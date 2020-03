Lumeton talvi on vaikuttanut siihen, että katupölyä on runsaasti ilmassa aikaisemmin kuin yleensä. Kuva: Markku Ulander

Ilmatieteen laitos uskoo, että ilmansaasteet vähenevät Suomessa kevään mittaan koronakriisin vuoksi. Mutta ennen kuin niin voi tapahtua, edessä on vielä perinteinen katupölykausi, joka alkaa nyt olla pahimmillaan. Esimerkiksi tiistaina ilmanlaatuindeksi oli huono tai erittäin huono monissa kaupungeissa Etelä-Suomessa.

Erikoistutkija Pia Anttila sanoo, että toistaiseksi on katupölykauden huippuaika, mutta muutos saattaa olla tulossa.

”Pitkän pitkä lumeton talvi näkyy nyt katupölyssä. Aina kun on aurinkoinen, tyyni, pienen pakkasen sää, niin katupölyt nousevat heti ilmaan. Koko talven on ajettu nastoilla ja se päästö on tavallaan sinne muodostunut. Liikennettä on vielä monissa kaupungeissa sen verran, että katupölytilanne on huono tai erittäin huono”, Anttila sanoo.

Liikenne ei siis vielä ole hiljentynyt riittävästi, että se näkyisi ilmanlaatuindeksissä. Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland kertoi maanantaina, että tieliikenteen määrät ovat jo tuntuvasti alentuneet, mikä on aiheutunut varsinkin ihmisten siirryttyä etätöihin. Liikennemäärät tulevat todennäköisesti alenemaan vielä entisestään, kun hallitus eilen maanantaina illalla ilmoitti uusista rajoitustoimista.

”Oletan, että kunhan katupölystä päästään, tilanne muiden liikenteen ilmansaasteiden suhteen paranee. Liikenteen vähentyessä pakokaasupäästöt vähenevät, ja kaupunkien ilmanlaatu paranee varsin nopeasti”, Anttila sanoo.

Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt eivät näillä näkymin vähene samassa mitassa kuin liikenteen.

Anttila muistuttaa Kiinan ja Pohjois-Italian suurten kaupunkien ennen ja jälkeen satelliittikuvista, jotka osoittavat, miten koronakriisi on parantanut ilmanlaatua, kun liikenne on vähentynyt merkittävästi. Se on siis edessä Suomessakin, mutta pienemmässä mittakaavassa ja katupölyjen jälkeen.

”Niissä kaupungeissa typen oksidien pitoisuus on selvästi laskenut huomattavasti verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Meilläkin tämä oletettavasti tulee tapahtumaan, tosin pitoisuudet ja ruuhkat ovat meillä alkujaankin huomattavasti pienemmät.”

Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu-Maija Sundström sanoi HS:n aiemmassa jutussa, että typpidioksidipitoisuus on alkuvuonna pudonnut lähestulkoon kaikkialla Kiinan asutuimmissa osissa.

”Pudotus on arviolta 20–30 prosenttia, paikoin jopa paljon enemmänkin”, hän sanoi.

Hänen mukaansa asiantuntijat alkavat tutkia satelliittikuvia Suomestakin, kun poikkeusolo nyt alkaa ja satelliittidataa kertyy.

”Tämä on meille ilmanlaadun asiantuntijoille mielenkiintoinen erityistilanne, josta toivottavasti voidaan oppia jotakin ilmanlaadun parantamisesta.”