Tänään Suomessa raportoitiin 40 uutta koronavirustartuntaa.

Koululaiset siirtyvät pääosin etätyöskentelyyn huomisesta alkaen.

Monissa Euroopan maissa tartunnat yleistyvät samaa vauhtia, Etelä-Korea onnistunut hillitsemään tartuntoja.

Tartuntatilanne Suomessa

Suomessa koronavirustartuntoja on tiistai-iltapäivään mennessä todettu noin 320. THL:n mukaan koronavirustestejä oli eiliseen mennessä tehty Suomessa 3 000.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sairaanhoitopiiri HUS ei enää testaa kuin tiettyjä tärkeitä avainryhmiä.

Sairaanhoitopiireittäin tilanne näyttää tältä:

Päiväkohtainen tartuntatilanne näyttää tältä:

Kartalla tilanne näyttää tältä:

Hallituksen rajoitukset alkavat

Koulut siirtyvät suurelta osin etäopetukseen huomisesta keskiviikosta alkaen. Alla olevaan infolaatikkoon on koottu hallituksen eilen asettamat rajoitukset.

Näin tartunnat ovat levinneet eri maissa

Alla oleva graafi näyttää, miten tautitapaukset ovat lisääntyneet eri maissa sadannesta tartunnasta lähtien.

Euroopan maat menevät samaa rataa, mutta esimerkiksi Etelä-Korea on onnistunut hillitsemään toimillaan tartuntoja. Myös Japanin käyrä näyttää loivalta, mutta siellä tapauksia on saatettu raportoida vähemmän kuin niitä todellisuudessa on.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin.

Alla olevasta grafiikasta näkee, että esimerkiksi Kiinassa viimeaikaiset tapaukset muodostavat vain murto-osan tartunnoista. Euroopassa suhde on päinvastainen.

Koronavirus on tähän mennessä aiheuttanut yli 7 100 kuolemaa. Niistä valtaosa on tapahtunut Kiinassa, Italiassa ja Iranissa. Suomessa ei tiistai-iltapäivään mennessä ollut tiedossa yhtään koronaviruksesta johtunutta kuolintapausta.

Oikaisu kello 17.30: Uutisessa alun perin kerrottiin, että uusia tartuntoja olisi havaittu tiistaina 45. Päivällä kerrotut luvut olivat kuitenkin osin virheellisiä, ja oikea luku on 40.