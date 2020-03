Koronariskin vuoksi kaikkialla maailmassa kannattaa nyt noudattaa erityistä varovaisuutta, tiedotti ulkoministeriö torstaina. Tarpeettomasti ei tule matkustaa minnekään.

Myös valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että lomamatkoja kannattaa siirtää.

Tarkoittaako tämä, että minne tahansa varatun pakettimatkan voi perua tai siirtää ja saada rahat takaisin?

Se ei ollut torstaina aivan selvää. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan mahdollisista peruutus- tai siirtämiskuluista on oltava yhteydessä matkanjärjestäjään, vakuutus- tai lentoyhtiöön. Matkatoimistot ovat puolestaan vedonneet viranomaisiin, jotta pakettimatkojen peruutusehtoja ei sovellettaisi tiukasti.

”Meidän tulkintamme on, että jos valtion ylin johto antaa julkisuudessa tällaisia lausuntoja, ollaan niin poikkeuksellisessa tilanteessa, että normaalit peruutusehdot eivät päde”, Suomen matkailu­alan liiton (Smal) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kommentoi Helsingin Sanomille.

HS ei torstaina tavoittanut Kilpailu- ja kuluttajavirastoa kommentoimaan asiaa.

Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkakohteessa sopimuksen teon jälkeen ilmenevä vakava tauti tai muu merkittävä terveysriski on peruste perua matka kuluitta.

Käytännössä kriteerinä on ollut se, että ulkoministeriö on korottanut kohteen matkustustiedotteen turvallisuustasoa luokkaan ”vältä tarpeetonta matkustamista”.

Torstaina ulkoministeriö kuitenkin ilmoitti, että matkustustiedotteiden turvallisuustasoja ei enää muuteta koronatilanteen perusteella.

Syynä on se, että tartuntariski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Suurimmassa osassa maailmaa koronaviruksen aiheuttama riskitaso ei toisin sanoen poikkea siitä riskitasosta, joka on olemassa myös Suomessa.

Aluksi ministeriö kertoi tiedotteessaan, että ”nyt ei ole syytä matkustaa”. Myöhemmin torstaina ilmaisua lievennettiin muotoon ”nyt ei tule tarpeettomasti matkustaa”.

Tiedotteen muotoilu viittaa siihen, että matkailija ei automaattisesti saa rahojaan takaisin, jos hän peruuttaa matkansa koronahuolten vuoksi.

”Matkailija vastaa aina itse omasta matkapäätöksestään. Matkan peruuntumisesta tai siirtymisestä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista matkailijan tulee olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään, lentoyhtiöön tai vakuutusyhtiöön”, tiedotteessa kerrotaan.

Lue lisää: Torstai oli kriittinen päivä korona­virustilanteessa, HS kokosi keskeiset tiedot

Ainakin osa matkatoimistoista jatkaa pakettimatkojen järjestämistä. Heli Mäki-Fräntin mukaan matkailuala on vedonnut kuluttaja-asiamieheen ja muihin viranomaisiin, jotta koronahuolien vuoksi peruttujen matkojen kustannukset eivät jäisi kokonaan matkatoimistojen harteille.

Mäki-Fräntin mielestä matkapaketti lainsäädännön tiukka soveltaminen olisi kohtuutonta varsinkin pieniä yrityksiä kohtaan.

”Kustannukset eivät voi jäädä kokonaan matkatoimistojen kontolle. Viranomaisenkaan tahtotila ei varmaan ole se, että koko toimiala menee nurin”, hän sanoo.

Mäki-Fräntin mukaan matkanjärjestäjät ovat myös vedonneet, että voisivat joustaa maksujen 14 päivän palautusajasta niissä tapauksissa, joissa peruutusoikeus on selvä. Tällaisia ovat esimerkiksi matkat Italiaan, johon ulkoministeriö on jo aiemmin kehottanut välttämään tarpeetonta matkustamista.

”Yritykset eivät yksinkertaisesti saa tuolla aikataululla rahoja palveluntuottajilta. Tässä menee firmoilla kassat tyhjiksi.”

Matkatoimisto Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo HS:lle, että rahat voi saada takaisin matkoista Italiaan, Israeliin, Vietnamiin ja Yhdysvaltoihin. Ensimmäisen kohdalla syynä on ulkoministeriön määrittelemä turvallisuustaso, muiden kohdalla se, että ne ovat rajoittaneet ulkomaalaisten maahantuloa.

Muut matkat toteutetaan normaalisti.

”Tämä on kovin poikkeustilanne nyt. Tällä viikolla linjasimme, että jos nyt varaa matkan minne tahansa, niin kohdetta, päivämäärää tai hotellia voi maksutta muuttaa yhden kerran”, Aaltonen sanoo.

Myös Aurinkomatkojen mukaan normaalit peruutus- ja varausehdot ovat voimassa muiden kohteiden kuin Italian, Israelin, Vietnamin ja Yhdysvaltojen osalta.

Matkavakuutuskaan ei välttämättä korvaa peruuntunutta matkaa. Esimerkiksi Lähitapiola tiedotti torstaina verkkosivuillaan, että peruuntumis­kuluja ei korvata pelkästään koronaviruksen vuoksi, ellei matka olisi suuntautunut Hubein alueelle Kiinaan.

If on listannut verkkosivuillaan kohteita, joihin varattujen matkojen peruuntumisesta voi saada korvausta. Listalla on alueita, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aiemmin luokitellut epidemia-alueiksi. Korvauksen saaminen riippuu suunnitellusta matkustuspäivästä.

Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen kiistää, että halu välttää kustannusten siirtymistä matkanjärjestäjille olisi vaikuttanut ministeriön uuteen linjaukseen.

”Teemme matkustustiedotteita siitä näkökulmasta, että matkailijat voivat saada tarpeellista tietoa, kun he suunnittelevat matkoja. Emme tee sitä muista lähtökohdista”, Putkonen kommentoi HS:lle.

Vaikka koronariski ei enää vaikuta turvallisuustasoihin, matkustustiedotteiden sisältöä päivitetään edelleen tarpeen mukaan. Ajantasaisimmat tiedot saa edustustojen sosiaalisen median kanavista.

Sitä, miten pitkään kehotus tarpeettoman matkustelun välttämisestä on voimassa, Putkonen ei osaa kommentoida.

”Nyt ollaan niin poikkeuksellisen tilanteen edessä, että on vaikea sanoa, miten pitkään tämä kestää.”