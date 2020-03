Perjantaihin 13.3. kello 12 mennessä Suomessa on kerrottu 155 koronavirustartunnasta.

Verrattuna Ruotsiin ja Norjaan tahti aiempaa nopeampaa. Alla oleva grafiikka näyttää pohjoismaiden tartuntatahdin vertailtuna niin, että Suomen tartuntoja on aikaistettu viikolla. Grafiikka kuvaa, miten samaan tahtiin tartuntamäärät kasvavat.

Suomen eilen torstaina ilmoittamat rajoitukset eivät vielä näy näissä grafiikoissa, vaan vaikutukset tulevat vasta päivien tai viikkojen kuluttua.

Suomessa ilmoitettiin hieman vähemmän tartuntoja perjantaina kuin torstaina. Torstaina uusia tartuntoja oli 46, kun perjantaina niitä oli 44. HS:n laskutapa eroaa hieman muista julkisuudessa esiintyvistä luvuista, koska HS kirjaa tartunnat niille päiville, jolloin niistä kerrotaan.

Päiväkohtainen tartuntatilanne näyttää tältä:

Torstain luvuissa oli nähtävissä iso hyppäys Pohjois-Pohjanmaalla, jossa Itävallassa ollut 17-henkinen laskettelijaryhmä todettiin koronaviruksen kantajiksi.

Nyt torstain kaltaista hyppyä ei ollut missään. Sairaanhoitopiireittäin tilanne näyttää tältä:

Vaikka Suomessa on jo yli sata tartuntaa, ne keskittyvät silti sinne, missä on paljon väkeä muutenkin. Suomessa on yhä useita sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole tartuntoja lainkaan.