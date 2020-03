Turvallisuuspolitiikka

Venäjällä on konsulaatti Maarianhaminassa Ahvenanmaalla. Kuva: Sami Kero / HS

Ahvenanmaan aseistamattomuus ja puolueettomuus eivät ole lisänneet Itämeren turvallisuutta. Itse asiassa ne ovat aiheuttaneet alueelle epävakautta.

Näin voisi tiivistää valtiotieteen tohtorin Jukka Tarkan tuoreen kirjan sanoman. Ahvenanmaa – Itämeren voimapolitiikan pelinappula (Docendo) julkistettiin perjantaina Helsingissä.

Tarkka muistuttaa kirjassaan, että vaikka Ahvenanmaata on puolentoista vuosisadan kuluessa yritetty kolmella kansainvälisellä sopimuksella pitää aseettomana ja sodan ulkopuolella, niin siitä huolimatta saariston sotilaslinnoitteet on tänä aikana tuhottu neljä kertaa ja rakennettu kolme kertaa uudelleen.

Tarkka on myös laskenut, että 1800-luvun puolivälin jälkeen Ahvenanmaalla on toiminut viiden sotaa käyvän ja yhden puolueettoman valtion asevoimia sekä Suomen sisällissodan molemman puolen joukkoja.

Lue sisällissodasta lisää täältä: Kun Suomi silpoi itsensä – HS:n erikoisartikkeli kertoo, kuinka vuoden 1918 silmitön verenvuodatus leimahti ja keitä olivat sen uhrit

Lisäksi Itämeren rantavaltioiden asevoimien esikunnissa on 1900-luvun aikana suunniteltu peräti toistakymmentä massiivista maihinnousuoperaatiota Ahvenanmaalle.

Jukka Tarkka on valtiotieteen tohtori ja entinen nuorsuomalainen kansanedustaja. Kuva: Seppo Kärki

Tarkka aloittaa kirjansa hämmentävästi. Hän kirjoittaa jo ensimmäisessä virkkeessä, että ”tässä kirjassa ei ole mitään uutta”.

Uutta eivät olekaan itse asiat vaan se, että ne on esitetty yhtenä narratiivina: kertomuksena Ahvenanmaan asemasta.

Tarkan mukaan kirja sai alkunsa, kun hän ryhtyi etsimään tietoa Ahvenanmaasta esitelmäänsä varten.

”Ahvenanmaata koskevaa tietoa on pienenä silppuna siellä sun täällä julkaistussa suomalaisessa historiantutkimuksessa, mutta missään ei ole yhtenäistä yhteenvetoa, että miten tämä on oikeastaan kehittynyt”, Tarkka kertoo.

”Ideana oli se, että keräsin silppuna olevan aineiston, sijoitin sen aikajanalle ja rupesin katselemaan, että miltä tämä nyt sitten näyttää.”

Tarkan mukaan syntyi kuva, jossa on ”hämmästyttäviä, kummallisia piirteitä”.

Ahvenanmaasta ovat kahden viime vuosisadan aikana olleet kiinnostuneet Suomen lisäksi useat maat, kuten Venäjä, Saksa, Britannia ja Ruotsi.

Ruotsille Suomen ja Ahvenanmaan menetys vuosien 1808–1809 Suomen sodan jälkeen oli vakava paikka.

Tarkka käyttääkin sumeilematta vanhaa ruotsalaisten suosimaa käsitettä, kun hän kuvaa Ahvenanmaata Tukholmaan osoitetuksi ”ladatuksi aseeksi”.

”Ruotsin pahin painajainen 1800-luvun alusta alkaen on ollut se, että Ahvenanmaalle tulee venäläinen tai neuvostoliittolainen sotavoima, joka uhkaa Ruotsia. Se on Ruotsin politiikan todella pitkä linja”, Tarkka sanoo.

”Sen ymmärtää, kun katsoo karttaa. Ahvenanmaahan on Tukholmaan johtavan merireitin suulla.”

Vanha merivalta Britannia on ajanut periaatteessa vapaata merenkulkua kaikilla maailman merillä. Sillä on ollut taloudellinen intressi suojella Pohjanlahdelle ja Suomenlahdelle suuntautuvaa kauppamerenkulkuaan.

Saksan kiinnostus Ahvenanmaahan lisääntyi erityisesti toisen maailmansodan aikana, kun se halusi varjella muun muassa malmikuljetuksiaan Ruotsista.

Ensimmäinen Ahvenanmaan aseettomuutta koskeva sopimus solmittiin Krimin sodan (1853–1856) jälkeen. Brittien ja ranskalaisten laivasto-osasto kävi sodan aikana tihutöissä myös Suomen rannikolla niin kutsutussa Oolannin sodassa.

Krimin sodan seurauksena Venäjän keisari Aleksanteri II joutui lupaamaan, ettei Ahvenanmaan saaria linnoiteta tai aseisteta. Tämä niin kutsuttu keisarin servituutti oli Ahvenanmaan demilitarisoinnin eli aseistamattomuuden alku.

Ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjä kuitenkin linnoitti Ahvenanmaata vastoin servituuttia.

Seuraavan kerran Ahvenanmaasta sovittiin Genevessä vuonna 1921, jolloin solmittiin Kansainliiton johdolla kansainvälinen sopimus Ahvenanmaan puolueettomuudesta ja aseettomuudesta.

Olennainen puute Geneven sopimuksessa oli se, ettei Neuvosto-Venäjä ollut mukana neuvotteluissa eikä allekirjoittanut sopimusta.

Tarkan mielestä Geneven sopimus on nykyään kaikilta osin rapautunut ja menettänyt merkityksensä, koska maailma ja toimintaympäristö ovat muuttuneet niin paljon.

Keskustelu Ahvenanmaan asemasta on pulpahtanut pintaan Suomessa aika ajoin. Näin oli esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alkuvuosina, jolloin käytettiin hyvin samanlaista kieltä kuin mitä Tarkka käyttää nyt.

Tuolloin aihetta toivat esiin muun muassa sotilaat, jotka pitivät puheita Ahvenanmaan puolueettomuudesta ja aseettomuudesta haihatteluna.

”Suorastaan konemaisesti kuulee yhä toistettavan väitettä, että kansainväliset sopimukset olisivat turvanneet Ahvenanmaan hyökkäyksiltä. Silti yksikään historiantutkija ei ole löytänyt asialle vahvistusta”, kirjoitti muun muassa valtiotieteen tohtori ja evp-upseeri Pekka Visuri (HS 30.7.1993).

Visurin mukaan Itämeren valtiot eivät olleet panneet painoa Ahvenanmaan aseettomuudelle vaan olivat pikemminkin varautuneet ”kilpapurjehdukseen” saarille jo mahdollisen kriisin alkuvaiheessa.

Saman vuoden toukokuussa eduskunnan puhemies Ilkka Suominen (kok) sanoi Maanpuolustuskurssiyhdistyksen kokouksessa, että Ahvenanmaan sotilaallinen varustautuminen loisi uuden tilanteen vain sellaisille maille, joilla on sotilaallisia intressejä sen suhteen.

”Siinähän se koko jekku juuri on, mutta suomalaiset eivät yleensä sano sitä niin selvästi”, kehuu Tarkka nyt Suomisen puhetta.

Tarkan mukaan Ahvenanmaan puolueettomuuden ja aseettomuuden takaavat sopimukset eivät ole toteutuneet: Ahvenanmaa ei ole ollut puolueeton missään sellaisessa tilanteessa, jossa puolueettomuutta on mitattu eli käytännössä sotien aikana.

Hän huomauttaa, että näin oli sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan aikana.

”Ensimmäisen maailmansodan aikana siellä vilisti erilaista sotajoukkoa sinne sun tänne. Toisessa maailmansodassa talvi- ja jatkosodan aikana Suomi miehitti oman maakuntansa ja otti vastuulleen Ahvenanmaan puolustuksen Geneven sopimuksen mukaisesti.”

Tarkka muistuttaa, että suuresta puolueettomuuden ideasta on jäänyt kuitenkin ahvenanmaalaiseen identiteettiin ja psyykeen niin voimakas jälki, että sillä on merkitystä ja että se on poliittinen realiteetti.

”Vaikka Ahvenanmaan piti olla puolueettomuuden pyhä koskematon alttari, niin loppujen lopuksi sillä käytiin kauppaa kaiken aikaa koko sotien välisen ja toisen maailmansodan ajan. Ahvenanmaalla peloteltiin, houkuteltiin, uhkailtiin ja yritettiin erilaisia temppuja.”

Neuvostoliitto painosti Suomea solmimaan pian talvisodan jälkeen niin sanotun Moskovan Ahvenanmaa-sopimuksen, jota voi kutsua Ahvenanmaan kolmanneksi demilitarisoinniksi.

Moskovan sopimus oikeutti Neuvostoliiton eli nykyään Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin valvomaan alueen aseistamattomuutta.

”On jokseenkin uskomaton tilanne, että suvereenin Suomen yksi alue on Venäjän federaation valvonnassa”, Tarkka sanoo.

Tarkan mielestä Maarianhaminassa olevalla konsulaatilla ei ole konsulipalvelujen tuottamisen tai edes Venäjän tiedustelun kannalta nykyään mitään merkitystä.

Sen sijaan kyse olisi Venäjän suurvalta-aseman liputtamisesta Itämerellä.

”Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin tehtävä on pelkästään nöyryyttää Suomea. Antaa samanlainen viesti kuin yya-sopimuksella, eli olkaa pojat hiljaa.”