Suomessa on testattu vähintään noin tuhat ihmistä koronavirusepäilyn takia. Tartuntoja on maanantaihin mennessä todettu vajaat 300.

Luvut käyvät ilmi HS:n sairaanhoitopiireille tekemästä kyselystä. Testauksen todellista lukumäärää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä osa sairaanhoitopiireistä ei kerro testattujen määrää. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.

Turun yliopistollinen keskussairaala puolestaan julkaisee testaustilastonsa avoimesti päiväkohtaisesti verkkosivuillaan.

Kyselyn perusteella sairaaloissa potilaita on hoidossa vain vähän. Tiettävästi ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä Mikkelissä ja Turussa on potilaita sairaalahoidossa koronaviruksen takia.

Husissa yksi potilas on tehohoidossa, mutta Hus ei muutoin kerro sairaalahoidossa olevien määrää. Myöskään Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri ei kerro hoidossa mahdollisesti olevien määrää.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään maanantaina, että testaamista pitää lisätä, jotta saadaan käsitys siitä, kuinka monella suomalaisella on tartunta.

HS kysyi sairaanhoitopiireistä myös teho-osastopaikkojen sekä hengityskoneiden määrää. Tarkka lukemaa on kuitenkin vaikea saada selville, sillä teho-osastojen kapasiteettia pystytään lisäämään huomattavasti muuntelemalla tiloja. Pelkästään laitteisto ei anna kokonaiskuvaa, sillä niiden käyttöön tarvitaan myös tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa.

Suomessa raskasta tehohoitokapasiteettia eli hengityslaitehoitoa on tehohoidon asiantuntijoiden tuottaman nopean selvityksen mukaan noin 300 potilaspaikkaa.

Tehovalvontakapasiteettia on vähintään 150–200 paikkaa, ja muita valvontapaikkoja on arviolta saman verran. Tehovalvonta on tehostettua hoitoa verrattuna normaaliin sairaalahoitoon.

”Arvioita tarkennetaan parhaillaan yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa. Kapasiteettia on mahdollista huomattavasti kasvattaa, mihin on jo aloitettu valmistelut mm. henkilöstön koulutuksella”, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Maanantaihin 16.3. kello 18.00 mennessä Suomessa oli kerrottu 277 varmistetusta koronavirustartunnasta. Yhteensä maanantaina kerrottiin 34 uudesta tartunnasta, kun sunnuntaina uusia oli 16.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sairaanhoitopiiri HUS ei enää testaa kuin tiettyjä tärkeitä avainryhmiä.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta arvioi Ylellä, että tartuntoja voi todellisuudessa olla 20–30 kertaa enemmän kuin mitä sairaanhoitopiirit ilmoittavat. Tämä tarkoittaisi, että Suomessa olisi noin 5 500–8 300 tartuntaa.

Tartunnat keskittyvät vahvasti pääkaupunkiseudulle ja HUS:iin. Maanantaina Keski-Suomesta kerrottiin kolme uutta tapausta, ne kaikki olivat ulkomaanmatkoilta peräisin.

Sairaanhoitopiireittäin tilanne näyttää tältä:

Päiväkohtainen tartuntatilanne näyttää tältä:

Vaikka Suomessa on yli parisataa varmistettua tartuntaa, ne keskittyvät silti sinne, missä on paljon väkeä muutenkin. Itä-Savon sekä Kainuun sairaanhoitopiireissä ei edelleenkään ole löytynyt yhtään tapausta.

Kartalla tilanne näyttää tältä:

Testaamistavan muutoksesta eli testien vähenemisestä johtuen Suomen tartuntojen kasvutahti näyttää hidastuvan Ruotsiin ja Norjaan verrattuna, jos alkupisteeksi asetetaan se päivä, jolloin tartuntojen määrä ylitti ensi kertaa 20. Suomessa tämä päivä oli viikko sitten sunnuntaina 8.3.

Suomen naapurimaiden tilanteen vertailu näyttää tältä:

HS:n laskutapa eroaa muista julkisuudessa esiintyvistä luvuista ja THL:n luvuista. HS kirjaa tartunnat niille päiville, jolloin niistä kerrotaan ja kerää tietoja myös suoraan sairaanhoitopiireiltä koko päivän ajan.

Euroopassa koronavirusepidemia on näkynyt voimakkaimmin Italiassa. Siellä tauti alkoi levitä helmikuun loppupuolella. Myös Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa sairastuneita on paljon.

Maailmanlaajuisesti tilanne näyttää tältä:

Alla olevasta grafiikasta näkee, että esimerkiksi Kiinassa viimeaikaiset tapaukset muodostavat vain murto-osan tartunnoista. Euroopassa suhde on päinvastainen.

Koronavirus on tähän mennessä aiheuttanut yli 6 600 kuolemaa. Niistä valtaosa on tapahtunut Kiinassa, Italiassa ja Iranissa. Suomessa ei maanantai-iltapäivään mennessä ollut tiedossa yhtään koronaviruksesta johtunutta kuolintapausta.

Kuolinlukujen vastakohta on se, että koronaviruksen aiheuttamasta taudista on tähän mennessä raportoitu parantuneen noin 75 000 ihmistä. Heistä valtaosa on Kiinassa, ja kaikista maista tietoa parantuneista ei edes ole saatavilla. Heitä on siis todennäköisesti selvästi enemmän.

Suomessa parantuneita oli ilmoitettu maanantaihin mennessä yhdeksän.