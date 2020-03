Finnair on perunut valtaosan lennoistaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Arkistokuva vuodelta 2018. Kuva: Phil Noble / Reuters

Málagan-lentonsa lopettava Finnair järjestää tällä viikolla kaksi ylimääräistä lentoa, jotta Espanjassa jumissa olevia suomalaisia saataisiin kotiin.

Perjantaille järjestetty lisälento on jo varattu täyteen, mutta lauantaina lähtevällä lennolla oli keskiviikkona vielä tilaa. Kummallekin lennolle mahtuu 209 matkustajaa.

Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että selvityksessä on myös suurempien koneiden käyttäminen jäljellä olevilla Kanariansaarten lennoilla. Kanarialla on paljon pakettimatkalaisia, joiden kotiuttamista matkatoimistot koettavat nyt järjestellä.

”Katsotaan, pystytäänkö lentämään isommilla konetyypeillä, jolloin saadaan haettua enemmän ihmisiä kerralla”, Tallqvist kertoo.

Finnairin asiakaspalvelu on ruuhkautunut, mutta lentoja lisätään yhtiön verkkosivuille ja niitä voi varata sieltä.

Aiemmin Finnair on ilmoittanut, että Málagan ja Suomen väliset lennot perutaan kuluvan viikon sunnuntaista alkaen. Myös valtaosa muista lennoista on keskeytetty koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi; Espanjasta ja Kanariansaarilta perumiset ovat koskeneet myös Madridia, Barcelonaa, Lanzarotea ja Fuerteventuraa.

Ensi viikolla Finnair ei siis enää lennä Manner-Espanjasta Suomeen lainkaan.

Tilanne on aiheuttanut huolta Espanjassa olevien suomalaisten parissa. Espanja on rajoittanut ihmisten liikkumista koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ja Suomen ulkoministeriö on kehottanut kaikkia ulkomailla olevia matkailijoita palaamaan Suomeen.

Nyt moni haluaa siis kotiin. Muutkin yhtiöt ovat kuitenkin peruneet lentojaan, eikä pääsy maanteitsekään ole varmaa rajojen sulkemisten vuoksi.

Lue lisää: Suomalaisia kehotettiin palaamaan ulkomaan­matkoilta heti, mutta kaikki eivät tiedä miten

Tallqvistin mukaan Finnair päätti peruutuksista huonojen varausnäkymien vuoksi ennen tilanteen muuttumista.

”Nyt aika moni sellainen, joka normaalisti asuu koko talven esimerkiksi Málagassa, haluaa ymmärrettävistä syistä tulla aikaisemmin kotiin. Toki kysyntäpiikkiin halutaan vastata ja tuoda ihmisiä kotiin”, Tallqvist sanoo.

Kotiin haluavia lienee reippaasti enemmänkin kuin lisälennoille mahtuu. Tallqvist ei keskiviikkona iltapäivällä osannut kertoa, järjestetäänkö lentoja vielä lisää.

”Tilanne elää tässä päivittäin. Teemme parhaamme, jotta saadaan ihmisiä kotiin, mutta on hirveän vaikea ennakoida sellaista kysyntää, jota järjestelmissämme ei ole näkynyt”, hän kommentoi.

Myöskään se ei vielä ole tiedossa, järjestetäänkö vastaavanlaisia lisälentoja muihin kohteisiin.

”Näitä käydään kohde kerrallaan läpi, minkä verran niissä on ihmisiä.”

Ulkoministeriön tiedossa oli tämän viikon alussa 8 800 Espanjaan tehtyä matkustusilmoitusta. Luku on epätarkka, koska kaikki eivät tee matkustusilmoitusta ja osa ilmoituksen tehneistä on voinut jo poistua maasta.

Ulkoministeriö onkin suositellut ulkomailla olevia tekemään matkustusilmoituksen.

Ministeriö on julkaissut tiedotteessaan ohjeita matka-asioiden selvittelemiseen. Se on kuitenkin varoittanut jo aiemmin, että osa matkailijoista voi joutua odottamaan paluutaan pidemmän aikaa.

”Matkailijoilta vaaditaan nyt sopeutumista tilanteeseen ja epätietoisuuden sietämistä. Moni matkailija voi joutua jäämään matkakohteeseen, kunnes lentoliikenne jälleen käynnistyy”, ministeriö kertoo.