Tuomioistuinvirasto aikoo ohjeistaa vielä keskiviikon aikana tuomistuimia toimimaan terveys edellä. Laissa säädetyt kiireelliset tehtävät tuomioistuinten on kuitenkin yhä tavalla tai toisella pystyttävä hoitamaan koronaviruksesta huolimatta.

Käytännössä kiireelliset tehtävät tarkoittavat esimerkiksi vangitsemisia ja tutkintavankien juttuja, koska näihin liittyy vapauden menettämistä. Myös muut pakkokeinoasiat eli esimerkiksi takavarikot tai vaikkapa poliisien luvat puhelin- ja tilakuunteluihin kuuluvat kiireellisten käsiteltävien listaan.

”Meidän lähtökohta on se, että kaikki istunnot pidetään mitä voidaan. Esimerkiksi istunnot, joissa voidaan hyödyntää etäyhteyttä, järjestetään. Ne, missä istuntoa ei voida toimittaa etäyhteyttä hyväksi käyttäen ja eivät ole kiireellisiä, on syytä perua”, ylijohtaja Riku Jaakkola tuomioistuinvirastosta kertoo.

Jaakkola sanoo, että esimerkiksi yleisö ja istunnon eri osapuolet voidaan tarvittaessa hajauttaa eri saleihin videoyhteyden avulla. Näin riskitasoa tartunnoista pystytään pienentämään.

Tuomioistuimet eivät kuulu valmiuslain piiriin eli käytännössä eri tuomioistuimet ja yksittäiset tuomarit voivat yhä tehdä itse päätökset siitä, miten poikkeusolot vaikuttavat toimintaan. Tuomioistuinvirasto kuitenkin piti keskiviikkona aamulla eri tuomioistuinten johdon kanssa etäpalaverin, jolla on tarkoitus hakea yhteistä linjaa.

Koska yksittäiset tuomarit ja tuomioistuimet voivat tehdä omia ratkaisujaan, voidaan Suomessa päätyä hetkellisesti erilaiseen asemaan eri alueilla. Tuomioistuimet ovat kuitenkin myös muulloin itsenäisiä, ja lopullisista ratkaisuista vastaavat aina juttujen puheenjohtajat.

”Tuomioistuimet voivat tehdä erilaisia linjauksia, eli sellaiseen ihan yhtenäiseen linjaan me emme tule pääsemään. Jokaisella on vähän erilainen tilannekin omassa tuomioistuimessaan sikäli, että henkilökuntaa on ihan eri lailla käytettävissä”, Jaakkola sanoo.

Tuomioistuimet ovat jo kertoneet peruutuksista istunnoissa.

Helsingin hovioikeus tiedotti tiistaina, että edellytyksiä korkean poliisijohdon virkarikosjutun pääkäsittelylle ei ole koronaviruksen takia. Istuntojen jatkumisajankohdan oikeus päättää myöhemmin.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus ilmoitti tiistaina peruuttavansa ajalta 18.3.–13.4.2020 kaikki istunnot, joita ei ole välttämätöntä istua.

Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden historiallisen suuressa huumejutussa istunnot sen sijaan jatkuvat, koska salissa on vangittuja. Niin sanotussa Katiska-jutussa on yli 50 syytettyä.

Puheenjohtaja Airi Jousila kertoo, että kaikkien ei tarvitse olla nyt käsiteltävissä syytekohdissa paikalla salissa samaan aikaan. Oikeudenkäynnin julkisuus ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu Katiska-jutussa ainakaan reaaliaikaiseseti, koska koronaviruksen takia media ja muu yleisö ei pääse saliin seuraamaan istuntoa.

”Selvitimme videointia talon johdon kanssa ja viimeinen tieto on, että meillä ei ole riittävästi resursointia järjestää sitä striimausta. Se on asia, jolle minä en voi mitään”, puheenjohtaja Jousila sanoo.