Poliisi varautuu lähettämään poliisiopiskelijoita kentälle, jos koronaviruksen aiheuttama tauti alkaa kaataa poliiseja sairassänkyyn suuremmissa määrin.

”Olemme valmiudessa käyttämään opiskelijoita, mutta myös poliisivirassa olevaa Polamkin henkilökuntaa operatiivisiin tehtäviin. Mitään konkreettista päätöstä asiasta ei tietenkään vielä ole”, kertoo rehtori Kimmo Himberg Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta.

”Tilannetta seurataan, ja jos epidemia kaataa runsaasti poliiseja sairaslomille, päätöksiä kyetään tekemään nopeasti”, hän sanoo.

Himberg korostaa, ettei poliisi-instituutiota voida sulkea karanteeninomaisiin oloihin.

”Poliisin henkilöstö on edelleen kansalaisten kanssa normaaliin tapaan tekemisissä. Olemme vähintään normaaliin tapaan infektioille alttiina.”

Suomen poliittiset päättäjät linjasivat maan olevan nyt poikkeusoloissa. Samalla käyttöön otettiin kansalaisten toimintaa monin tavoin rajoittava valmiuslaki.

Koko poliisikoulu on tällä haavaa kiinni eikä lähiopetusta ole. Koulu siirtää kesään erilaisia harjoituksia, joita ei voi etänä opettaa.

Edellisen kerran Polamkin opiskelijoihin turvauduttiin syksyllä 2015, jolloin osa opiskelijoista siirrettiin töihin Tornion vastaanottokeskukseen hoitamaan turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä.

”Se oli hyödyllinen kokemus myös opiskelijoille itselleen.”

Nyt opiskelijoista ensimmäisenä ovat Himbergin mukaan käytettävissä rivien paikkaamiseen ne, joilla jo on nuoremman konstaapelin pätevyys. Osa heistä on nytkin työharjoittelussa eri poliisilaitoksissa ja he voivat myös jatkaa työharjoittelussa alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. Poliisiksi opiskelee parhaillaan noin tuhat opiskelijaa Tampereella.

Poliisi varautuu paikkaamaan rivejään myös toisesta päästä eli jo eläkkeelle päässeistä poliiseista. Hallitus kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan tiistaina. Mahdollista on sekin, että tutkinnasta siirretään poliiseja kentälle, jos tautitilanne etenee.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi tiistaina tiedotteessa, että poliisi turvaa riittävän toimintakyvyn ja riittävän määrän henkilöstöä ydintehtäviinsä kuten hälytystehtäviin. Samalla hän toivoi, että ihmiset eivät menisi poliisiasemille kuin välttämättömissä tilanteissa, jotta asiakaskontakteissa oleva henkilöstö ei sairastu.

”Tilannetta seurataan jatkuvasti ja toimitaan sen mukaisesti. Tällä hetkellä poliisin toimintakyky on normaali ja poliisi pysty hoitamaan sille säädetyt tehtävät myös poikkeusoloissa”, Kolehmainen toteaa