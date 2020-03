Lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava Finnhems on nyt valtionyhtiö. Finnhems siirtyi valtion omistuksen viideltä sairaanhoitopiiriltä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin johtajat allekirjoittivat tällä viikolla kauppakirjan. Sen perusteella Finnhemsin osakkeet siirtyivät valtion omistukseen. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

”Vaiheikas omistusjärjestely on toteutunut, ja toiminnan rahoittaja ottaa nyt myös omistajan roolin talouspoliittisen ministerivaliokunnan tekemän linjauksen mukaisesti. Suomalaisen lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuus on turvattu”, Finnhemsin toimitusjohtaja Jyri Örri iloitsee.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi viime vuoden syyskuussa, että valtio alkaa neuvotella sairaanhoitopiirien kanssa kanssa Finnhemsin siirtämisestä valtion omistukseen.

HS kertoi viime vuonna lääkärikopteri­toiminnan uudistuksen ympärillä tapahtuvasta riitelystä ja loanheitosta.

Omistuksen siirtyminen valtiolle ei muuta aluksi mitään lääkärihelikopteritoiminnassa. Finnhems vastaa edelleen ilmailupalvelun järjestämisestä ja sairaanhoitopiirit ensihoidosta. Helikopteritoiminta on kilpailutettu kahdelle helikopteriyritykselle.

STM aikoo myöhemmin nimetä yhtiölle uuden hallituksen. Ministeriön tiedotteen mukaan yhtiöön perustetaan lisäksi ohjausryhmä, jonka tehtävänä on arvioida ja varmistaa, että ilmailupalvelu palvelee ensihoitoa optimaalisella tavalla. Ryhmään nimetään kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien edustajat.

Suurin askel on Finnhemsin oman helikopteritoiminnan mahdollinen käynnistäminen. Kymmenen kopterin hankkiminen maksaa noin sata miljoonaa euroa.

”Huomionarvoista on, että kaikki yhteiskunnan ylläpitämät helikopterijärjestelmät ovat nyt yhden ja saman omistajan ohjauksessa”, Örri sanoo.

Hän viittaa Finnhemsin lisäksi maavoimien helikopteripataljoonaan ja Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueeseen.

Suomessa on kuusi lääkärihelikopteritukikohtaa (Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi), joissa kaikissa on käytössä helikopteri ja maayksikkö. Lisätukikohdat on tarkoitus rakentaa Seinäjoelle ja Kouvolaan.