Koronavirusepidemia puhkesi Suomessa toden teolla torstain ja perjantain aikana. Torstaina koronaviruksen leviämiseen varautuvat ihmiset alkoivat hamstrata kaupasta kaikkea säilyvää. Perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että Suomessa on todettu jo yli 150 tartuntatapausta.

Kysyimme pariltakymmeneltä suomalaiselta, pelkäävätkö he koronavirusta ja miten koronavirus on vaikuttanut heidän arkeensa. Samalla raportoimme hiljentyvän Helsingin kaduilta.

Osalla virus aiheuttaa pelkoa läheisten puolesta, osa pitää viruksen ympärillä käytyä keskustelua ylimitoitettuna. Nyt haastateltavat kertovat, miten ovat koronaviruksen kokeneet.

Lauri Litja Kuva: Reijo Hietanen

Lauri Litja, 27, Tampere

1. Miten koronavirus on vaikuttanut arkeesi? Olen varovainen julkisilla paikoilla, varsinkin busseissa. Pesen käsiä, mutta en hamstraa vessapaperia.

2. Miten arvioit koronavirukseen liittyvää viranomaistoimintaa? Viranomaiset ovat osanneet hoitaa asiat hyvin toisin kuin muualla. Olen tyytyväinen.

3. Pelottaako koronavirus sinua? En anna pelolle valtaa. En ole hirveän huolissani, vaikka asiasta nyt puhutaan paljon. Maalaisjärjen käyttö on tärkeätä.

Tomi-Ville Hytti Kuva: Reijo Hietanen

Tomi-Ville Hytti, 28, Tampere

1. Aistin selvästi ainakin sähköisen tunnelman. Mielenkiinnolla tykkään tarkkailla, miten ihmiset käyttäytyvät. En ole itse tehnyt mitään normaalista poikkeavaa, ruokaa on esimerkiksi aina varastossa.

2. Ei ole kommentoitavaa, en ole paljon seurannut.

3. Ei ole pelkoja, mutta massojen käytös mietityttää. Medialla on iso vaikutus paniikin tai pelon syntymiseen.

Katariina Karppinen Kuva: Reijo Hietanen

Katariina Kauppinen, 52, Nokia

1. Tilanne on vaikuttanut vain niin, että toistaiseksi en mene vanhemmilleni .

2. Viranomaiset ovat toimineet varmaan ihan hyvin.

3. Pelkoa ei ole. Mutta vielä ei ole tietoa, miten tämä vaikuttaa työpaikkaani. Minulla ei ole etätyömahdollisuutta.

Margit Kosonen Kuva: Reijo Hietanen

Margit Kosonen, 60, Nokia

1. Tämä ei vaikuta arkeeni mitenkään, koska en ole paljon ihmisten kanssa tekemisissä.

2. Ehkä viranomaiset tekevät sen mitä pitääkin. Mutta ehkä on nyt vähän liikaa lietsomista ilmassa.

3. Ei ole minkäänlaisia pelkoja. Jos kuolen koronaan, niin sitten kuolen.

Erkki Ryyppö Kuva: Reijo Hietanen

Erkki Ryyppö, 82, Tampere

1. Tämä vaikuttaa nyt sillä tavalla, että keilaukset on peruttu. Juuri tuli tieto kuntosalilta, että sekin on peruttu kuukauden ajaksi.

2. On ylireagoitu ehdottomasti. Hengen päälle ei käy se, jos pari viikkoa vähän yskii. Kiinassa on tähän 3 000 ihmistä kuollut, mutta samaan aikaan siellä on kuollut kaksi miljoona ihmistä johonkin muuhun sairauteen. Pitäisi suhteuttaa asioita paremmin.

3. Ei ole minkäänlaisia pelkoja. Liikenteessä on paljon suurempi vaara jopa kuolla.

Kirsi Brandt-Hirvinen Kuva: Reijo Hietanen

Kirsi Brandt-Hirvinen, 50, Lestijärvi

1. Olen kiinnittänyt huomiota käsien pesuun enemmän, oikeastaan muuten tämä ei ole vaikuttanut. Pesen käden aina, kun menen ulkoa sisälle.

2. En voi moittia tai osaa neuvoa, miten olisi paremmin pitänyt toimia.

3. En pelkää, mutta varovainen saa olla, ettei itse levitä.

Ella Pihlainen Kuva: Reijo Hietanen

Ella Pihlainen, 57, Tampere

1. Eilen työpaikkaan liittyvässä kokouksessa yksi oli pois, koska hän oli ollut Itävallassa hiihtoreissulla. Ihmiset hamstraa kaikkea vessapaperista lähtien, se on outoa.

2. Viranomaiset ovat tiedottaneet tarpeeksi ja asiallisesti.

3. Ei ole mitään pelkoja. On hyvä, että tällainen pysäyttää ihmiset huolehtimaan paremmin hygieniastaan ja ottamaan huomioon varotoimenpiteet.

Rima Männistö, 62, Raisio. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Rima Männistö, 62, Raisio

1. Minun arkeeni se ei ole vielä vaikuttanut, mutta töissä olen huomannut miten monet stressaavat asiaa, eivätkä tiedä jatkosta. Maanantaista lähtien työpaikkani on suljettu karanteenin takia koko maaliskuun ajan.

2. Sitä on vaikea arvioida, mutta tietoa pitäisi ehkä olla enemmän. Mieluummin enemmän tietoa ja vähemmän juoruja.

3. Kyllä vaan se pelottaa tosi paljon. Ei niin, että pelkäisin tartuntaa ja kuolemaa, vaan pelottaa yleensä. En pelkää itseni puolesta, vaan minun läheisteni kuten lapsenlapsieni ja äitini puolesta.

Keijo Suominen, 90, Raisio Kuva: Vesa-Matti Väärä

Keijo Suominen, 90, Raisio

1. Ei se ole vielä minun arjessani näkynyt, mutta pikku hiljaa se näkyy kaikkien meidän arjessa.

2. Minun mielestäni viranomaiset ovat toimineet hyvin. Kukaan ei voi sanoa, että on saanut tietoa liian vähän. Kyllä tietoa pitäisi nyt jokaisella olla riittävästi.

3. Ei se pelota. Ehkä sen takia, että minulla on sen verran hyvä yleiskunto, että se ei tartu minuun.

Minna-Leena Heikkilä, 47, Raisio Kuva: Vesa-Matti Väärä

Minna-Leena Heikkilä, 47, Raisio

1. Minä olen sairaanhoitaja, ja totta kai virus vaikuttanut minun työhöni. Nyt tarvitsee esimerkiksi miettiä tarkemmin potilaskontakteja. Minulla ei ole vielä tiedossa mitään karanteenia.

2. Minun mielestäni viranomaiset ovat antaneet jatkuvaa ja hyvää informaatiota.

3. Epävarmuus pelottaa. Epävarmuus sen takia, kun viruksesta tiedetään vielä niin vähän.

Kaisa Virusmäki, 42, Raisio Kuva: Vesa-Matti Väärä

Kaisa Virusmäki, 42, Raisio

1. Lasteni harrastustoiminta on nyt pysähtynyt. Kahden teini-ikäisen lapsen kanssa olisi kiva olla harrastustoimintaa.

2. Mielestäni viranomaistoiminta on ollut ihan hyvää. Tässä ei voi oikein kannata muuhun luottaa kun viranomaisiin ja viranomaistoimintaan.

3. Pelottaa siinä mielessä, että miten yhteiskunta pysähtyy. En siis pelkää virusta varsinaisen sairauden takia.

Niko Luntamo, 24, Turku Kuva: Vesa-Matti Väärä

Niko Luntamo, 24, Turku

1. Opiskelen yliopistolla, ja olen saanut riittävästi ohjeistusta viruksen varalta. Opiskeluun se ei ole vaikuttanut. Toimin Naantalissa partiolippukunnan johtajana ja partiotoimintaan virus vaikuttaa merkittävästi. Partiolaisliitto antoi torstaina toimintaohjeistuksen ja olemme reagoineet siihen.

2. Viranomaisten toiminta on ollut erinomaisen hyvää. On oikein tukeutua päätöksissä asiantuntijoiden ohjeisiin. Yksilön ei kannata lähteä tekemään mitään yleisiä johtopäätöksiä, vaan hoitaa nyt oma tonttinsa. Ihan normaalia toimintaa, eli pestä kädet, eikä mennä altistamaan muita jos on kipeänä.

3. Ei se pelota, sillä ymmärtääkseni koronavirus on hyvin samankaltainen taudinaiheuttaja kuin esimerkiksi influenssavirus. Influenssa taas on jokavuotinen, ja tälläkin hetkellä on influenssakausi käynnissä. Jos koronavirus osuu päälle, sitten se on sairastettava.

Valtteri Välimäki, 49, Naantali Kuva: Vesa-Matti Väärä

Valtteri Välimäki, 49, Naantali

1. Olen nyt siirrettynä kotikonttorille niin kuin aika moni muukin. Tämä on itse asiassa ensimmäinen etätyöpäiväni. Huomenna [lauantaina] olisi tarkoitus lähteä matkalle pienellä porukalla, ja olemme nyt keskustelleet, että pitäisikö se jättää väliin vai ei.

2. Viranomaistoiminta saa minulta ihan hyvän arvosanan. Nyt on yrityksistä kiinni, miten jatko hoidetaan.

3. Kyllä virus pelottaa, vaikka ei ehkä tarvitsisi. Pelkään riskiryhmien tähden, sillä perusterveiden osalta ei pitäisi olla mitään hätää. Ei väliä, vaikka saisinkin sen tartunnan.

Asifa Kashif, 34, Turku Kuva: Vesa-Matti Väärä

Asifa Kashif, 34, Turku

1. Itselleni ei ole ollut vielä vaikutuksia, mutta olen peruuttanut kahdeksanvuotiaan poikani urheiluharrastukset, kuten uinnin. Olen myös pyrkinyt rajoittamaan hänen leikkimistään esimerkiksi leikkipuistoissa.

2. Olen saanut tietoa eri paikoista. En tiedä, onko tieto riittävää, sillä vaikka kaikki pohtivat nyt, miten me pystymme suojautumaan virukselta, virus on levinnyt lähes kaikkialla maailmassa. En tiedä siis, onko suojautumisneuvoilla todellista hyötyä lähitulevaisuudessa.

3. Olen peloissani viruksesta, ja varsinkin oman poikani puolesta.

Tomi Tuominen, 46, Turku Kuva: Vesa-Matti Väärä

Tomi Tuominen, 46, Turku

1. Teen pääasiassa töitä kotoa käsin ja käyn pari kertaa viikossa tekemässä toimistopäivän. Pystyn tekemään kaiken kotoa, ja ajattelin käydä lähiviikkoina vähän vähemmän toimistolla.

2. Minusta viranomaistoiminta on ollut ansiokasta ja rauhoittelevaa. Harrastan syntetisaattoreita ja pyörin ulkomaalaisella synafoorumilla. Sielläkin tämä on iso puheenaihe ja olen kuullut ympäri maailman tietoja siitä, miten muualla toimitaan. Muualla on paljon paniikkia ja hätää, mikä ei väittämättä uutisissa välity.

3. Toki se pelottaa töiden ja talouden puolesta, mutta onneksi meillä on avovaimoni kanssa hyvä turvapuskuri, että selviämme tarvittaessa muutaman kuukauden. Ei minua pelota oman terveyteni puolesta, sillä minä en yleensä saa edes kausi-influenssaa. Minä pussailen meidän koiran kanssa niin paljon, että ehkä minun vastustuskykyni huippuluokkaa.

Petri Karvonen Kuva: Akseli Muraja

Petri Karvonen, 33, Kuopio

1. Opiskelen yliopistolla, ja tänään tuli tieto, että yli kymmenen henkilön ryhmien opetustilanteet toteutetaan etäopiskeluna. Se tarkoittaa sitä, että pari kurssia saattaa tältä keväältä lykkääntyä. Kyllä minä muuten olen suht normaalisti ja rohkeasti elellyt.

2. Hyvältä tuo tiedottaminen on ainakin tähän mennessä vaikuttanut.

3. Ei sinänsä jännitä, mutta kyllä se tiettyä varovaisuutta aiheuttaa omassakin elämässä. Jos vaikka tietää, että jossain on hirveästi ihmisiä, ei välttämättä lähde sinne.

Pirkko Sorjonen Kuva: Akseli Muraja

Pirkko Sorjonen, 71, Kuopio

1. Vähän tympii, kun kaiken aikaa siitä toitotetaan. Muuten ei ole vaikuttanut.

2. Varmaan ne sen tekee, mitä on asiallista.

3. Ei pelota. Eihän sitä voi elää, jos alkaa kaikkea pelätä. Olen lähdössä Lappiin, ja ystävä kysyi, että lähdetkö. Vastasin, että tietenkin lähden.

Hannu Kröger Kuva: Akseli Muraja

Hannu Kröger, 41, Kuopio

1. Työpaikalla kokoukset ja palaverit on siirretty Teamsiin, etäkokouksiksi, ja työpaikalla pyritään välttämään liikkumista. Poika pelaa salibandya. Joukkueelta tuli tiedote, että turnaukset ja harjoitukset on peruttu toukokuun loppuun.

2. Sieltä infoa tulee ihan tarpeeksi, mitä vaan jaksaa lukea. Onko tässä menty vähän hysterian puolelle.

3. Ei pelota tässä vaiheessa. Se tulee, jos on tullakseen.