Korona sulkee kouluja, kutistaa päiväkotiryhmä ja rajoittaa liikkumista.

Mitä uudet järjestelyt, kiellot, ohjeet ja suositukset tarkoittavat käytännössä? Miten niitä pitäisi tulkita? HS vastaa kysymyksiin erilaisista koronajärjestelyistä ja niiden seurauksista. Jutun lopussa voit jättää oman kysymyksesi.

Voiko työpaikka kieltää jäämästä päiväkoti-ikäisen kanssa kotiin?

Yksinkertainen vastaus on, että voi.

Ihminen saa jäädä pois töistä ”pakottavasta perhesyystä”. On tietysti tulkinnanvaraista, mitä tarkoittaa pakottava perhesyy.

Nyt kuitenkin päiväkodit ovat auki kaikille. Hallitus on suositellut ottamaan lapset kotiin, jos se on mahdollista. Tätä ei voi suoraan tulkita pakottavaksi syyksi, koska päivähoitoa on kuitenkin tarjolla.

Silloinkin jos kotiinjäämiselle on ”pakottava perhesyy”, poissaolo on palkatonta.

Jos ihminen kuitenkin haluaa jäädä kotiin, työantajan kanssa voi yrittää neuvotella vaikkapa palkattomasta vapaasta tai esimerkiksi kesälomapäivien käyttämistä. Itsestäänselvää oikeutta vapaaseen ei kuitenkaan ole.

Jos asiaa ei saa sovittua ja jää silti töistä pois, kyseessä on luvaton poissaolo. On työantajasta kiinni ja tapauskohtaista, rupeaako työantaja miettimään seurauksia kuten varoituksia tai irtisanomista. Mitään automaattista seurausta luvattomasta poissaolosta ei ole.

Päiväkodeista lähetetään nyt lapsia kotiin pienistäkin oireista. Pitääkö tästä hankkia lääkärintodistus vai voiko sairasta lasta jäädä hoitamaan kotiin omalla ilmoituksella?

Tästä on jo nyt työpaikoilla kirjavia käytäntöjä. Osassa työpaikkoja sairaan lapsen kanssa saa jäädä kotiin omalla ilmoituksella, osassa työpaikkoja vaaditaan lääkärintodistus lapsen sairaudesta.

Koronan takia yrityksien edunvalvoja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on suositellut, että omailmoitukseen siirtyisivät nyt nekin yritykset, joissa on aiemmin vaadittu lääkärintodistus. Tämä koskee sekä työntekijän omaa sairastumista että työntekijän lapsen sairastumista.

Jos yrityksessä tai alan työehtosopimuksessa vaaditaan lääkärintodistusta lapsen sairastumisesta, se sinänsä on voimassa, mutta EK:n mukaan sen suositus yrityksille on hyvin ”vahva”.

Tämä siksi, että koronaoloissa ei ole järkevää mennä turhaan kuormittamaan terveydenhuoltoa. Eikä toisaalta mennä altistamaan itseään ja lastaan virukselle.

Voiko työnantaja edellyttää täyttä etätyöpanosta ihmiseltä, jonka pitäisi samalla hoitaa päiväkoti-ikäinen ja huolehtia koululaistensa etäopiskelusta?

Etätyöjärjestelyt ovat usein tapauskohtaisia. Samoja asioita joudutaan miettimään myös normaalioloissa, jos työntekijän lapsi ei ole kunnolla kipeä mutta puolikuntoinen ja työntekijä miettii, voisiko tehdä työpäivän kotoa

Etätöissä idea on, että töitä tehdään normaalisti. Etätyö ei ole puolittainen saati kokonainen vapaapäivä.

Ensinnäkin etätöistä pitää aina sopia eli on aina työnantajan harkinnassa, antaako se luvan etätöihin vai ei. Työpanoksen pitäisi kuitenkin olla normaali.

Jos töitä ei saa tehdyksi, silloin voi harkita, pitäisikö päivä pyytää lomapäiväksi, tuntipankkivapaaksi tai palkattomaksi vapaaksi. Vähintäänkin pitäisi olla rehellinen ja kertoa etukäteen, minkä verran uskoo pystyvänsä työskentelemään, jos sopii etätöistä.

Asioita voi myös yrittää sopia eri tavoin. Jos arvelee saavansa kasaan noin puolikkaan työpäivän, työantajan kanssa voi sopia esimerkiksi puolesta työpanoksesta puolella palkalla.

Työnantajalla on tietysti aina mahdollisuus olla joustava ja antelias ja luvata täysi palkka, vaikka työpanos olisi mitä olisi. Tällaista ei kuitenkaan voi vaatia.

Työnantaja joutuu myös miettimään työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Sitä vaatii jo työsopimuslakikin. Jos työnantaja lupaa yhdelle etätöitä täydellä palkalla, vaikka töistä ei tulisi mitään, sama oikeus pitäisi sitten antaa tasapuolisesti kaikille muillekin samassa tilanteessa oleville. Siksi työnantajat joutuvat miettimään linjansa etätöihin tarkkaan.

Miksi päiväkodit ovat yhä auki, mutta koulut eivät?

Päiväkotien pitämisellä auki tavoitellaan sitä, että ihmiset voivat käydä töissä. Päiväkoti-ikäinen ei pärjää yksin kotona, ja sen ikäisen kanssa myös etätyöt ovat vaikeita.

Sen sijaan isommat koululaiset osaavat toimia kotona itsenäisemmin, vaikka vanhemmat olisivat työpaikoillaan tai etätöissä.

Jonkinlainen rajatapaus ovat pienimmät koululaiset. Siksi koulunkäynti jatkuu 1.–3. luokan oppilailla, joiden vanhemmat ovat töissä ”yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisillä aloilla”. Koulutkaan eivät siis ole kokonaan kiinni. Tällä halutaan varmistaa, että tärkeissä ammateissa olevat ihmiset voivat jatkaa töissä.

Mitkä ammatit lasketaan kriittisiksi aloiksi?

Ainakin terveydenhuolto, logistiikka, pelastustoimi, elintarvikeketju, jätehuolto, vesihuolto, siivoajat, lämmöntuotanto, ydinvoima sekä niiden opettajien omat lapset, jotka ovat itse opettamassa tai valvovat esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia.

Pitääkö karanteeninomaisissa oloissa olla nimenomaan kotona? Saako lähteä mökille, jos se on eristynyt?

Mökille lähtöä ei ole varsinaisesti kielletty, mutta THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on kehottanut rajaamaan kotimaan matkustelun vain välttämättömään. Utsjoen kunnanlääkäri Heidi Eriksen kehotti Ylen haastattelussa mökkiläisiä jäämään kotiin, sillä sairastuvat mökkiläiset voivat kuormittaa pienen kunnan terveydenhuollon.

Norjassa viranomaiset ovat samasta syystä ohjeistaneet mökkiläisiä pysymään kotonaan.

Toisin sanoen: on siis suositeltavaa pysyä kotona.

Jos on määrätty etätöihin, voiko mennä vaikka kahvilaan, jos pyrkii pitämään etäisyyttä muihin?

Työnantaja ja työntekijä sopivat yleensä etätyön tekemiselle pääasiallisen paikan. Työpiste on yleensä kotona.

Työterveyslaitos suosittelee nyt välttämään toimistohotelleja ja muita yhteisiä etätyötiloja. Työskentely kahvilassa voi siis olla ristiriidassa koronavirustartunnan välttämisen kanssa.

Muihin ihmisiin on syytä ottaa etäisyyttä ulkona liikkuessa. Kuva: Antti Hämäläinen

Saako ulkoilla? Missä? Voiko kaverin kanssa jumpata ulkona?

Ulkona liikkuminen on sallittua, mutta muihin ihmisiin on syytä pitää etäisyyttä.

Pidä vähintään metrin turvaväli jokaiseen kansaihmiseen, jolla on flunssaoireita. Pysy poissa väenpaljoudesta tai tungoksesta.

Kaverin kanssa voi jumpata tai lenkkeillä, kunhan pitää pientä etäisyyttä.

Bussit, junat ja metrot toistaiseksi kulkevat, mutta onko niihin suositeltavaa mennä? Pitäisikö pyrkiä käyttämään omaa autoa?

Muut kuin täysin välttämättömät työmatkat tulee perua. Vapaa-ajan matkat tulee siirtää tulevaisuuteen.

Jos sairastat flunssaa, vältä julkisia liikennevälineitä. Liikkuessasi julkisen liikenteen välineissä huolehdi siitä, että yskit tai aivastat paperiliinaan tai hihaan. Kaupungissa liikkuessasi suosi kävelyä tai pyöräilyä.

Nyt ilmoitetut poikkeustoimet kestävät pääsiäisen yli. Pitääkö pääsiäiseksi suunniteltu suvun kokoontuminen perua?

Sukukokouksen ajankohtaa olisi syytä siirtää. Vaikka yli kymmenen henkilön julkisten kokoontumisten kielto ei koske yksityistapahtumia, viruksen tartuntariski kasvaa sukukokouksessa huomattavasti.

Sukukokoukseen osallistuisi todennäköisesti myös yli 70-vuotiaita, jotka kuuluvat koronavirustartunnan riskiryhmään.

Voiko Suomen sisälle tulla liikkumiskieltoja paikkakunnalta toiselle?

Valmiuslaki mahdollistaa paikkakuntien eristämisen koronaviruksen takia. Valtioneuvoston asetuksella voidaan kieltää oleskelu ja liikkuminen tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Kielto voi olla voimassa enintään kolme kuukautta kerrallaan.

Hallituksen ilmoittamissa koronavirustoimenpiteissä ei ole mainintaa mahdollisista liikkumiskielloista.

Yli 70-vuotiaat ovat käytännössä karanteenissa. Miten he saavat lääkkeet? Voiko apteekkiin mennä?

Ensisijaisesti suositellaan, että yli 70-vuotiaat pysyttelisivät kotona. Jos tarvitsee apteekista jotain, voi pyytää jotakin läheistä tai ystävää asioimaan puolestaan.

Reseptilääkkeitä voi ostaa antamalla Kela-kortin perheenjäsenelleen tai ystävälleen ja listaamalla tarvitsemansa lääkkeet. Myös Suomi.fi-sivustolla voi valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioitaan. Siihen tarvitaan kirjautumista verkkopankkitunnuksilla. Jos verkkopalvelun käyttö on hankalaa, kannattaa pyytää apua joltakin läheiseltä.

Lisäksi monin paikoin on käytössä apteekkien verkkokauppa, josta voi tilata myös reseptilääkkeitä.

Poikkeuksena ovat huumausaineeksi luokiteltavat lääkkeet, joita ei voi tilata verkosta ja pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista (PKV) -lääkkeistä toimitetaan verkko-ostoksessa pienin pakkauskoko.

Muita reseptilääkkeitä voi tilata normaalin määrän. Myös esimerkiksi insuliinia, joka vaatii tietyn säilytyslämpötilan. Sen voi tilata verkkoapteekin kautta kotiinkuljetuksella. Tämä on tietysti apteekkikohtaista ja siitä peritään pieni maksu.

Jos lääkeresepti on menossa vanhaksi eikä halua mennä hakemaan lääkettä, niin voiko reseptin voimassaoloa jatkaa automaattisesti?

Jos lääkemääräys on menossa vanhaksi, ei sen voimassaoloa voida jatkaa automaattisesti. Apteekki voi kuitenkin poikkeuksellisesti toimittaa asiakkaalle keskeytymättömän lääkehoidon turvaavan lääkemäärän, jos kyse on pysyvästä lääkityksestä. Lääkettä voidaan toimittaa korkeintaan kuukauden annos.

Lääkeasia on määrätty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamassa määräyksessä. Määräys ei koske huumausaine- ja PKV-lääkkeitä (eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä). Reseptin vanhenemispäivästä saa olla kulunut korkeintaan yksi kuukausi, ja reseptissä pitää olla jäljellä lääkettä.

Kirjastot suljetaan. Mitä erääntyville lainoille tehdään?

Helsingin kirjastojen lainat eivät eräänny 16.3.–19.4. Laina-aikaa on siis jatkettu automaattisesti. Kirjasto myös selvittää mahdollisuutta lisätä e-aineistoja kuten e-kirjalisenssejä, e-äänikirjalisenssejä sekä lisälisenssejä verkkolehtiin.

Voidaanko varusmiehet määrätä esimerkiksi auttamaan vanhuksia tai lastenhoidossa?

Puolustusvoimien antama virka-apu on tarkoin säädeltyä. Puolustusvoimat antaa pyynnöstä virka-apua yhteiskunnan turvaamiseksi, järjestyksen ylläpitämiseksi ja terrorismirikosten estämiseksi. Lastenhoito ja muut hoidolliset tehtävät eivät siis kuulu virka-aputehtäviin.

Puolustusvoimat on varautunut antamaan koronavirustilanteeseen liittyvää virka-apua, jos muut viranomaiset pyytävät sitä.

Kuka on oikeutettu Kelan korvauksiin?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin, ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Saako varatusta lomamatkasta rahat takaisin?

Valtaosa matkatoimistoista on peruuttanut matkansa huhtikuun puoleenväliin, osa toimistoista toukokuun puoleenväliin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan matkustajan oikeus peruuttaa matka kuluitta kattaa vähintäänkin lähiviikkojen matkat, mutta ulottuu mahdollisesti pidemmällekin.

Viraston mukaan monista koronaepidemiaan liittyvistä tilanteista ei ole aikaisempaa oikeus- tai ratkaisukäytäntöä, joten niiden mahdollisia korvausvastuita saatetaan joutua arvioimaan tapauskohtaisesti jälkikäteen.

Miten tilanne vaikuttaa vankiloihin?

Vankilat pyrkivät ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Yksiköiden johtajat voivat perua myönnettyjä tapaamisia ja vankien poistumis-, opinto- ja siviilityölupia. Vankien ja heidän läheistensä yhteydenpitoon suositellaan puheluita ja videopuheluita.

Poliisit ja asianajajat voivat jatkossakin tavata vankeja. Siirtoja vankiloista aiotaan vähentää, ja avovankiloissa rajoitetaan liikkumista tapauskohtaisesti.

Jatkuuko sairaaloiden toiminta normaalina esimerkiksi syöpäpotilaiden, diabetespotilaiden ja muiden vastaavien kohdalla?

Sairaalat pyrkivät siirtämään kiireettömän hoidon toimenpide- ja vastaanottoaikoja. Näin pystytään turvaamaan kasvava päivystys- ja tehohoidon tarve.

Sairaalat rajoittavat vierailuja tartuntariskin vähentämiseksi. Rajoitukset koskevat sekä ryhmiä että yksittäisiä vieraita.

Päätöksestä voidaan poiketa tapauskohtaiseksi, jos kyseessä on esimerkiksi saattohoidossa oleva potilas. Päätös ei myöskään koske lastenosastojen potilaiden oireettomia osastoja

Koronavirustilanne vaikuttaa myös laboratorioiden aukioloaikoihin. Esimerkiksi valtaosa HUSLAB:in laboratorioista suljetaan ja aiemmin varatut ajat perutaan. Laboratorioista ollaan yhteydessä asiakkaisiin.

Voivatko lääkkeet loppua?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on riittävästi lääkkeitä. Niitä on kuitenkin hamstrattu jonkin verran, ja se on aiheuttanut suuria lääketilausmääriä kerralla. Tämä taas on aiheuttanut viiveitä lääkejakelun puolella.

Fimea toivoo, että lääkkeiden hamstraus loppuisi, ja ihmiset ostaisivat lääkkeitä vain normaaliin tarpeeseen. Lääketukut ovat huolehtineet kriittisistä lääkekuljetuksista.

Saako vuokran jättää maksamatta lomautuksen takia?

Jos vuokralaisen taloustilanne heikkenee vaikkapa koronavirustilanteen aiheuttaman lomautuksen takia, vuokralaisen kannattaa olla yhteydessä vuokranantajaan. Vuokranantajan kanssa voi sopia maksuaikataulusta vuokran hoitamiseen.

Jo muutaman kuukauden maksamaton vuokra on peruste vuokrasopimuksen purkamiseen, jopa ilman kirjallista varoitusta.

Jos tulotaso romahtaa, vuokranmaksuun voi hakea asumistukea.

Eristetäänkö riskiryhmään kuuluva presidentti jossain vaiheessa?

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidentti Sauli Niinistö on siirtänyt tai peruuttanut suunnitellut ulkomaanmatkansa. Hänen osallistumisensa tapaamisiin ja kokouksiin kotimaassa rajoitetaan vain välttämättömiin. Presidentin tapaamisia korvataan muun muassa video- ja puhelinyhteyksien avulla.

Tasavallan presidentin kanslian kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita, jotta altistumisriski saadaan minimoitua.

Jos ikäihmisellä on nuorempi puoliso, onko tämä puolisokin automaattisesti karanteenissa vai voiko käydä esimerkiksi apteekissa?

Alle 70-vuotias puoliso voi käydä apteekissa hakemassa iäkkäämmälle perheenjäsenelleen lääkkeitä. Toki hänen tulee noudattaa yleistä varovaisuutta ja kiinnittää huomiota, ettei vie virusta kotiin.

Lähteet: Fimea, Tasavallan presidentin kanslia, Helsingin kaupunginkirjasto, Rikosseuraamuslaitos, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kela, Tays, Hus, Suomen apteekkariliitto, Vuokralaiset ry, Elinkeinoelämän keskusliitto.

