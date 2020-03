Korkeakoulujen kevään niin sanottu päähaku alkaa keskiviikkona 18. maaliskuuta. Haku kattaa valtaosan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloista.

Tammikuussa pidetyssä ensimmäisessä haussa haettiin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopistoon.

Haussa on jaossa runsaat 1 600 hakukohdetta ja yli 46 600 aloituspaikkaa. Aloituspaikoista 22 000 on yliopistoissa ja 24 600 ammattikorkeakouluissa. Paikoista noin 7 300 on maisterikoulutuksiin ja ylempiin amk-tutkintoihin.

Hakea voi enintään kuuteen kohteeseen, jotka pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen.

Enemmistö uusista korkeakouluopiskelijoista valitaan nyt ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammattikorkeakouluissa ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Se, kuinka suuri osuus uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, vaihtelee kuitenkin aloittain. Yleisimmin todistusvalinnan osuus on 51–60 prosenttia, mutta poikkeuksiakin on.

Esimerkiksi diplomi-insinööreistä 60–80 prosenttia valitaan todistusten perusteella. Oikeustieteeseen todistusvalinnalla valitaan 40 prosenttia opiskelijoista. Helsingin yliopiston taiteiden tutkimukseen valitaan kuitenkin todistuksella vain 25 prosenttia opiskelijoista.

Se, mitkä ylioppilastodistuksen arvosanat huomioidaan, vaihtelee niinikään aloittain. Useimmilla aloilla eniten pisteitä tuo pitkän matematiikan laudatur, mutta myös muilla arvosanoilla saa pisteitä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pisteytystaulukot ovat Opintopolku-sivustolla.

Joillain aloilla on lisäksi erityisiä kynnysehtoja, jolloin hakijalla pitää olla jonkin tietyn aineen koe suoritettuna ja jopa tietyllä arvosanalla.

Suoravalinta taas tarkoittaa, että valituksi voi tulla vain yhden aineen perusteella, jos siitä on tarpeeksi hyvä arvosana.

Todistusvalinnan ulkopuolelle jää joitain taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloja sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutus. Myöskään arkkitehtiopiskelijoita ei pelkin todistuksin valita.

Joillain aloilla kuten esimerkiksi opettajankoulutuksessa voi silti olla lisäksi myös soveltuvuuskokeita.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27. toukokuuta, mutta käytännössä tulokset ovat selvillä jo aiemmin. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat selvillä viimeistään 12. toukokuuta.

Jos opiskelupaikka ei heltiä todistusvalinnalla, voi osallistua valintakokeeseen. Tällöin todistusarvosanat eivät enää vaikuta valintaan, vaan opiskelijat valitaan pelkään kokeen perusteella.

Valintakokeilla valittavien osuus säilyy alasta hieman riippuen melko samana eli noin kolmanneksena uusista opiskelijoista. Joillakin aloilla kuten lääketieteellisessä määrä jopa lisääntyy. Sen sijaan niin sanotut yhteispisteet jäävät pois. Aiemmin ne olivat yleisin valintatapa.

Ensimmäiset yliopistojen valintakokeet järjestetään heti ylioppilaskirjoitusten selvittyä. Valintakokeisiin ei yleensä lähetetä erillistä kutsua.

Ammattikorkeakoulut järjestävät yhteisen valtakunnallisen valintakokeen digitaalisesti 1.–5. kesäkuuta. Valintakoe kattaa valtaosan ammattikorkeakoulualoista.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8. heinäkuuta. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa, ja hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Toisin sanoen: jos hakija on jo ottanut paikan vastaan ensimmäisen haun perusteella, ei hänelle voi tässä haussa enää myöntää toista paikkaa.

Syksyn hakuaika on 2.–16. syyskuuta. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän ja ne ovat pääasiassa ammattikorkeakouluista.