”Synkkä päivä”, kertoo otsikko.

”Se rauhansopimus, joka nyt on allekirjoitettu, on murheellisin asiakirja, mitä tässä maassa on koskaan allekirjoitettu.”

Näin kirjoitti Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan torstaina maaliskuun 14. päivänä 1940. Talvisota oli päättynyt edellispäivänä, keskiviikkona 13. maaliskuuta 1940. Suomi oli solminut rauhan Neuvostoliiton kanssa.