Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi torstaina 50-vuotiaan Sierra Leonen kansalaisen muun muassa murhista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä raiskauksesta epäiltynä todennäköisin syin.

Mies tuli saliin yhdeltätoista aamupäivällä musta pipo päässään ja kasvojaan vihkolla kameroilta suojaten. Itse vangitsemisoikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin. Hän kuunteli vangitsemispäätöksen rauhallisesti tulkki vierellään.

Keskusrikospoliisi epäilee miestä rikoksista Liberian sisällissodan aikana vuosina 1999–2003.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Thomas Elfgren kertoi Tampereella torstaina, että tutkinta alkoi jo vuonna 2018 kansalaisjärjestön vinkistä, jonka perusteella valtakunnansyyttäjä antoi tutkintamääräyksen.

Krp on siis tutkinut tapausta jo pitkään ja sen 4–5-henkinen tutkintaryhmä on tehnyt kolme eri muutaman viikon matkaa Liberiaan tutkimaan tapausta. Jutussa on kuultu valtava määrä todistajia, yli 90 ihmistä, joita krp siis on kuullut paikan päällä eri kylissä, suurin osa heistä on tapausten varsinaisia silminnäkijöitä. Paikalliset ihmiset ovat ottaneet suomalaiset poliisit vastaan ”ihan tavallisesti”, Elfgren kertoo.

50-vuotias mies on asunut pysyvästi Suomessa yli kymmenen vuotta. Hänellä on perhe: vaimo ja lapsia ja hän on käynyt töissä. Hänet otettiin kiinni kotoaan rauhallisesti tiistaiaamulla, lapset eivät olleet paikalla, Elfgren kertoi.

Poliisin mukaan hän oli epäiltyjen rikosten tekoaikana johtavassa asemassa sierraleonelaisessa, Liberiassakin toimineessa kapinallisryhmässä Revolutionary United Front (RUF). Sierra Leone ja Liberia ovat naapurimaita Länsi-Afrikassa.

Miehen epäillään tehneen rikoksia ja yllyttäneen muita niihin esimiesasemassa. Elfgrenin mukaan vakaviin henkeen, terveyteen, vapauteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuneiden epäiltyjen rikosten kirjo on poikkeuksellisen laaja. Ne sisältävät muun muassa henkirikoksia, seksuaalista väkivaltaa ja lapsisotilaiden rekrytointia ja käyttöä, hän kertoi jo aiemmin.

Toistaiseksi asiassa on siis vain yksi epäilty. Elfgrenin mukaan krp ei tutki muita epäiltyjä.

Uhreja asiassa on ”suuri määrä”, mutta tarkemmin hän ei vielä asiaa avaa. Osan uhrien henkilöllisyys on tiedossa, mutta ei kaikkien. Epäilyt perustuvat henkilötodisteluun ja julkisiin lähteisiin. Epäilty mies on ollut jonkinlainen järjestön tiedottaja ja spokesperson, arvoltaan everstiä vastaava. Asiassa ei tutkita sitä, miksi hän tuli aikanaan Suomeen.

Elfgrenin mukaan tapaus on poikkeuksellinen, mutta ei ainutlaatuinen Suomessa.

Juttu täydentyy.