”Jos on vieraillut koronaepidemia-alueella tai on flunssainen, pitää jäädä matalalla kynnyksellä kotiin”, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas). Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Koulutyötä voidaan ”paikoitellen” joutua järjestämään toisin koronaviruksen vuoksi, kertovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa.

Kyse voi olla esimerkiksi muutoksista opetuspaikoissa ja -tavoissa, opetusryhmien yhdistämisestä, työaikamuutoksista, etäopetuksesta sekä varautumisesta tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille.

Myös opettajia kehotetaan jäämään pois töistä ”matalalla kynnyksellä”, jos heillä on flunssan oireita tai jos he ovat palanneet koronaviruksen epidemia-alueina pidetyiltä alueilta.

Sama suositus koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatus- ja koulutusalojen työntekijöitä, mukaan luettuna korkeakouluissa työskentelevät.

Asiasta julkaistiin torstaiaamuna tiedote, jossa täsmennettiin ministeriöiden keskiviikkona antamaa ohjetta. Täältä voit lukea ministeriön suosituksen.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan suosituksen antamisesta päätettiin keskiviikkona ja asiasta on keskusteltu myös työnantajajärjestöjen kanssa.

”Haluamme vahvistaa viestiä kentälle siitä, että jos on vieraillut koronaepidemia-alueella tai on flunssainen, pitää jäädä matalalla kynnyksellä kotiin”, Andersson kommentoi HS:lle torstaiaamuna.

Opetus- ja kasvatusalan osalta taustalla on se, että luokissa ja muissa opetusryhmissä virus leviää helposti.

”Meillä on ollut valitettavia tartuntatapauksia suomalaisissa oppilaitoksissa. Niissä tartuntojen määrä kasvaa helposti suureksi.”

Andersson ei ainakaan tässä vaiheessa kannata sitä, että koulujen opetus keskeytettäisiin kokonaan.

”Kun pienet lapset jäävät kotiin, niin silloin huoltajienkin pitää pystyä heistä huolehtimaan. Siksi linja on ollut, että kouluja suljetaan paikallisten viranomaisten päätöksellä”, hän perusteli asiaa torstaina Ylellä.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto tai kunta voi päättää oman alueensa oppilaitosten sulkemisesta tartuntavaaran takia enintään kuukauden ajaksi.

Tähän mennessä korona-altistumiset ovat vaikuttaneet koulutyöhön muutamissa Helsingissä, Kangasalla ja Forssassa sijaitsevissa kouluissa. Kangasalla ja Forssassa opetus keskeytettiin kokonaan kouluissa, joiden oppilailla tai työntekijöillä tartuntoja on todettu.

Torstaiaamuna viranomaiset eivät olleet tiedottaneet, että kouluissa olisi tämän jälkeen ilmennyt uusia tartuntoja. Myöskään Anderssonilla ei ollut tällaisia tapauksia tiedossaan.

Tiedossa ei ole myöskään, että koronatilanne vaikuttaisi käynnissä olevien ylioppilaskokeiden toteutumiseen.

Myös edellä mainittujen alojen työnantajia kehotetaan sallimaan esimerkiksi etätyön tekeminen omalla ilmoituksella, jos työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle.

Jos työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle, työnantajia suositellaan sallimaan esimerkiksi etätyön tekeminen omalla ilmoituksella tai järjestämään tartuntavaaraa aiheuttamattomia työtehtäviä ”työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi”, kunnes virusepäily voidaan sulkea pois.

Ministeriö kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota paikkoihin, joiden asiakkaina on riskiryhmään kuuluvia eli ikääntyneitä tai monisairaita.

Muiden alojen työntekijöille viranomaiset eivät ainakaan toistaiseksi ole antaneet vastaavanlaisia kehotuksia. Useat työnantajat ovat kuitenkin itse ohjeistaneet esimerkiksi epidemia-alueilta palanneita tekemään etätyötä. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto on suositellut sallimaan sairauspoissaolot omalla ilmoituksella.

Koronaviruksen epidemia-alueina on aiemmin pidetty Manner-Kiinaa, Irania, Etelä-Koreaa, Italiaa, Itävallan Tirolin alueen hiihtokeskuksia ja Saksan Nordrhein-Westfalenia. Torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti, että alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi luovutaan, koska tilanne on muuttunut nopeasti ja tartuntariski on kohonnut ”koko Euroopassa ja muualla maailmassa”.