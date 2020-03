Lukeminen ja kirjoittaminen. Niihin ainakin voi tukeutua, jos karanteeniin verrattavissa oloissa eläminen ahdistaa, sanoo Tervakoskella asuva Pekka Leinonen. Lisäksi pitää puhua, jatkaa yhteydenpitoa ihmisten kanssa, Leinonen sanoo.

Hallitus ilmoitti maanantaina tiukoista poikkeustoimista koronavirusepidemian hillitsemiseksi Suomessa. Yksi määräyksistä koskee kaikkia yli 70-vuotiaita. Heidän pitäisi pystyä seuraavan kuukauden ajan kotonaan karanteenia vastaavissa oloissa.

Tarkoituksena on suojella virukselta niitä, joita se kaikkein pahimmin uhkaa. Yksi heistä on juuri Leinonen.

Tällä hetkellä hän kuuluu erittäin kriittisesti koronaviruksen riskiryhmään. 78-vuotias Leinonen sairastaa leukemiaa. Pelolle ei kuitenkaan ole aihetta antaa tilaa.

”Me keskustelemme vaimon kanssa monista asioista, mutta ei peloista. Pelko on ihmiselle turvallinen asia olla olemassa, mutta sitä ei pidä ylläpitää turhaan tai lietsoa sitä.”

Vuonna 1941 syntynyt Leinonen on nähnyt elämänsä aikana enemmän kuin luulisi yhteen ihmiselämään mahtuvan. Hän on sotaorpo, joka on sairastanut polion, meinannut hukkua kolmevuotiaana, halvaantunut ja ajanut pahan kolarin. Vuonna 1992 hänelle annettiin neljä vuotta elinaikaa, mutta ”tässä ollaan”, Leinonen sanoo.

Silti viime ajat ovat olleet hänellekin poikkeuksellisia.

”Nyt kannattaisi kirjoittaa ylös mitä on tapahtunut.”

Niin hän on myös tehnyt.

Leinonen ja hänen vaimonsa ovat jo 25 viiden vuoden ajan kirjoittaneet päivittäin muistiin havaintoja päivän varrelta. Edellisenä merkintänä päiväkirjassa lukee, että ”koronakausi on iskemässä Suomeen”. Tämä merkintä tehtiin sunnuntaina kello 22.55.

Sunnuntai-iltaan mennessä Leinoset eivät olleet tehneet vielä suunnitelmia, miten tulevien viikkojen asiat hoidetaan. Kaupassa he ovat käyneet viimeksi perjantaina, joten elintarvikkeista ei ole pulaa.

Vaimon, Ulla Leinosen kanssa on kuitenkin sovittu, että nyt mennään keittolinjalle ja lisätään vettä soppaan. Heidän aikuinen lapsensa on tavannut käydä viikonloppuisin mökkeilemässä lähettyvillä ja samalla kylässä. Viime viikonloppuna kyläilyt jätettiin välissä. Tulevista viikoista ei ole vielä puhuttu, että miten menetellään.

”Tämä on mukautumista. Mutta meille ikäihmisille tämä ei ole niin iso muutos, enemmän mietin sitä, miten pienet lapset ja heidän vanhempansa selviävät. Miten ne lapset jaksavat olla kuukauden niin, että eivät pääse toimimaan niin kuin ovat tottuneet”, Leinonen miettii.

Hallituksen toimintaohje kontaktien välttämisestä osuu vahvasti yli 70-vuotiaiden ihmisten perusoikeuksien piiriin. Leinonen ei kuitenkaan koe tätä oikeuskysymyksenä.

”Nyt on sellainen aika, ettei minulla ole aikataulua. En koe tätä rajoittavana, vaikka kyllähän se sitä on.”

Mutta mitä hallituksen määräys itseasiassa tarkoittaa? Kielletäänkö yli 70-vuotiailta kaupassa käymisen ja kaiken muun ulkona liikkumisen?

Tarkalleen ottaen hallitus linjaa yli 70-vuotiaiden liikkumisrajoitteista seuraavasti:

”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.”

Lähtökohtaisesti kyseessä ei siis ole suora kielto, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo. Se on kuitenkin erittäin painava ohje, puhuuhan hallitus ohjeesta velvoittamisena.

”Jos ei ole ketään, kuka esimerkiksi auttaisi kaupassakäynnissä, niin sitten tietysti käydään. Tarkoituksena on suojella riskiryhmää, siksi tätä suositellaan.”

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialasta vastaava apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) toteaa, että linjaus on tärkeä.

”Tähän asti on osoitettu paljon huomiota lasten koulunkäymiseen. Olisi kuitenkin tärkeää, että sitä kohdistettaisiin myös erityisesti ikääntyneisiin, monisairaisiin ja riskiryhmiin kuuluviin. Koronavirus aiheuttaa juuri heille erityisen vaaran.”

Se, että ikääntyneemmät voisivat pysyä kotonaan ja vältellä fyysisiä kontakteja, vaatii suomalaisilta kunnilta voimakkaita toimia. Helsingissä niiden tarkempi pohtiminen on tarkoitus aloittaa tiistaiaamuna kello 9 järjestettävässä kokouksessa.

Käytännössä kaupungin pitää pystyä vastaamaan ainakin kolmeen tarpeeseen. Kaikki kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat ruokaa sekä henkisiä ja fyysisiä virikkeitä. Käytännössä siis jonkun on käytävä heidän puolestaan kaupassa ja tarjottava heille mahdollisuus keskustelemiseen esimerkiksi puhelimessa tai videopuheluiden avulla.

Karanteenissa olevia on myös kannustettava liikkumaan ja kuluttamaan sellaisia kulttuuripalveluita, joita kotona voi kuluttaa, Vesikansa sanoo.

Yli 70-vuotiaiden suomalaisten joukko on suuri ja kirjava. Jo pelkästään Helsingissä oli viime vuoden tilaston mukaan yli 60 000 yli 75-vuotiasta.

Mukana on ihmisiä, jotka ovat fyysisesti hyvässä kunnossa ja jakavat kodin puolisonsa kanssa. Mutta joukossa on myös paljon liikkumisvaikeuksista kärsiviä yksin asuvia ikäihmisiä.

Vesikansa sanoo toivovansa, että kaupunkilaiset auttaisivat läheisiään ja naapureitaan. Helsinki aikoo myös houkutella apuun erilaisia vapaaehtoisten verkostoja ja järjestöjä.

Lisäksi aiotaan tutkia, voitaisiinko koronan vuoksi tavallisista työtehtävistään vapautettuja kaupungin työntekijöitä hyödyntää poikkeustilanteen vaatimissa uusissa tehtävissä.

Tällaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi palvelukeskuksissa ryhmätoiminnasta vastanneet.