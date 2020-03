Yhä useampi korkeakouluopiskelija suorittaa opintonsa lähestulkoon määräajassa. Tämä selviää Tilastokeskuksen torstaina julkaisemista koulutustilastoista.

Vuonna 2018 yliopisto-opiskelijoista 65 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Vuonna 2014 osuus oli vain hieman yli 50 prosenttia.

Sukupuolierot näkyvät selvästi yliopisto-opintojen suorittamisnopeudessa. Miesopiskelijoista ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti enintään viidessä ja puolessa vuodessa 58 prosenttia ja naisopiskelijoista 70 prosenttia. Enimmillään seitsemässä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen läpäisi 78 prosenttia naisista ja 68 prosenttia miehistä.

Helsingin yliopiston opiskelijan ohjeiden mukaan alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, eli kandidaatin ja maisterin tutkintojen, yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli seitsemässä lukuvuodessa. Poikkeuksia ovat psykologian koulutus sekä eläinlääkärikoulutus. Psykologian koulutuksen tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta ja eläinlääkärien kuusi lukuvuotta.

Koulutustilaston mukaan miesten ja naisten välinen ero opiskelunopeudessa on ammattikorkeakouluissa vielä tuntuvasti yliopistoja räikeämpi. Miehistä tutkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 38 ja naisista 67 prosenttia.

Kun opintojen aloittamisesta oli kulunut viisi ja puoli vuotta, miesopiskelijoista oli valmistunut 51 prosenttia ja naisista 74 prosenttia. Seitsemässä ja puolessa vuodessa miehistä oli valmistunut 57 prosenttia ja naisista 76 prosenttia.

Kaikista opiskelijoista ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 53 prosenttia koulutuksen aloittaneista. Viidessä ja puolessa vuodessa tutkinnon suoritti 63 prosenttia aloittaneista. Kun aloittamisesta oli kulunut kuusi ja puoli vuotta, nousi läpäisyaste 68 prosenttiin.

Koulutustilaston mukaan myös lukiokoulutuksen suorittaminen on nopeutunut hiukan. Lukiolaisista 82 prosenttia suoritti ylioppilastutkinnon määräajassa eli enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Vuonna 2014 vastaava osuus oli 81 prosenttia.

Koulutustilaston mukaan ainoastaan ammattikoulutuksen suorittaminen on hidastunut. Ammatillisen perustutkinnon aloittaneista tutkinnon suoritti tavoiteajassa 65 prosenttia vuonna 2018. Vuonna 2014 tavoiteajassa tutkinnon suoritti 66 prosenttia.

Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen tavoiteaika on kolme ja puoli vuotta ja ammattikorkeakoulutuksen neljä ja puoli vuotta.