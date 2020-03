Kotimaa | HS-analyysi

Suomen suurimman asekaupan ehdot perustuvat osin virka­miesten tunne­pohjaisiin arvioihin

Suomi vaatii asemyyjiä sitoutumaan hävittäjä- ja sotalaivakaupoissa teolliseen yhteistyöhön, jonka suuruus on vähintään 30 prosenttia miljardikauppojen arvosta. Hämmästyttävää on se, että luku ei perustu laskelmiin vaan on pelkkä virkamiesarvio yhteistyön sopivasta suuruudesta.