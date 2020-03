Tampereella romahdusvaarassa olleen rivitalon tilanne on yhä täysin auki. Se on asumiskiellossa, ja asiantuntijat selvittävät, miten sen saa taas asumiskuntoon. Asukkailla voi olla edessään vielä pitkä evakko.

Yksikönpäällikkö Tero Vänninmaja Realia Isännöinnistä kertoo, että talo on nyt stabiloitu maansiirtotöin, joissa on poistettu myös lisävaurioiden mahdollisuus. Maata on poistettu talon toiselta puolelta, jotta paine helpottaa tontin romahtaneella puolella.

”Suunnittelu jatkuu, miten tilanne korjataan. Kun se on valmis, asia menee hallituksen käsittelyyn ja yhtiökokous päättää sitten”, Vänninmaja sanoo.

Syytä ei vielä tiedetä, miksi mahdollisesti kovat sateet ja märkä talvi aiheuttivat maan sortumisen rinnetontilla olleen talon perustusten vieressä helmikuun puolivälissä.

Korjauksen hinta on niinikään avoinna. Romahtamisvaarassa olleessa rivitalossa on neljä huoneistoa, ja se kuuluu isompaan taloyhtiöön.

Tampereen rakennusvalvonnan mukaan talo pysyy asumiskiellossa toistaiseksi.

”Kielto pysyy, kunnes saadaan varmuus, että talo on turvallinen asua. Sitten väki pääsee taas sisälle”, sanoo rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman.

Hänen mukaansa edessä on iso työ, jotta rinteen saa vakautettua niin, että talo pysyy paikallaan. Työtä hankaloittaa jyrkkä rinne, jonka alapuolella on vielä pehmeä lammenranta.

”Siinä on monta tarkasteltavaa asiaa vielä edessä, joista kustannukset ovat yksi.”