Koronaviruksen leviäminen on saanut monet työpaikat siirtämään työntekijöitään etätöihin kotiin. Kokouksia pidetään etäyhteyden kautta. Monet toimihenkilöt ja asiantuntijatyötä tekevät ihmiset voivat yrittää suojautua virustartunnoilta ihmiskontakteja välttämällä.

Kaikilla työssäkäyvillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta siirtää työnteon paikkaa. Kaikki eivät voi työssään välttää ihmisten kohtaamisia.

Terveydenhuollon henkilöstö työskentelee sairastuneiden keskellä, mutta myös monien palvelualojen ammattilaisten työt on sidottu paikkaan ja aikaan.

Kaupan työntekijät, tarjoilijat, siivoojat, taksi- ja bussikuskit sekä monet muut ammattilaiset eivät voi paeta koronavirusta etätöihin kotiin. Töitä on tehtävä työpaikalla, vaikka asiakkaat ympärillä köhisivät ja pärskisivät.

Ovatko työssäkäyvät ihmiset nyt koronaviruksen levitessä eriarvoisessa asemassa?

”Sillä tavalla voi ajatella, että ollaan eriarvoisessa asemassa. Mutta siitä ei yli päästä, että meillä on erilaisia työtehtäviä. Bussikuski ei voi virtuaalisesti ajella bussia kotisohvalta”, sanoo työympäristötoimitsija Merja Hyvärinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:sta.

”Emmehän voi sulkea koko yhteiskuntaa. Ainakaan vielä ei ole sellainen tilanne koronan osalta, että laitettaisiin kaikki paikat kiinni.”

Hyvärisen mukaan niillä työpaikoilla, joilla ei voida siirtyä kotiin tekemään töitä, korostuvat työanantajan velvoitteet työturvallisuudesta. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajia ehkäisemään ennalta vaaroja, joita työstä voi seurata. Nyt tällainen vaara on koronavirus.

Työterveyslaitos on laatinut toimintaohjeita työntekijöille koronaviruksen ehkäisyyn. Ohjeita on myös palvelualojen työntekijöille.

Palvelualoillakin Työterveyslaitos kehottaa välttämään työskentelyä asiakkaan välittömässä läheisyydessä, jos se on mahdollista.

Ohjeissa todetaan myös esimerkiksi: jos asiakas aivastaa tai yskii, käännä kasvosi hetkeksi asiakkaasta poispäin. Asiakkaalle voi tarjota nenäliinaa tai pyytää yskimään hihaan.

Jos työntekijä joutuu koskemaan asiakkaan koskettelemiin esineisiin, suositellaan käyttämään kertakäyttökäsineitä. Käsihygieniaa ja tilojen hygieniaa korostetaan.

Käsihygieniaa on painotettu entistä enemmän myös ravintolapäällikkö Saara Laamasen työpaikalla kuopiolaisessa Salacavalassa. Koronavirusuutiset eivät ole hätistäneet ihmisiä Kuopion kauppahallin yhteydessä toimivasta kahvila-ravintolasta.

Perjantaina iltapäivällä Laamasella on takanaan kiireinen työpäivä asiakkaiden parissa. Hän on saanut tehdä wok-annoksia, tarjoilla niitä pöytiin ja kerätä likaisia astioita vilkkaan päivän mukaisesti.

Kahvilaravintolan työntekijät ovat suhtautuneet koronavirukseen hyvin ja ammattimaisesti, sanoo ravintolapäällikkö Saara Laamanen. Kuva: Akseli Muraja

Laamasen mukaan työpaikalla on huomioitu koronavirustilanne, mutta asiakkaita palvellaan entiseen tapaan.

”Pidän ehkä pikkuisen enemmän etäisyyttä. Henkilökunta on ottanut tämän rauhallisesti ja hyvin ammattimaisesti. Ei ole ollut aihetta paniikkiin”, Laamanen sanoo.

Myös kahvilatyöntekijä Petra Änäkkälä on töissä luottavaisin mielin.

”En pelkää virusta. Huolehdin käsihygieniasta. Se on tärkeää. Kiinnitän muutenkin huomiota hygieniaan”, opiskelujensa ohessa Salacavalassa työskentelevä Änäkkälä sanoo.

Kahvilatöissä hän välttelee koronavirusta hyvällä hygienialla, mutta valmistuttuaan bioanalyytikoksi hän saattaa analysoida viruksia laboratoriossa.

Kahvilatyöntekijä Petra Änäkkälä työskentelee kahvilassa opiskelujensa ohessa. Nyt hän välttelee koronavirusta hyvällä hygienialla. Valmistuttuaan bioanalyytikoksi hän saattaa analysoida viruksia laboratoriossa. Kuva: Akseli Muraja

Salacavalassa työntekijöitä on ohjeistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Hyvää käsihygieniaa ja hygieniaa painotetaan. Lisäksi ohjeistetaan mahdollisen sairastumisen varalta.

Kassanäppäimistöjä ja maksupäätteitä puhdistetaan nyt tiiviimmin. Linjastolla ottimia vaihdetaan useammin. Kättelyistä on luovuttu. Asiakkaille tarkoitettuja käsihuuhteita on lisätty, ja viereinen invavessa on avattu käsienpesua varten.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin työympäristöasiantuntijan Merja Vihersalon mukaan palvelualoilla käytäntöjä on muutettu ja työntekijöitä ohjeistettu koronaviruksen varalle. Työn luonne määrittää sen, millaisia varotoimia työpaikoilla tehdään.

Vihersalon mukaan esimerkiksi kaupan työntekijöiden keskuudessa käsineiden käyttö on lisääntynyt. Kassalla tai asiakaspalvelupisteessä työskentelevän pitäisi etenkin tässä tilanteessa päästä tauoille riittävän usein.

”Kun palvelualojen työntekijät tekevät nyt kovan paineen alla töitä eivätkä voi jäädä etätöihin kotiin, työnantajilta toivoisi, että mahdollistettaisiin mikrotauot. Että pääsisi hetkeksi levähtämään, pesemään käsiä ja vetämään ilmaa jossain muualla kuin asiakkaiden välittömässä läheisyydessä”, Vihersalo sanoo.

Asiakaspalveluammateissa on tärkeää, ettei töihin tulla sairaana. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suosituksesta moni yritys on ottanut käyttöön sairauspoissaoloissa omailmoituskäytännön, vaikka se ei sisällykään kaikkien alojen työehtosopimuksiin. Joustava suhtautuminen rohkaisee pysymään sairaana kotona, kun toimeentulo on turvattu.

”Se on erittäin tärkeää, sillä nämä ovat pienipalkkaisia ja hyvin pitkälle naisvaltaisia aloja”, Vihersalo sanoo.

Yli 20 vuotta työsuojelun parissa työskennellyt Merja Hyvärinen on huolissaan työntekijöiden työturvallisuudesta koronaviruksen levitessä, vaikka työpaikoilla onkin tehty vastuullisia päätöksiä.

”Itseäni huolettaa, että millainen on sellaisen työnantajan osaamisen taso, joka ei ole valistunut ja ottanut selvää työturvallisuusvelvoitteista.”

”Ei ole syytä lietsoa paniikkia, mutta mistä työntekijät saavat tietoa, jos työnantaja ei ole kovin osaavainen. Kuinka moni seuraa aktiivisesti luotettavia tiedonlähteitä eikä vain epämääräisiä keskustelupalstoja, joissa oikean tiedon esiintyminen ei ole taattua?”

Koronavirustilanne edellyttää työpaikoilla poikkeuksellisia toimia, mutta Hyvärinen muistuttaa, ettei poikkeustilannekaan oikeuta aivan mihin tahansa.

”Työntekijän kannattaa olla tietoinen omista oikeuksistaan – jotta ei tule tilanteita, että kaiken terveyspelon päälle ei vielä toimita työelämän pelisääntöjen mukaisesti.”

Asiakkaidenkin olisi hyvä muistaa vastuullinen ja asiallinen käytös eri ammattilaisten kanssa asioidessa. Vihersalon mukaan palvelualojen ammattilaiset tekevät nyt työtään stressaavissa olosuhteissa ja parhaansa mukaan. He ovat töissä asiakkaiden vuoksi.

”Stressitaso nousee varmasti vähän molemmin puolin tiskiä. Toivon, että muistettaisiin asiakkaina asiallinen käytös. Nämä ihmiset tekevät työtään ja joutuvat nyt venymään äärimmilleen. Hyllyjä täytetään kaupoissa se mitä ehditään, ja kassat tekevät työtä paineen alla. Rauhallisuus ja viisas harkinta kaikilla tahoilla olisi se paras tie”, Vihersalo sanoo.

Vihersalo ja Hyvärinen muistuttavat, että myös asiakkaiden tulisi pysyä kipeänä kotona. Ihmisten keskuudessa voi pitää tavallista pitempää välimatkaa. Tämä voi suojata muita ihmisiä, myös asiakastyöntekijöitä.

”Mehän olemme jo vuosituhannet harjoitelleet sitä, että pidämme vähän etäisyyttä ihmisiin. Suomalaisille ei ole kauhean vaikeaa pitää metrin välimatkaa muihin”, Hyvärinen sanoo.