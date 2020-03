Uudenmaan TE-toimistolle ilmoitettu 30 000 ihmistä koskevista yt-neuvotteluista

Lomautettuja työntekijöitä on jo nyt ilmoittautunut Uudenmaan TE-toimistolle kasvava määrä. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Uudellamaalla yritykset ovat ilmoittaneet TE-toimistolle jo yhteensä yli 30 000 työntekijän lomauttamista koskevista yt-neuvotteluista.

”Tilanne elää hetki hetkeltä”, sanoo Uudenmaan TE-toimiston palvelujohtaja Minna Helenius HS:lle tiistaina.

Ilmoitusten taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne. Ne koskevat pääasiassa kolmen kuukauden lomautuksia. Heleniuksen mukaan ilmoituksia on sadellut viime viikon alkupuolelta lähtien, mutta vauhti on kiihtynyt.

”Näen tässä sen luvun, mitä meillä on ehditty kirjaamaan.”

TE-toimistoille tehdyistä ilmoituksista ei voi kuitenkaan suoraan päätellä lomautusten määrää Uudellamaalla, Helenius sanoo.

”Haluan korostaa, että yritykset ilmoittavat nyt neuvotteluista, jotka koskettavat koko henkilökuntaa.”

Todellinen lomautusten määrä voi siis jäädä pienemmäksi. Lisäksi Uudenmaan lukua kasvattaa se, että yritykset ilmoittavat usein lomautusaikeista siihen TE-toimistoon, jonka alueella yhtiön pääkonttori sijaitsee.

”Lomautetut saattavat sitten lopulta ilmoittautua moneen eri TE-toimistoon.”

Lomautettuja työntekijöitä on jo nyt ilmoittautunut Uudenmaan TE-toimistolle kasvava määrä, mutta tästä Heleniuksella ei ole antaa tarkempaa arviota. Sama tilanne on myös muualla Suomessa, tosin pienemmässä mittakaavassa, ja toimistot seuraavat kokonaistilannetta yhdessä.

”Toki koko maa toimii yhdessä nyt.”

Laajoja lomautuksia on osattu odottaa. Koronaviruksen vastaisten toimien kiristyessä yhä useampi yritys on viime viikkoina ilmoittanut julkisesti lomautuksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista.

Tiistaiaamuna esimerkiksi VR ilmoitti, että se suunnittelee lomauttavansa koko henkilöstönsä vaiheittain tämän vuoden aikana. Yhtiö kertoo, että matkustajamäärät ovat romahtaneet koronatilanteen vuoksi, ja junaliikennettä supistetaan.

Myös ainakin lentoyhtiö Finnair ja lentokenttiä ylläpitävä Finavia ovat kertoneet suuriin lomautuksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista. Matkailu- ja ravintola-alaa edustava järjestö Mara arvioi lauantaina, että kymmeniätuhansia alan työntekijöitä lomautetaan koronan seurauksena.

