Helsingin Sanomat avaa tästä torstaista alkaen kaikki koronavirusta koskevat artikkelit luettavaksi maksutta.

Artikkelit ovat maksuttomia sekä verkkosivuilla että HS:n sovelluksissa.

Muutoksen tarkoitus on varmistaa, että mahdollisimman moni pystyy lukemaan HS:n sisältöjä vakavassa uutistilanteessa.

"Koronaviruksen leviäminen on tärkeä esimerkki tilanteesta, jossa jokainen suomalainen voi omilla toimillaan vaikuttaa taudin leviämiseen ja etenkin riskiryhmien hyvinvointiin. HS haluaa osaltaan olla varmistamassa, että luotettava tieto viruksesta ja sen vaikutuksista leviää mahdollisimman laajalle", sanoo vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Avaaminen koskee uusia, torstain jälkeen julkaistuja artikkeleita. HS:n koronavirus-artikkelit ovat maksuttomia ainakin huhtikuun loppuun asti. Jos epidemia ei ole vielä tuolloin laantunut, maksuttomuutta jatketaan niin pitkään kuin se on tarpeen.

HS aloittaa tänään torstaina myös ilmaisen koronavirus-uutiskirjeen. Joka aamu kello 7 tuleva kirje sisältää uusimmat tiedot viruksen leviämisestä ja vastatoimista. Lisäksi HS seuraa taloutta ja ulkomaiden tilannetta globaalisti.

HS on myös maanantaina julkaissut avoimena datana rajapinnan Suomen koronavirustartunnoista. Sen avulla kehittäjät ja muut tiedotusvälineet voivat hyödyntää HS:n keräämää aineistoa tartunnoista. Tähän mennessä datan perusteella on tehty kymmenkunta visualisointia koronaviruksesta. Yksi niistä on esimerkiksi Suomen kartalle sijoitettu kuvaus aktiivisista tartunnoista - se löytyy täältä.

Avoin data, sen jatkokäytöt ja ohjeet sen käyttämiseksi HS:n datadeskin Github-koodipankista täältä.