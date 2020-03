Arki lukuisissa suomalaisperheistä tulee muuttumaan keskiviikosta alkaen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina, että yksi hallituksen lukuisista toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi on koulutilojen sulkeminen.

Luokkien 1–3 lähiopetus, varhaiskasvatus sekä esiopetus kuitenkin järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka ”työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla”, valtioneuvosto linjasi. Näin mahdollistetaan kriittisillä aloilla työskentelevien henkilöiden työssäkäynti.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Valtioneuvoston mukaan ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tulee myös toimia niin.

”Tässä luotetaan aika paljon siihen, että ne vanhemmat tai huoltajat, jotka kykenevät järjestämään pientenkin lastenhoidon sillä tavalla, etteivät lapset ole varhaiskasvatuksessa, järjestäisivät sen niin”, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriö kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Hänen mukaansa ”kriittisillä aloilla” työtä tekevillä tarkoitetaan linjauksessa henkilöitä, jotka työskentelevät koronavirusepidemian kannalta keskeisillä aloilla.

”Erityisesti tietysti sote-puoli, elintarvikehuolto, logistiikka. Tällaiset alat ja monet muut. Siksi on korostettu sitä, että varhaiskasvatus ja esiopetus sekä pienten lasten koulu ovat auki.”

Lehikoisen mukaan linjauksessa on huomioitu, että 1.–3. luokan oppilaat ovat vielä sen verran pieniä, että he tarvitsevat enemmän tukea opetuksen järjestyksessä. Linjauksen taustaoletuksena on siis se, että yli neljännellä tai sitä korkeammalla luokka-asteella olevat oppilaat pärjäävät kotona omillaan niin, että heidän huoltajansa kykenevät työntekoon.

Valtioneuvoston linjauksessa on myös huomioitu erityisen tuen tarpeessa olevat lapset eli ne, jotka eivät välttämättä selviä opetuksesta ja oppimisesta ilman lähitukea. Heille voidaan tarvittaessa järjestään lähiopetusta.

Maksetaanko vanhemmille palkkaa, mikäli töiden tekeminen ei onnistu koululaisen kotona ollessa?

Viime viikolla hallitus suositteli, että työpaikoilla kannustettaisiin työntekijöitä etätyöhön. Monilla aloilla töitä tehdään nyt sankoin joukoin kotioloista käsin. Töiden tekeminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos kotona on pieni lapsi tai useampia.

Ansionmenetyksiä koskevat kysymykset eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädännön piiriin, kansliapäällikkö Lehikoinen sanoo.

”Kun yhteiskunnassa on tällainen tilanne, varmasti kaikki ajattelevat niin, että yhteistä ymmärrystä löytyisi siihen, miten pystyttäisiin samaan aikaan välttämään lähikontaktien määrää ja suojelemaan kaikkein hankalimmassa asemassa olevaa väestöä.”

Päivärahaa ei makseta tässä tilanteessa, kun koulutilat on suljettu ja lapsia kehotetaan hoitamaan päiväkotien sijaan kotona.

Rahaa ei myöskään saa, jos pystyy karanteenin aika olemaan etätyössä. Myöskään hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste päivärahan myöntämiselle.

Kela korvaa tartuntatautilain mukaista ansiomenetyksen korvausta, mikäli työntekijä on asetettu karanteeniin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Myös alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus hakea tartuntatautipäivärahaa, mikäli lapsi on määrätty karanteeniin eikä huoltaja voi tehdä työtään.

Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola sanoi perjantaina HS:lle, että työntekijällä on oltava lääkärin yksilökohtainen päätös tartuntatautilain mukaisesta eristämisestä tai poissaolosta työstä.

”Päätöksen pitää olla lääkärin määräys, ei yleisluonteinen määräys”, Kaitola sanoi.

Entä jos päiväkoti-ikäisen lapsen hoitaminen onnistuu kotona, mutta työnteko ei onnistu – tuleeko silloin olla huolissaan ansionsa menettämisestä?

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan päiväkotilapsia koskeva linjaus ei ole velvoittava. Koskisen mukaan silloin tuskin saisi palkkaa, jos on ottanut lapsen päiväkodista pois eikä siksi pysty tekemään työtä.

”Se on poissaoloa pakottavista perhesyistä, eikä silloin saa palkkaa.”

Koskisen mukaan valtioneuvoston linjauksen ei tulisi sen suuremmin vaikuttaa pienten lasten vanhempien työntekoon.

”Minusta tämä mahdollistaa työnteon – siinä määrin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista. Sitten voi tulla muita esteitä työnteolle, mutta pienistä lapsista niitä ei pitäisi olla”, Koskinen sanoo.

Ikäihmiset katsotaan koronaviruksen aiheuttaman taudin riskiryhmään. Isovanhempia tai muitakaan ikäihmisiä ei tule pyytää lasten hoitajiksi.