerrotuista reaktioista on tuntunut ylimitoitetuilta ja välillä absurdeiltakin. Moni ei ole uskaltanut kaverin halaamisen lisäksi muun muassa syödä kiinalaista ruokaa tai mennä hissiin aasialaisten näköisten ihmisten kanssa.

”Ihan älytöntä.”

Kuudesluokkalaisia kiinnostaa koronaviruksessa erityisesti kuolemien määrä. Kuva: JONNE HEINONEN

Puolison työkaveri tuli Kiinasta Suomeen vähän Koposten kotiutumisen jälkeen. Kollega tarvitsi majapaikkaa ja tuli asumaan Koposten omakotitaloon, koska kukaan muu ei viruspelon takia huolinut häntä.

Emma Koponen sanoo, että olisi voinut kiinnittää otsaansa lapun, jossa on vakiovastaukset toistuviin kysymyksiin: Peking on kaukana Wuhanista. Riski, että kantaisimme virusta, on todella pieni.

Nyt Emma Koponen on jo palannut töihin. Erstan koulun 6B-luokkalaiset ovat saaneet häneltä tietoiskuja koronavirustilanteesta.

Koponen on koulun koronakasvo, halusi tai ei. Kun hän palasi töihin, yksi oppilaista huusi: ”Apua, korona tulee!”

”Siinä oli mukana läppää mutta myös aitoa huolta. Muutama lapsi juoksi karkuunkin.”

Ei koululla silti mitään paniikkia ole, Koponen kertoo. Mitä nyt Lahden kaupunki on muistuttanut koululaisia käsien pesusta sekä jakanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet asiasta. Kädet pitäisi pestä aina kun tulee ulkoa sisään.

”Eivät he pese”, Koponen sanoo.

Koposen opettama 6B-luokka seuraa virustilastoja tarkasti. Eniten kiinnostaa, kuinka moni on kuollut ja kuinka moni kriittisessä tilassa, kertovat Riku Uhrman, 13, Emmi Kölli, 12, ja Siiri Laine, 12.

Ei siihen ole kuollut kuin joku 3 000, Uhrman vähättelee. Tosin viime aikoina tilastoissa on alkanut näkyä myös Suomi.

”En ole asiasta huolissani, kun ei se tänne Nastolaan asti kuitenkaan tule. Suomessa se on vain jossain Helsingissä”, Laine sanoo.

6B-luokan oppilaat Emmi Kölli (vas.), Siiri Laine ja Riku Uhrman. Kuva: JONNE HEINONEN

Emmi Kölli kertoo, että aluksi häntä pelotti, koska hänellä on astma. Sitten äiti ja isä sanoivat, että ei tarvitse pelätä: se on vähän kuin flunssa. Olo helpotti.

Kölli on silti ainoa, jolla on repussa käsidesi.

Emma Koponen sanoo, että hän yrittää opettaa lapsille mittakaavaa. Kiinassa on valtava määrä ihmisiä, ja siihen nähden tartuntariski on jokseenkin pieni. Opettajan omakohtaiset kokemukset ovat saaneet lapset kiinnostumaan aiheesta.

Nyt kun Suomessakin on todettu kymmeniä tartuntoja, Koposen mieli on muuttunut: rehtorin toiveessa taisi sittenkin olla järkeä.

”Kunpa lapset oppisivat vielä pesemään niitä käsiä.”