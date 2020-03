Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii lauantaina Vihdissä tapahtunutta varkautta, jossa ”koronavirustutkijoiksi” tekeytyneet miehet anastivat 2 000 euroa käteistä ja lukuisia arvoesineitä.

Poliisin mukaan kaksi miestä oli koputtanut asukkaan ikkunaan lauantaina noin kello seitsemän aikaan illalla ja esittäytyneet ”koronavirustarkastusta” tekeviksi tutkijoiksi. Toinen miehistä oli jututtanut asukasta tämän keittiössä samalla kun toinen oli kiertänyt asunnossa. Hetken kuluttua asukas oli havainnut myös kolmannen ihmisen, joka oli tutkinut paikkoja.

Väitetyn tarkastuksen jälkeen miehet olivat pyytäneet asukasta maksamaan kymmenen euron tarkastusmaksun pankkikortillaan. Maksu oli suoritettu maksupäätteen tapaisella laitteella. Kun miehet olivat poistuneet, asukas oli huomannut, että häneltä oli viety käteistä rahaa 2 000 euroa, lukuisia arvoesineitä sekä alkoholia.

Poliisi kertoo etsivänsä tapaukseen liittyen kolmea epäiltyä ja kertoo kaipaavansa yleisöltä vihjeitä.

Poliisin mukaan yksi tekijöistä on noin 30-vuotias tummahiuksinen mies, pituudeltaan kaksimetrinen ja vartaloltaan pulska. Miehellä oli tekohetkellä yllään tummat vaatteet. Myös toinen epäilty on noin 30-vuotias ja noin 170–180 senttimetriä pitkä pulska mies. Myös hän oli pukeutunut tummiin vaatteisiin. Kolmas epäilty puolestaan on noin 60-vuotias hoikkavartaloinen mies ja pituudeltaan noin 170–80 senttimetriä pitkä. Hän oli tekohetkellä pukeutunut farkkuihin, ruskeaan villapaitaan ja harmahtavaan myssyyn.

Havainnot epäillyistä voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 413 013 (puhelinvastaaja) tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.